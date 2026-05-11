/पंतप्रधान मोदींचं पेट्रोल वाचवण्याचं आवाहन किती गंभीर? भारतात भविष्यात काय होऊ शकतं? अश्विनी वैष्णवांनी सांगितली मोठी गोष्ट!

PM Modis 7 Appeals: सार्वजनिक वाहतुकीचा वापर वाढवणे, सायकलिंगला प्राधान्य देणे आणि गरज नसताना वाहनांचा वापर टाळणे यांचा समावेश आहे. हे केवळ वैयक्तिक आवाहन नसून देशाच्या आर्थिक सुरक्षेसाठी उचललेले पाऊल असल्याचे वैष्णव यांनी नमूद केले.
PM Modis 7 Appeals: रशिया-युक्रेन युद्ध आणि जागतिक भू-राजकीय घडामोडींमुळे कच्च्या तेलाच्या किमतीत होणारी अनपेक्षित वाढ भारतासाठी चिंतेचा विषय ठरत आहे. या पार्श्वभूमीवर, देशाची अर्थव्यवस्था सावरण्यासाठी आणि पेट्रोल-डिझेलवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशवासियांना आवाहन केले. यानंतर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी मोठं भाष्य केलंय. मोदींच्या आवाहनानंतर काय म्हणाले आश्विनी वैष्णव? सविस्तर जाणून घेऊया.
पंतप्रधान मोदींनी सुचवल्याप्रमाणे, ज्या क्षेत्रांमध्ये शक्य आहे तिथे 'वर्क फ्रॉम होम' संस्कृतीला पुन्हा प्रोत्साहन देणे गरजेचे आहे. अश्विनी वैष्णव यांच्या मते, जर लाखो कर्मचारी घरातून काम करतील, तर रस्त्यांवरील वाहनांची संख्या लक्षणीयरीत्या घटेल. यामुळे केवळ वैयक्तिक पैशांची बचत होणार नाही, तर देशाच्या परकीय चलन साठ्यावर पडणारा कोट्यवधी रुपयांचा भारही कमी होणार असल्याचे अश्विनी वैष्णव म्हणाले.
सध्या आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत कच्च्या तेलाच्या किमतीत मोठी अस्थिरता आहे. भारत आपल्या गरजेच्या 80 टक्क्यांहून अधिक तेल आयात करतो. अश्विनी वैष्णव यांनी स्पष्ट केले की, जर आपण आताच सावध झालो नाही, तर भविष्यात महागाईचा भडका उडू शकतो. त्यामुळे 'बचत हीच कमाई' या सूत्राचा वापर करणे आता अनिवार्य झाल्याचेही ते पुढे म्हणाले.
पंतप्रधानांनी केलेल्या आवाहनात केवळ इंधन बचत नाही, तर जीवनशैलीत बदल करण्याचे 7 महत्त्वाचे पैलू आहेत. यामध्ये सार्वजनिक वाहतुकीचा वापर वाढवणे, सायकलिंगला प्राधान्य देणे आणि गरज नसताना वाहनांचा वापर टाळणे यांचा समावेश आहे. हे केवळ वैयक्तिक आवाहन नसून देशाच्या आर्थिक सुरक्षेसाठी उचललेले पाऊल असल्याचे वैष्णव यांनी नमूद केले.
इंधन संकट ही केवळ तात्पुरती समस्या नसून, आपल्याला कायमस्वरूपी उपाय शोधावे लागतील. अश्विनी वैष्णव यांनी माहिती दिली की, सरकार इलेक्ट्रिक वाहने (EV) आणि इथेनॉल मिश्रित इंधनाला मोठ्या प्रमाणावर प्रोत्साहन देत आहे. पेट्रोलचा वापर कमी करणे हा यामागील मुख्य उद्देश असून, यामुळे पर्यावरणाचे रक्षणही होणार आहे.
जर नागरिक स्वतःहून इंधन बचतीचे नियम पाळतील, तर त्यांच्या मासिक बजेटमध्ये मोठी बचत होऊ शकते. वर्क फ्रॉम होममुळे प्रवासाचा खर्च वाचतो, जो थेट बचतीच्या रूपात कुटुंबाला उपयोगी पडतो. सरकारने नागरिकांना हे पटवून देण्याचा प्रयत्न केला आहे की, ही शिस्त देशाला आत्मनिर्भर बनवण्यासाठी आवश्यक आहे.
आयटी आणि सेवा क्षेत्रातील कंपन्यांनी या मोहिमेत सहभागी व्हावे, अशी सरकारची इच्छा आहे. अश्विनी वैष्णव, जे स्वतः माहिती तंत्रज्ञान मंत्री आहेत, त्यांनी सांगितले की, डिजिटल इंडियामुळे आज आपण कोठूनही काम करण्यास सक्षम आहोत. तंत्रज्ञानाचा वापर करून आपण इंधन वाचवू शकतो, हे भारताने कोरोना काळात सिद्ध केले आहे.
शेवटी, हे संकट केवळ सरकारचे नसून प्रत्येक भारतीयाचे आहे. अश्विनी वैष्णव यांनी देशातील जनतेला आवाहन केले आहे की, पंतप्रधानांच्या या ७ आवाहनांना केवळ सल्ला न मानता एक 'राष्ट्रीय कर्तव्य' म्हणून स्वीकारावे. प्रत्येक लिटर वाचवलेले पेट्रोल देशाला आर्थिक संकटातून बाहेर काढण्यास मदत करेल.
देशाच्या अर्थव्यवस्थेवरचा ताण कमी करण्यासाठी आणि वाढत्या महागाईवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी 'इंधन बचत' हाच एकमेव मार्ग उरला आहे. अश्विनी वैष्णव यांनी दिलेल्या या माहितीनुसार, येणाऱ्या काळात कामाच्या पद्धतींमध्ये मोठे बदल पाहायला मिळू शकतात, ज्यामुळे भारताची ऊर्जा सुरक्षा अधिक मजबूत होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केलाय.