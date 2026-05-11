/Explained: जगात पुन्हा काहीतरी मोठं घडणारेय? PM मोदींच्या आवाहनाआधी 70 देशांनी घेतला मोठा निर्णय, थेट नागरिकांवर परिणाम!

World 70 Countries Decesion: कोरोना काळानंतर जगभरातील कामकाजाच्या पद्धतीत अमुलाग्र बदल झाला आहे. आता याच बदलाला अधिकृत स्वरूप देण्याच्या हालचाली केंद्र सरकारकडून सुरू झाल्या आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नुकतेच 'वर्क फ्रॉम होम'संदर्भात महत्त्वाचे भाष्य केले असून, भविष्यातील श्रमशक्ती आणि फ्लेक्झिबल कामाच्या तासांवर भर दिलाय. विशेष म्हणजे, जगातील 70 पेक्षा जास्त देशांनी यापूर्वीच घरून काम करण्याच्या पद्धतीला कायदेशीर किंवा अनिवार्य स्वरूप देण्यास सुरुवात केली आहे. कोरोना काळ संपला, इराण-इस्त्रायल युद्ध सध्या शांत आहे. या पार्श्वभूमीवर जगात काही पुन्हा मोठं घडणार का? असा प्रश्न विचारला जातोय.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशातील श्रमशक्तीला संबोधित करताना स्पष्ट केले की, भविष्यात कामाचे स्वरूप बदलणार आहे. 'वर्क फ्रॉम होम' हे केवळ संकटाच्या काळातील तात्पुरते साधन नसून, ते महिला सक्षमीकरण आणि उत्पादकता वाढवण्यासाठी एक कायमस्वरूपी माध्यम ठरू शकते. लवचिक कामकाजाच्या तासांमुळे महिलांना घराची जबाबदारी सांभाळून देशाच्या अर्थव्यवस्थेत मोठे योगदान देणे शक्य होईल, असे पंतप्रधानांनी अधोरेखित केले.
भारतात जरी यावर आता चर्चा होत असली, तरी जगातील सुमारे 70 देशांनी वर्क फ्रॉम होमला आपल्या धोरणांचा भाग बनवले आहे. युरोपीय देशांपासून ते दक्षिण अमेरिकेपर्यंत अनेक राष्ट्रांनी कर्मचाऱ्यांना घरून काम करण्याचा 'कायदेशीर अधिकार' दिला आहे. यामुळे कर्मचाऱ्यांचा प्रवासाचा वेळ वाचतो आणि कंपन्यांचा पायाभूत सुविधांवरील खर्च कमी होतो, हे सिद्ध झाले आहे.
पंतप्रधानांच्या मते, भारताच्या 'वर्क फोर्स'मध्ये महिलांचे प्रमाण वाढवणे हे विकसित भारताचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी अनिवार्य आहे. 'फ्लेक्सिबल वर्किंग'मुळे सुशिक्षित महिलांना नोकरी सोडण्याची गरज पडणार नाही. विशेषतः आयटी आणि सेवा क्षेत्रात काम करणाऱ्या महिलांसाठी वर्क फ्रॉम होम हे एक वरदान ठरणार असून, यामुळे देशाच्या जीडीपीमध्ये (GDP) मोठी वाढ अपेक्षित आहे.
भारत सरकार आगामी नवीन कामगार कायद्यांतर्गत वर्क फ्रॉम होमला कायदेशीर चौकट देण्याचा विचार करत आहे. यामध्ये कामाचे तास, कर्मचाऱ्यांचे हक्क आणि त्यांच्या सामाजिक सुरक्षेचे निकष निश्चित केले जातील. यामुळे कंपन्या आणि कर्मचारी यांच्यातील वाद कमी होऊन कामाच्या ठिकाणी पारदर्शकता येईल.
वर्क फ्रॉम होमचा थेट संबंध पर्यावरणाशी जोडला जात आहे. जर मोठ्या संख्येने लोक घरातून काम करू लागले, तर रस्त्यांवरील वाहतूक कोंडी कमी होईल आणि इंधनाची बचत होईल. पर्यायाने कार्बन उत्सर्जन कमी होऊन हवामान बदलाच्या संकटाचा सामना करण्यास मदत होईल. महानगरांवरील लोकसंख्येचा ताण कमी करण्यासाठी हा एक प्रभावी मार्ग मानला जात आहे.
या धोरणामुळे केवळ मुंबई, दिल्ली किंवा बेंगळुरू सारख्या मोठ्या शहरांत नोकऱ्या मर्यादित राहणार नाहीत. गावाकडे किंवा छोट्या शहरांत राहूनही तरुण जागतिक दर्जाच्या कंपन्यांमध्ये काम करू शकतील. यामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल आणि प्रतिभावान तरुणांचे शहरांकडे होणारे स्थलांतर थांबेल.
वर्क फ्रॉम होम लागू करताना सायबर सुरक्षा आणि कर्मचाऱ्यांचे मानसिक आरोग्य ही मोठी आव्हाने आहेत. कामाचे तास संपल्यानंतरही कर्मचाऱ्याला कामाचा त्रास होऊ नये यासाठी 'राईट टू डिस्कनेक्ट' (Right to Disconnect) सारख्या नियमांची गरज आहे. या सर्व बाबींचा विचार करून केंद्र सरकार एक व्यापक धोरण आखण्याच्या तयारीत आहे.
जगासमोर संभाव्य धोके काय आहेत? याबद्दल जाणून घेऊया. विविध देशांमधील संघर्ष आणि 'कोल्ड वॉर' सारखी स्थिती जागतिक व्यापारावर परिणाम करू शकते.तंत्रज्ञानाच्या प्रगतीसोबतच बँकिंग, वीज आणि इंटरनेट यंत्रणांवर मोठे सायबर हल्ले होण्याचा धोका वाढला आहे. अचानक येणारी चक्रीवादळे, अतिवृष्टी किंवा दुष्काळ यांसारख्या नैसर्गिक आपत्तींची तीव्रता वाढू शकते. महागाई आणि जागतिक मंदीमुळे नोकरी व गुंतवणुकीवर परिणाम होऊ शकतो.
तुमच्या सर्व महत्त्वाच्या खात्यांचे पासवर्ड्स सुरक्षित ठेवा आणि अनोळखी लिंकवर क्लिक करणे टाळा. उत्पन्नाचा काही भाग 'इमर्जन्सी फंड' म्हणून बाजूला ठेवा. अनावश्यक खर्च टाळून बचतीवर भर द्या.सोशल मीडियावर येणाऱ्या अफवांवर विश्वास ठेवू नका. अधिकृत बातम्यांची खात्री केल्याशिवाय त्या फॉरवर्ड करू नका. बदलत्या काळानुसार नवीन तंत्रज्ञान आणि कौशल्ये आत्मसात करा, जेणेकरून करिअरमध्ये स्थिरता राहील.घरात प्रथमोपचार पेटी तयार ठेवा आणि आरोग्य विमानक्की काढून ठेवा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.