Marathi News
  • Marathi News
  • भारत
  Income Tax स्लॅबमध्ये कोणताही बदल नाही, पण 1 एप्रिल 2026 पासून...; अर्थमंत्र्यांची सर्वात मोठी घोषणा

Income Tax स्लॅबमध्ये कोणताही बदल नाही, पण 1 एप्रिल 2026 पासून...; अर्थमंत्र्यांची सर्वात मोठी घोषणा

What Changes in Income Tax Slab Salaried Employees: केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आयकरसंदर्भात एक अत्यंत महत्त्वाची घोषणा केली आहे. त्यांनी नेमकं काय म्हटलं आहे जाणून घेऊयात...

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Feb 1, 2026, 12:29 PM IST
Income Tax स्लॅबमध्ये कोणताही बदल नाही, पण 1 एप्रिल 2026 पासून...; अर्थमंत्र्यांची सर्वात मोठी घोषणा
अर्थसंकल्पात मोठी घोषणा (प्रातिनिधिक फोटो)

What Changes in Income Tax Slab Salaried Employees: केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आयकर प्रणालीमध्ये कोणताही बदल होणार नसल्याचं जाहीर केलं आहे. त्यामुळे मागील वर्षाचे जे स्तर आहेत तशीच आयकर आकारणी होणार असली तरी एक अत्यंत महत्त्वाची घोषणा निर्मला सीतारमण यांनी केली आहे. 1 एप्रिल 2026 पासून नवीन कर प्रणाली लागू होणार आहे. त्यामुळे जुन्या पद्धतीने कर आकारणी बंद होणार असून सर्वांना आता एकाच पद्धतीने आयकर आकारणी केली जाणार आहे. ही नवीन कर प्रणाली काय आहे जाणून घेऊयात...

कोणतेही बदल नाहीत

1 एप्रिल 2025 पासून सुरू होणाऱ्या वित्तीय वर्ष 2026-27 (मूल्यांकन वर्ष 2027-28) साठी आयकर स्तरांमध्ये कोणतेही बदल जाहीर झालेले नाहीत. आज (1 फेब्रुवारी 2026) सादर झालेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्प 2026 मध्ये अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी प्रत्यक्ष कर (डायरेक्ट टॅक्स) मध्ये कोणतेही बदल जाहीर केले नाहीत. त्यामुळे, गेल्या वर्षीच्या अर्थसंकल्प 2025 मधील नवीन कर प्रणाली (न्यू टॅक्स रिजीम) तशीच कायम राहील.

नवीन कर प्रणाली (New Tax Regime) म्हणजे काय?

नवीन कर प्रणाली 2020 मध्ये सुरू झाली आणि 2023 पासून ही प्रणाली डिफॉल्ट (मुख्य) प्रणाली आहे. यात डिडक्शन कमी प्रमाणात आहे. या डिडक्शनमध्ये प्रामुख्याने सेक्शन 80 सी, 80 डीचा समावेश होतो. जुनी प्रणाली निवडण्याचा पर्याय आतापर्यंत उपलब्ध होता. पण त्यासाठी फॉर्म 10-आयई भरावा लागायचा. मात्र आता नवी कर प्रणाली सरसकट लागू होणार आहे. 

जुनी प्रणाली कशी होती?

जुन्या कर रचनेनुसार अडीच लाखांपर्यंतचं उत्पन्न करमुक्त होतं. तर पाच लाखांपर्यंत 5 टक्के कर आकराला जात होता. पाच ते 10 लाखांदरम्याच्या उत्पन्नावर 20 टक्के आणि 10 लाखांहून अधिक उत्पन्नावर 30 टक्के आयकर जुन्या प्रणालीनुसार आकारला जात होता.

नवीन कर प्रणालीचे फायदे

साधी आणि कमी कर दर असल्याने ही कर प्रणाली अधिक सुटसुटीत आहेत. स्टँडर्ड डिडक्शनबद्दल बोलायचं झालं तर पगारदारांसाठी 75 हजार रुपये आणि रिबेट सेक्शन 87 ए अंतर्गत 60 हजार रुपयांपर्यंत असल्यामुळे 12 लाख 75 लाखांपर्यंत उत्पन्न करमुक्त होते. ही करप्रणाली मध्यमवर्गीय आणि पगारदार वर्गाला केंद्रस्थानी ठेऊन तयार करण्यात आली आहे.

यंदा जारी करण्यात आलेल्या अर्थसंकल्पात बदल नसल्यामुळे, हीच कर रचना 1 एप्रिल 2026 पासून लागू होणार आहे.

