Marathi News
बँकांनी ₹10000 कोटी वाटले, तुमचीही अशी 'अनक्लेम्ड रक्कम' बँकेत आहे का? अशी मिळवा परत

Unclaimed Money With Bank: आरबीआयने राबवलेल्या विशेष मोहिमेदरम्यान लाखो लोकांना पैसे परत करण्यात आले आहेत. मात्र असे पैसे तुमच्या नावावर असतील तर ते कसं शोधावं जाणून घेऊयात...

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Dec 5, 2025, 02:45 PM IST
बँकांनी ₹10000 कोटी वाटले, तुमचीही अशी 'अनक्लेम्ड रक्कम' बँकेत आहे का? अशी मिळवा परत
आरबीआयची विशेष मोहीम (प्रातिनिधिक फोटो)

Unclaimed Money With Bank: देशातील सर्व बँकांमध्ये सध्या सात हजार कोटी रुपयांपेक्षा अधिकची रक्कम पडून आहे. म्हणजे या रकमेवर कुणी दावा केलेला नाही. जुनी खाती, विसरलेल्या एफडी, बंद पडलेली खाती, मॅच्युअर झालेले डिपॉझिट, जुन्या शेअर्सची ही रक्कम आहे. ती रक्कम आता खऱ्या मालकांकडे पोचवायचे अभियान आरबीआयने सुरू केले आहे. अनक्लेम्ड रकमेपैकी 10 हजार कोटी रुपये आरबीआयने मालकांना परत केले आहेत. केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी सांगितले की, मागील तीन वर्षांत बँकांनी अनक्लेम्ड रकमेपैकी 10,297 कोटी रुपये परत केले आहेत. यात स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI) सारख्या सरकारी बँकांनी सर्वाधिक योगदान दिले आहे, तर खासगी बँकांनीही 900 कोटींहून अधिक रक्कम परत केली आहे.

विशेष मोहीम राबवली

या रकमेवर कित्येक वर्षे कुणी दावा केला नव्हता किंवा खाती निष्क्रिय झालेली होती. एप्रिल 2022 ते नोव्हेंबर 2025 पर्यंत 33 लाखांपेक्षा अधिक डॉर्मेट अकाऊंट्स पुन्हा सक्रिय करून त्यातील रक्कम खऱ्या मालकांना परत करण्यात आली आहे. ऑक्टोबर 2025 मध्ये अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी विशेष राष्ट्रीय अभियान लाँच केले होते. 'आपली पुंजी, आपले अधिकार' या तीन महिन्यांच्या देशव्यापी मोहिमेद्वारे अनक्लेम्ड धन खऱ्या मालकांकडे परत दिले जाणार असल्याचे निर्मला सीतारामन म्हणाल्या. बँकेतील जमा रक्कम, विमा पॉलिसी, भविष्य निधी किंवा शेअरसारख्या बेवारस रकमेचे खरे वारस शोधून त्यांना परत देणे हे या मोहिमेचे उद्दीष्ट आहे.

कोणती रक्कम 'अनक्लेम्ड' मानली जाते?

दीर्घकाळ दावा न केल्यास बँक जमा आरबीआयकडे, तर शेअर किंवा विमा पॉलिसी सीबीआयकडून (सेबी) आयईपीए‌फमध्ये हस्तांतरित होतात. ही रक्कम एका क्षेत्रातून दुसऱ्यात फक्त 'वेटिंग रूम'प्रमाणे जाते. लोकांच्या मदतीसाठी आरबीआयने 'उद्गम' (UDGAM) नावाचे डिजिटल पोर्टल सुरू केले आहे. त्यावर 'अनक्लेम्ड' रक्कम जाणून घेऊ शकता. नाव, मोबाईल नंबर आणि जन्मतारीख टाकून ही माहिती मिळवता येते.

अनक्लेम्ड रक्कम कशी परत मिळवावी?

UDGAM पोर्टलचा वापर करा: आरबीआयचे UDGAM (Unclaimed Deposits - Gateway to Access inforMation) पोर्टलवर जाऊन तुम्ही दावा न केलेल्या ठेवी शोधू शकता. आतापर्यंत 8 लाख 50 हजारांहून अधिक वापरकर्त्यांनी या पोर्टलचा वापर केला आहे. पोर्टलवर नोंदणी करून बँक तपशील टाकून शोधा. 

कागदपत्रे तयार ठेवा: ओळखपत्र (आधार, पॅन), बँक खाते तपशील, विमा पॉलिसी किंवा शेअर कागदपत्रे गोळा करा. केव्हायसी अद्ययावत करण्यासाठी व्हिडिओ-आधारित पडताळणी (V-CIP) किंवा बिझनेस करस्पॉन्डंट्सची मदत घ्या.

बँक शाखेला भेट द्या: नजीकच्या बँक शाखेत जाऊन अर्ज करा. खातेदार स्वतः, नॉमिनी किंवा कायदेशीर वारस दावा करू शकतात. ठेवीदाराच्या निधनानंतरही वारस हे पैसे घेऊ शकतात. 

शिबिरांचा फायदा घ्या: मोहिमेदरम्यान जिल्हा स्तरावर शिबिरे आयोजित केली जातील, जिथे तुम्ही थेट दावा करू शकता. 

