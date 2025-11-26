भारतीय लोक सर्वात जास्त 'या' गोष्टींवर पैसे खर्च करतात; सर्वेक्षणात आकडेवारीसह माहिती उघड

Indian Household: भारतात श्रीमंतांसह मध्यम वर्गीयांचा आकडा वाढत आहे. भारतातील उच्च, मध्यम तसेच कमी उत्पन्न असलेले लोक कोणत्या गोष्टींवर जास्त पैसे खर्च करतात याची माहिती समोर आली आहे. पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार परिषदेच्या (EAC-PM) एका नवीन अहवालानुसार, भारतातील खर्च करण्याच्या पद्धती बदलत आहेत. कुटुंबे आता केवळ दैनंदिन जीवनावश्यक वस्तूंवर खर्च करत नाहीत, तर त्यांची संपत्ती वाढवणाऱ्या वस्तूंवर लक्ष केंद्रित करत आहेत.
या अहवालात असे दिसून आले आहे की वैयक्तिक वस्तू जसे की सौंदर्य उत्पादने आणि अॅक्सेसरीज तसेच स्वयंपाक आणि घरगुती उपकरणे (जसे की मिक्सर आणि टोस्टर) आता कपडे आणि शूजसारख्या पारंपारिक गरजांपेक्षा प्राधान्य देत आहेत . देशातील सर्वात गरीब 40 टक्के कुटुंबांमध्येही हा बदल आता स्पष्ट दिसत आहे. अहवालात असे म्हटले आहे की घरगुती खर्च कपडे आणि पादत्राणे यासारख्या मूलभूत गरजांपासून वैयक्तिक वस्तू आणि स्वयंपाक आणि घरगुती उपकरणे यासारख्या संपत्ती निर्माण करण्याच्या खर्चाकडे वळत आहे. या बदलाला अनेक घटक कारणीभूत आहेत: वाढलेली जागरूकता, वित्तपुरवठा सुलभता आणि सुधारित बाजारपेठेतील सहभाग. या घटकांमुळे उत्पन्न वाढले आहे आणि राहणीमान सुधारले आहे.
EAC-PM ने 2011-12 आणि 2023-24 च्या घरगुती वापर खर्च सर्वेक्षणातील डेटा वापरला. त्यानुसार, वाहने ही देशातील सर्वात वेगाने वाढणारी टिकाऊ मालमत्ता आहे. म्हणजेच, ती पहिल्या क्रमांकावर आहे. वाहन विक्रीतील ही वाढ शहरी आणि ग्रामीण भागातील दरी कमी करत आहे. विशेषतः, देशातील सर्वात गरीब 40 टक्के कुटुंबे आता उर्वरित कुटुंबांच्या बरोबरीने काम करत आहेत. सुधारित रस्ते, मजबूत बाजारपेठेतील कनेक्टिव्हिटी आणि वाहन कर्जाची सुलभ उपलब्धता यामुळे वाहन खरेदी करणाऱ्यांची संख्या वाढली आहे.
दुसरीकडे, टीव्ही खरेदी करणाऱ्यांचे प्रमाण खूपच कमी झाले आहे. खरं तर, अनेक शहरी भागात, टीव्ही असलेल्या लोकांची संख्या कमी झाली आहे, मग ते सामान्य लोकसंख्येतील असोत किंवा सर्वात गरीब 40 टक्के कुटुंबांमध्ये असोत. अहवालात म्हटले आहे की आता जवळजवळ प्रत्येकाकडे मोबाईल फोन आहे. मोबाईल फोनमुळे लोक मनोरंजन आणि माहिती मिळवण्याच्या पद्धतीत बदल झाला आहे. लोक टेलिव्हिजनऐवजी किंवा त्याव्यतिरिक्त मोबाईल फोन वापरत आहेत .
मोबाईल फोन आता सर्वात श्रीमंत 20 टक्के आणि सर्वात गरीब 40 टक्के लोकांमध्ये जवळजवळ प्रत्येकाकडे आहेत. म्हणूनच, ते भारतातील सर्वात समानपणे वितरित केलेली टिकाऊ मालमत्ता बनली आहे. अहवालात असेही आढळून आले आहे की कोणत्याही टिकाऊ मालमत्तेशिवाय कुटुंबांची संख्या आता सर्व उत्पन्न गट आणि प्रदेशांमध्ये 5 टक्के किंवा त्यापेक्षा कमी झाली आहे. हे मालमत्तेशी संबंधित गरिबीत लक्षणीय घट दर्शवते.