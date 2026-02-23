मरण्याच्या काही क्षण आधी काय बोलते व्यक्ती? ICU मधील नर्सने सांगितली हृदयस्पर्शी कहाणी!

Moments Before Dying: फ्लोरिडामध्ये राहणाऱ्या 29 वर्षीय आयसीयू नर्स कर्स्टी रॉबर्ट्स यांनी गेल्या 4 वर्षांत शेकडो रुग्णांच्या शेवटच्या क्षणांना जवळून पाहिले आहे. त्यांनी एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर शेअर केला. जो व्हिडीओ 6 लाखांपेक्षा जास्त लोकांनी पाहिला. या व्हिडिओत कर्स्टी सांगतात की, 'मरण्यापूर्वी जवळजवळ प्रत्येक रुग्ण एकसारखे शब्द बोलतो. बाहेरून रुग्ण ठीक दिसला तरी त्याला आतून मृत्यू येत असल्याची जाणिव होत असते'. हे पाहून इतर डॉक्टर आणि नर्सही आश्चर्यचकित झाले आहेत.
मरण्यापूर्वी रुग्णांमध्ये एक विशेष ‘आध्यात्मिक बदल’ होतो. ही एक प्रकारची शांतता आणि थांबा असतो. रुग्णाचा ब्लड रिपोर्ट, हृदयाचे ठोके सर्व नॉर्मल असतात, तरीही तो म्हणतो 'मी मरतोय'. कर्स्टी याला ‘ट्रांजिशन’ असे म्हणतात. औषधे काम करेनाशी होतात आणि आत्मा हळूहळू शरीर सोडण्याची तयारी करतो, असे म्हणतात. हे वैद्यकीय विज्ञानाने पूर्ण समजू शकत नाही, पण नर्सांना हे रोज दिसते. रुग्ण अचानक शांत आणि सुखी दिसू लागतो.
कर्स्टीच्या व्हिडिओनंतर अनेक आयसीयू नर्स आणि डॉक्टरांनी आपले अनुभव शेअर केले. “कस्टी बरोबर बोलत आहे. मृत्यू येण्यापुर्वी रुग्णांना नेहमी आधीच सर्व जाणते, असे एका नर्सने सांगितले. एका व्यक्तीने सांगितले की, 'माझ्या चुलत भावाची सर्व टेस्ट नॉर्मल होत्या, तरी त्याने स्वतः “मी जातोय” असे सांगितले आणि काही तासांतच गेला'. असे शेकडो अनुभव येतात,मृत्यूची जाणीव रुग्णांना आधीच येते, असे ज्यात सर्वजण म्हणतात.
रुग्णांशी जवळीक वाढवणे आणि निरोप घेणे खूप कठीण असते, पण यातून शिकवण मिळते की जीवनात काहीही कायम नसते, असे कस्टी सांगतात. त्यामुळे 'देवावर प्रेम करा, दुसऱ्यांना मदत करा, रोज कृतज्ञता व्यक्त करा. मृत्यू ही फक्त शरीराची घटना नाही, तर एक गहन भावनिक आणि आध्यात्मिक यात्रा आहे. आजच आपल्या प्रियजनांना प्रेम सांगा, कारण उद्या कधीच माहीत नसते', असे कस्टी सांगतात.
कर्स्टी म्हणतात, मरताना रुग्ण नेहमी हे चार शब्द सांगतात, “माझ्या कुटुंबाला सांगा की मी त्यांना खूप प्रेम करतो/करते”, “मला बरे वाटत नाहीय”, “मला माहितीय की मी मरतोय” आणि “कोणीतरी मला बोलावतय.” हे शब्द बोलल्यानंतर काही मिनिटांतच रुग्ण शांत होतो आणि मृत्यू येतो. कर्स्टी सांगतात की हे शब्द ऐकणे खूप भावुक करणारे असते. रुग्ण कुटुंबासाठी शेवटचा निरोप देतात आणि स्वतःच्या नव्या प्रवासाची तयारी करतात.