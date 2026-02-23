English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • भारत
  • मरण्याच्या काही क्षण आधी काय बोलते व्यक्ती? ICU मधील नर्सने सांगितली हृदयस्पर्शी कहाणी!

मरण्याच्या काही क्षण आधी काय बोलते व्यक्ती? ICU मधील नर्सने सांगितली हृदयस्पर्शी कहाणी!

Moments Before Dying: मरण्यापूर्वी रुग्णांमध्ये एक विशेष ‘आध्यात्मिक बदल’ होतो. ही एक प्रकारची शांतता आणि थांबा असतो. रुग्णाचा ब्लड रिपोर्ट, हृदयाचे ठोके सर्व नॉर्मल असतात, तरीही तो म्हणतो 'मी मरतोय', असे कस्टी सांगतात.

प्रविण दाभोळकर | Updated: Feb 23, 2026, 07:49 PM IST
मरण्याच्या काही क्षण आधी काय बोलते व्यक्ती? ICU मधील नर्सने सांगितली हृदयस्पर्शी कहाणी!
मरणापुर्वीचे शब्द

Moments Before Dying: फ्लोरिडामध्ये राहणाऱ्या 29 वर्षीय आयसीयू नर्स कर्स्टी रॉबर्ट्स यांनी गेल्या 4 वर्षांत शेकडो रुग्णांच्या शेवटच्या क्षणांना जवळून पाहिले आहे. त्यांनी एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर शेअर केला. जो व्हिडीओ 6 लाखांपेक्षा जास्त लोकांनी पाहिला. या व्हिडिओत कर्स्टी सांगतात की, 'मरण्यापूर्वी जवळजवळ प्रत्येक रुग्ण एकसारखे शब्द बोलतो. बाहेरून रुग्ण ठीक दिसला तरी त्याला आतून मृत्यू येत असल्याची जाणिव होत असते'. हे पाहून इतर डॉक्टर आणि नर्सही आश्चर्यचकित झाले आहेत. 

Add Zee News as a Preferred Source

आध्यात्मिक बदल काय असतो?

मरण्यापूर्वी रुग्णांमध्ये एक विशेष ‘आध्यात्मिक बदल’ होतो. ही एक प्रकारची शांतता आणि थांबा असतो. रुग्णाचा ब्लड रिपोर्ट, हृदयाचे ठोके सर्व नॉर्मल असतात, तरीही तो म्हणतो 'मी मरतोय'. कर्स्टी याला ‘ट्रांजिशन’ असे म्हणतात. औषधे काम करेनाशी होतात आणि आत्मा हळूहळू शरीर सोडण्याची तयारी करतो, असे म्हणतात. हे वैद्यकीय विज्ञानाने पूर्ण समजू शकत नाही, पण नर्सांना हे रोज दिसते. रुग्ण अचानक शांत आणि सुखी दिसू लागतो.

इतर नर्स आणि कर्मचाऱ्यांना काय अनुभव?

कर्स्टीच्या व्हिडिओनंतर अनेक आयसीयू नर्स आणि डॉक्टरांनी आपले अनुभव शेअर केले. “कस्टी बरोबर बोलत आहे. मृत्यू येण्यापुर्वी रुग्णांना नेहमी आधीच सर्व जाणते, असे एका नर्सने सांगितले. एका व्यक्तीने सांगितले की,  'माझ्या चुलत भावाची सर्व टेस्ट नॉर्मल होत्या, तरी त्याने स्वतः “मी जातोय” असे सांगितले आणि काही तासांतच गेला'. असे शेकडो अनुभव येतात,मृत्यूची जाणीव रुग्णांना आधीच येते, असे  ज्यात सर्वजण म्हणतात.

जीवनाचा संदेश

रुग्णांशी जवळीक वाढवणे आणि निरोप घेणे खूप कठीण असते, पण यातून शिकवण मिळते की जीवनात काहीही कायम नसते, असे कस्टी सांगतात. त्यामुळे 'देवावर प्रेम करा, दुसऱ्यांना मदत करा, रोज कृतज्ञता व्यक्त करा. मृत्यू ही फक्त शरीराची घटना नाही, तर एक गहन भावनिक आणि आध्यात्मिक यात्रा आहे. आजच आपल्या प्रियजनांना प्रेम सांगा, कारण उद्या कधीच माहीत नसते', असे कस्टी सांगतात.

रुग्णांच्या तोंडून निघणारे मुख्य शब्द

कर्स्टी म्हणतात, मरताना रुग्ण नेहमी हे चार शब्द सांगतात, “माझ्या कुटुंबाला सांगा की मी त्यांना खूप प्रेम करतो/करते”, “मला बरे वाटत नाहीय”, “मला माहितीय की मी मरतोय” आणि “कोणीतरी मला बोलावतय.” हे शब्द बोलल्यानंतर काही मिनिटांतच रुग्ण शांत होतो आणि मृत्यू येतो. कर्स्टी सांगतात की हे शब्द ऐकणे खूप भावुक करणारे असते. रुग्ण कुटुंबासाठी शेवटचा निरोप देतात आणि स्वतःच्या नव्या प्रवासाची तयारी करतात.

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

...Read More

Tags:
ICU nurse last wordsdying patients final wordsnine last words viralICU nurse revelationend-of-life signs

इतर बातम्या

पुणे कोर्टातील विचित्र खटला; पतीचा शारीरिक संबंधांना नकार...

महाराष्ट्र बातम्या