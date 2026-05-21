Type-C चार्जरमध्ये 'C' चा अर्थ काय? जाणून शॉक व्हाल

सध्या सर्व प्रकारचे मोबाईल अगदी आयफोनला देखील Type-C चार्जरची सुविधा देण्यात आली आहे. Type-C चार्जरमध्ये 'C' चा अर्थ काय आहे. 99 टक्के लोकांना याचे उत्तर देता येणार नाही.
Type-C Meaning: सध्या जवळपास सर्वच मोबाईल चार्ज करण्यासाठी टाइप-सी चार्जर वापरले जाते. अगदी Apple सारख्या ब्रँडने देखील टाइप-सी चार्जींग पोर्ट दिले आहेत. फक्त फोनच नाही तर लॅपटॉप, टॅब्लेट, गॅजेटपासून ते इलेक्ट्रीक खेळण्यांमध्ये देखील टाइप-सी पोर्ट्स आणि केबल्स पहायला मिळतात. आपण दररोज टाइप-सी केबल्स आणि पोर्ट्स वापरतो, पण टाइप-सी मधील 'C' या अक्षराचा अर्थ फार कमी लोकांना माहित आहे. जाणून घेऊया याचा अर्थ काय आहे?
टाइप-सी मधील 'C' चार्जिंग तंत्रज्ञानाची ही तिसरी आणि सर्वात यशस्वी पिढी आहे. त्याचा आकार आणि उपयोगसुलभतेमुळे याला टाइप-सी असे नाव देण्यात आले. यापूर्वी टाइप ए आणि टाइप बी चार्जरनंतर हे अपडेट चार्जिंग पोर्ट आहे. यामुळे याला C हे नाव देण्यात आले. टाईप-सी मधील 'C' या अक्षराचा तसा काहीच विशेष अर्थ नाही. चार्जिंग तंत्रज्ञान हे चार्जिंग तंत्रज्ञानाची तिसरी पिढी आहे. शिवाय, त्याचा आकार 'C' या अक्षरासारखाच दिसतो. इतकेच नाही, तर टाईप-ए आणि टाईप-बी चार्जिंगमधील सर्वात मोठी समस्या सोडवण्यासाठी टाईप-सी चार्जिंगची रचना करण्यात आली होती. म्हणूनच याला टाईप-सी असे नाव देण्यात आले.
टाइप ए आणि बी चार्जिंगमधील सर्वात मोठी समस्या सोडवण्यासाठी टाइप-सी चार्जिंग तयार करण्यात आले. टाइप ए आणि बी चार्जिंग पोर्ट वापरताना केबल योग्य दिशेने घालणे आवश्यक असते. कधीकधी, चुकीच्या दिशेने घातल्यामुळे संपूर्ण पोर्ट किंवा केबललाही नुकसान पोहोचू शकते. यामुळे एका सामान्य चार्जिंग निर्माण करण्यात आले.
सी टाईप चार्जर हे प्रत्येक डिव्हाइसवर उपलब्ध होते. केबल योग्य दिशेने लावण्याची अडचण दूर झाली आहे. ॲपलच्या लाइटनिंग पोर्ट आणि केबलमुळे टाइप-सी चार्जींग पोर्ट बेस्ट ऑप्शन ठरत आहे.
टाइप-सी पोर्टचा फायदा म्हणजे हे सहग उपल्भ होते. पूर्वीच्या चार्जिंग तंत्रज्ञानापेक्षा खूप जास्त पॉवर ट्रान्सफर करू शकते. त्याचप्रमाणे, टाइप-सी द्वारे डेटा ट्रान्सफरचा वेग खूप जास्त असू शकतो, जो 10Gbps किंवा त्याहून अधिक असतो. इतकेच नाही, तर टाइप-सी पोर्ट तुम्हाला केवळ तुमचा फोन चार्ज कण्याचीच नव्हे, तर मॉनिटर्स, टीव्ही इत्यादी सहजपणे कनेक्ट करता येतात.
सध्या तरी टाईप-सी नंतर टाईप-डी सारख्या तंत्रज्ञानाचा उदय होण्याची शक्यता कमी आहे. याचे एक प्रमुख कारण म्हणजे युरोपियन युनियनचा कायदा, ज्याने टाईप-सीला चार्जिंग मानक बनवले आहे. शिवाय, टाईप-सी चार्जिंग मानकामध्ये सातत्याने सुधारणा होत आहे. याचा अर्थ असा की, त्याचा आकार तसाच राहिला आहे, परंतु त्याचा वेग आणि वैशिष्ट्ये कालांतराने झपाट्याने सुधारली आहेत. परिणामी, टाईप-सी पोर्ट भविष्यासाठीही उपयुक्त ठरतो. भविष्यात पोर्ट-विरहित वायरले चार्जिंग सुविधा उपलब्ध होऊ शकतात. वायरलेस किंवा मॅगसेफ पोगो पिन-प्रकारचे चार्जिंग तंत्रज्ञान उदयास येऊ शकते, जे एकतर पूर्णपणे वायरलेस असेल किंवा ॲपलच्या मॅकबुक्सप्रमाणे पोगो पिन-शैलीतील मॅगसेफला समर्थन देईल.