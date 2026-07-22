/धर्मेंद्र प्रधानांची लेक कितवी शिकलीय? काय करते; CJP आंदोलनानंतर सोशल मीडियासंदर्भात घेतला मोठा निर्णय!

नीट (NEET) परीक्षा वादावरुन देशभरात विद्यार्थी आंदोलन सुरु आहे. केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली जात आहे. या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या मुलगी नैमिषा प्रधान हिच्या सोशल मीडिया खात्यांबाबत नवी चर्चा सुरू झाली आहे. सोशल मीडियावर तिच्या खात्यावर मोठ्या प्रमाणात प्रतिक्रिया आणि टीका येऊ लागल्यानंतर तिचे खाते बंद करण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. नैमिषा असे तिचे नाव असून ती काय करते? कितवी शिकलीय? याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया.
नीट परीक्षेतील कथित पेपरफुटी आणि परीक्षा व्यवस्थेतील अनियमिततेच्या आरोपांनंतर देशभरात विद्यार्थ्यांनी आंदोलन सुरू केले आहे. या आंदोलनादरम्यान अनेकांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर शिक्षण मंत्रालय, नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी (NTA) आणि संबंधित व्यक्तींना प्रश्न विचारले. याच काळात धर्मेंद्र प्रधान यांच्या मुलीच्या सोशल मीडिया प्रोफाइलवरही मोठ्या प्रमाणात प्रतिक्रिया आल्याचे सांगितले जात आहे. त्यानंतर तिचे खाते उपलब्ध नसल्याचे अनेकांनी निदर्शनास आणले.
नैमिषा प्रधान ही केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांची कन्या आहे. तिने आपले सुरुवातीचे शालेय शिक्षण 'मेयो कॉलेज गर्ल्स स्कूल'मधून पूर्ण केले. त्यानंतर, तिने दिल्ली विद्यापीठाच्या 'लेडी श्रीराम कॉलेज'मधून राज्यशास्त्रात बॅचलर ऑफ आर्ट्स (BA) ही पदवी प्राप्त केली. राजकारण आणि प्रशासनाची समज मिळवल्यानंतर, तिने कायद्याच्या क्षेत्रात करिअर करण्याचा निर्णय घेतला आणि 'ओ.पी. जिंदाल ग्लोबल लॉ स्कूल'मधून एलएलबी (LLB - बॅचलर ऑफ लॉज) पूर्ण केले. पुढे, तिने अमेरिकेतील 'टफ्ट्स युनिव्हर्सिटी'च्या प्रतिष्ठित 'फ्लेचर स्कूल ऑफ लॉ अँड डिप्लोमसी'मधून आंतरराष्ट्रीय कायद्यात पदव्युत्तर पदवी (LLM) मिळवली. ही संस्था आंतरराष्ट्रीय संबंध आणि जागतिक धोरण अभ्यासासाठी जगातील आघाडीच्या केंद्रांपैकी एक मानली जाते.
नैमिषा प्रधान यांना सार्वजनिक धोरण आणि संशोधनाचा महत्त्वपूर्ण अनुभव आहे. शैक्षणिक वाटचालीसोबतच, नैमिषा प्रधान यांनी अनेक प्रतिष्ठित संस्थांमध्ये इंटर्नशिप आणि संशोधनाद्वारे मौल्यवान अनुभव मिळवला आहे. त्यांनी 'नीती आयोग' (NITI Aayog), 'कार्नेगी इंडिया' (Carnegie India) आणि 'सेंटर फॉर स्ट्रॅटेजिक अँड इंटरनॅशनल स्टडीज' (CSIS) यांसारख्या प्रमुख संस्थांसोबत काम केले आहे. तसेच, त्यांनी 'राष्ट्रीय महिला आयोगा'तही (National Commission for Women) अनुभव घेतला आहे. कायदेशीर क्षेत्राची व्यावहारिक समज विकसित करण्यासाठी तिने दिल्ली उच्च न्यायालयातील एका न्यायाधीशांच्या मार्गदर्शनाखाली इंटर्नशिप केली; तिथे तिला न्यायालयीन प्रक्रिया आणि कायद्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी यांबाबतची सखोल माहिती मिळवण्याची संधी मिळाली.
सध्या त्या 'यूएस-इंडिया स्ट्रॅटेजिक पार्टनरशिप फोरम' (USISPF) मध्ये 'पब्लिक पॉलिसी असोसिएट' म्हणून कार्यरत आहेत. या भूमिकेत ती भारत आणि अमेरिका या दोन्ही देशांशी संबंधित धोरणात्मक मुद्दे, धोरणात्मक भागीदारी आणि सार्वजनिक धोरणांशी संबंधित बाबी हाताळते.शिक्षण आणि व्यावसायिक कारकीर्दीव्यतिरिक्त, नैमिषा प्रधानंचे भारतीय संस्कृतीशी घनिष्ठ नाते आहे; त्या एक प्रशिक्षित आणि प्रतिभावान शास्त्रीय ओडिसी नृत्यांगना आहे.
नैमिषा प्रधान किंवा केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या कार्यालयाकडून सोशल मीडिया खाते निष्क्रिय करण्यामागील कारणावर कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया देण्यात आलेली नाही. त्यामुळे हे खाते स्वेच्छेने बंद करण्यात आले की इतर कोणत्या कारणामुळे उपलब्ध नाही, याबाबत स्पष्ट माहिती समोर आलेली नाही. त्यामुळे सोशल मीडियावर सुरू असलेल्या विविध दाव्यांकडे सावधगिरीने पाहण्याची गरज असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.