Explained : वास्तेगुणा हुईयाचा अर्थ काय? 'या' Gen Z स्लँगने देखील पोलिसांची केली बोलती बंद!

दिल्लीमध्ये जंतरमंतर आंदोलनामुळे संपूर्ण देश काही दिवस हादरल होता, शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यानंतर जंतरमंतरवरून सुरू असलेले विद्यार्थ्यांचे आंदोलन संपले आहे. आंदोलनामध्ये युवा पिढी सहभागी झाली होती आणि आताच्या भाषेमध्ये सांगायचे झाले तर जेन झी. जेन झी म्हणून ओळखले जाणारे आंदोलक हे त्यांच्या त्यांच्या राज्यामध्ये गावांमध्ये निघून गेले असतील पण त्यांनी अशा काही गोष्टी केल्या आहेत त्या सोशल मिडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहेत. मागील आठवड्यामध्ये आंदोलन करणाऱ्या जेन झीने इन्स्टाग्राम आणि मीम्सच्या विश्वातून हावभाव आणि अपषब्द काढून टाकले तर असा एक शब्द आहे तो सोशल मिडियावर व्हायरल होत आहे. यापैकीच एक होती वास्तेगुण हुईया.
या शब्दाबद्दल सांगायचे झाले तर ही कोणतीही घोषणा नाही किंवा त्याचा कोणताही राजकीय अर्थ नाही. पण तरीही सोशल मिडियावर या भाषेच्या अनेक शब्दांनी लक्ष वेधून घेतले आहेत. जेन झीनी अनेक असे व्हिडिओ शेअर केले आहेत आणि यामध्ये आंदोलक अचानक पोलिसांपर्यंत पोहोचत असत, खऱ्या आवाजात बोलत असत, विचित्र आवाज काढत आणि हसायला सुरुवात करत असत. पण यावेळी हे झेन-झी नक्की काय बोलत होते? हे पोलिसांना कळत नव्हते त्यामुळे ते काय बोलत आहेत त्यावर कशी प्रतिक्रिया द्यावी हे पोलिसांनाही समजत नाही. आज यासंदर्भात तुम्हाला सांगणार आहोत.
पोलिसांप्रमाणे तुम्हालाही सांगायचे झाले तर या शब्दाचा अर्थ फारच हास्यस्पद आहे. शब्दकोशामध्ये वास्तेगुण याचा अर्थ शोधला तर त्याचा अर्थ काहीही नाही आहे. शब्दकोशामध्ये या शब्दाचा अर्थ तुम्हाला कोठेही सापडणार नाही. हा एक प्रकारचा मूर्खपणाचा वाक्यांश आहे जो इंटरनेट आणि रीलमधून व्हायरल झाला आहे. ज्याचा काही अर्थ नाही याचा उपयोग फक्त वातावरण तयार करण्यासाठी, थोडासा विनोद निर्माण करण्यासाठी तयार केला जातो. आजकालची अनेक झेन झी जसे कधी कधी मुले निरर्थक यमक असलेले शब्द बोलतात. या शब्दांबद्दल विशेष सांगायचे झाले तर या शब्दांचे कोणतेही अर्थ नाही हे अपमानास्पद नाही, हिंसाचाराला चिथावणी देणे नाही किंवा कोणत्याही समुदायाविरुद्ध नाही. यामुळेच निदर्शनांदरम्यान पोलिस अनेक वेळा गोंधळलेले दिसले. आंदोलक हे शब्द हसत हसत बोलत राहिले आणि पोलिसांकडे प्रतिक्रिया देण्याचं स्पष्ट कारण नव्हतं.
वास्तेगुणा हुईया या शब्दाची सुरुवात ही भारतामधून झालेली नाही, इंस्टाग्रामवर अनेकांनी दावा केला आहे की हा ट्रेंड भारतात सुरू झाला नाही. सोशल मीडियाच्या सुरुवातीच्या दिवसांत, इन्स्टाग्राम आणि टिकटॉकच्या आधी, वाइन नावाचे एक प्लॅटफॉर्म अत्यंत लोकप्रिय होते. येथे वापरकर्ते काही सेकंदांचे लहान आणि मजेदार व्हिडिओ बनवत असत. त्यानंतर ते सोशल मिडियावर व्हायरल झालेले शब्द आहेत, एक मुलगा ज्यामध्ये तो वारंवार 'मला होया मिळू शकतो का?' असे विचारताना दिसत आहे. व्हिडिओ फक्त काही सेकंदांचा होता, परंतु लोकांना त्याची वेगळी शैली आणि मजेदार शैली इतकी आवडली की ती व्हायरल मीम बनली. पुढे हीच ओळ वेगवेगळ्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर ट्रेंड होऊ लागली.