/मध्यरात्री तरुणी नेमकं काय ऑनलाईन ऑर्डर करतात? डिलिव्हरी बॉयने उघड केलं गुप्त

Delivery Boy Video Viral : रात्री झोपण्यासाठी असते हे सगळ्यांनाच माहितीय. पण हल्ली ही तरुण पिढी रात्रीची जागते आणि दिवसा झोपते. असं काहीस गणित या तरुण पिढीचं झालं आहे. आता रात्री जागरण करणार तर या तरुण पिढीला काही काही गोष्टी रात्री लागणार. शहरांमध्ये असे अनेक ॲप्स आहेत, ज्यावर रात्रीच्या वेळी तुम्हाला लागणाऱ्या गोष्टी लागतात ते घरपोच मिळतात. रात्रीच्या वेळी तरुण मुली काय काय मागवतात याबद्दल एका डिलिव्हरी बॉयने खुलासा केलाय. या डिलिव्हरी बॉयने एक व्हिडीओ सोशल मीडियावर शेअर केला. त्यानंतर हा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे.
या डिलिव्हरी बॉय सांगितलं की, मध्यरात्री 1 ते 3 च्या दरम्यान सर्वाधिक ऑर्डर्स या मुली करत असतात. या डिलिव्हरी बॉयने व्हिडीओमध्ये सांगितलं की, ऑर्डर पिकअप केल्यावर त्या काय म्हणतात माहितीये? भैय्या, आल्यावर फोन करा, बेल वाजवू नका. या मुलींचे ऑर्डरमध्ये काय असतात माहितीये का तुम्हाला? या मुली रात्रीच्या वेळी खाण्याच्या गोष्टी मागतात. चिप्स, वेफर्स… अशा सारखा लहान मुलं खातात त्या गोष्टी या रात्रीच्या वेळी मागवतात.