नरेंद्र मोदींची 15 राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांसोबत चर्चा! बैठकीत नेमकं काय घडलं? लॉकडाउनसंदर्भात काय ठरलं?

Narendra Modi Meeting with Chief Ministers: इराण-इस्रायलमधील युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांसोबत बैठक पार पडली. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंग, केंद्रीय मंत्रिमंडळ सचिव, आणि विविध राज्यांचे मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशांचे नायब राज्यपाल या बैठकीत उपस्थित होते. 15 राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना सद्यस्थितीची माहिती दिली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महाराष्ट्राच्या वतीने यावेळी भूमिका मांडली.
मध्यपूर्वेतील सध्या सुरू असलेला संघर्ष आणि 'हॉर्मुझची सामुद्रधुनी' (Strait of Hormuz) बंद होण्याची दाट शक्यता, या पार्श्वभूमीवर आयोजित करण्यात आलेली ही बैठक जवळपास दोन तास चालली. जागतिक पातळीवर कितीही उलथापालथ झाली, तरीही भारताला होणारा तेल, वायू आणि अत्यावश्यक वस्तूंचा पुरवठा विस्कळीत होता कामा नये हा या बैठकीचा उद्देश होता. शिवाय, या संकटामुळे देशात कोणत्याही प्रकारचा 'लॉकडाऊन' लागू केला जाणार नाही, असंही सरकारने स्पष्ट केलं आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सर्व मुख्यमंत्र्यांना त्यांच्या राज्यांमध्ये कोणत्याही प्रकारे भीतीचं वातावरण निर्माण होणार नाही यासाठी यासाठी सतर्क राहण्याचे आवाहन केले. "आपण सर्वांनी ‘टीम इंडिया’ म्हणून एकत्रित काम केलं पाहिजे. तसं केल्यास ही परिस्थितीही यशस्वीपणे हाताळू,” असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
PM Modi chaired meeting with CMs to review preparedness in light of the emerging situation in West Asia crisis
PM expressed confidence that working together as “Team India,” the nation will successfully overcome the situation
"या कठीण प्रसंगी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जे नेतृत्व प्रदान केले त्याबद्दल त्यांचे मनःपूर्वक आभार. आज अनेक देशांमध्ये विविध बंधनं आहेत. कुठे वर्क फ्रॉम होम, कुठे वाहनांवर निर्बंध, कुठे कामाचे दिवस/तास कमी,. कुठे आपत्कालीन स्थिती जाहीर. पण भारतात सामान्य परिस्थिती आहे. आजच एक्साइज शुल्कात केलेली कपात, ही सामान्य ग्राहकांना मोठा दिलासा देणारी आहे. इतर देशात 20-30% दर वाढत असताना केंद्र सरकारने भार घेतला, पण सामान्यांवर बोजा वाढू दिला नाही, त्याबद्दल सुद्धा मोदींचे आभार. राष्ट्र प्रथम आणि भारतीय प्रथम या तत्त्वाचा मोठा लाभ," असं देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी सांगितलं.
Attended a meeting on West Aisa situation, chaired by Hon PM Narendra Modi Ji, via VC with my colleague Chief Ministers and Hon Union Ministers.
"गेल्या 11 वर्षात केलेले प्रयत्न सुद्धा यात भर घालणारे आहेत. ऊर्जा स्त्रोतांचे विकेंद्रीकरण. आधी 27 देशातून, आता 41 देशातून आयात. त्यामुळे त्या स्थितीत जे संकट आले असते, ते आता आलेले नाही. ई-बसेस, सोलर ऊर्जेसाठी घेतलेला पुढाकार यामुळे सुद्धा ऊर्जा स्त्रोतांचे विकेंद्रीकरण झाले. एलपीजी पुरवठा सामान्य सुरू आहे. आत्मनिर्भरता अभियानाचे निश्चित फायदे झाले आहेत. खतांची पुरेशी उपलब्धता आहे. राज्यात सुद्धा त्याचा वेळोवेळी आढावा घेतला जातो आहे. शेतकऱ्यांना खरीप हंगामात कोणतीही अडचण येणार नाही, याची काळजी घेतली जात आहे," असंही त्यांनी सांगितलं.
"जे लोक काळाबाजारी, साठेबाजी यात गुंतले आहेत, त्यांच्यावर कठोर कारवाई केली जात आहे. शेतीशी संबधित बाबी आम्ही अग्रिस्टॅकशी जोडतो आहोत. त्यामुळे कुणाला काळाबाजारी करता येणार नाही. सातत्याने बैठका घेऊन संपूर्ण परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवले जात आहे. पीएनजीसाठी संपूर्ण गती देण्यात आली असून यासाठी 'इज ऑफ डुईंग बिझिनेस'चा अवलंब केला जात आहे. टाईमलाईनचे पालन केले जाते आहे. ज्या काही सूचना केंद्र सरकारकडून येतील, त्याचे संपूर्ण पालन महाराष्ट्र सरकार करेल," असं आश्वासन त्यांनी दिलं.
मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के बंद होने के खतरे को देखते हुए बुलाई गई यह बैठक करीब दो घंटे तक चली. इस बैठक का मकसद साफ था कि दुनिया में चाहे कितनी भी उथल-पुथल मचे, भारत में तेल, गैस और जरूरी सामानों की सप्लाई रुकनी नहीं चाहिए. साथ ही सरकार ने यह भी साफ कर दिया है कि इस संकट के कारण देश में लॉकडाउ नहीं लगेगा.