/EPFO 3.0 नेमकं काय आहे? UPI मधून थेट बँक खात्यात येणार पैसे? समजून घ्या प्रक्रीया!

देशातील कोट्यवधी कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी म्हणजेच ईपीएफ सदस्यांसाठी मोठी दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना म्हणजेच ईपीएफओ आपल्या सेवा अधिक वेगवान, पारदर्शक आणि डिजिटल करण्यासाठी EPFO 3.0 प्रणाली लागू करण्याच्या दिशेने पावले टाकत आहे. या नव्या सुधारणांमुळे PF पैसे काढणे, खाते व्यवस्थापन आणि दावे निकाली काढण्याची प्रक्रिया पूर्वीपेक्षा अधिक सुलभ होणार आहे. विशेष म्हणजे UPI सारख्या डिजिटल पेमेंट सुविधांचा वापर करून निधी थेट खात्यात मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
EPFO 3.0 अंतर्गत PF सदस्यांना UPI च्या माध्यमातून रक्कम प्राप्त करण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्याचा विचार सुरू आहे. सध्या PF काढण्यासाठी बँक खात्याची पडताळणी, दावा प्रक्रिया आणि मंजुरीसाठी काही दिवसांचा कालावधी लागतो. मात्र नवीन व्यवस्थेमुळे ही प्रक्रिया अधिक वेगवान होण्याची अपेक्षा आहे. डिजिटल व्यवहारांना प्रोत्साहन देत सदस्यांना कमी वेळेत निधी मिळावा हा या उपक्रमाचा मुख्य उद्देश आहे.
सध्या अनेक PF सदस्यांना दावा मंजुरीसाठी प्रतीक्षा करावी लागते. EPFO 3.0 मध्ये ऑटोमेशन आणि तंत्रज्ञानाचा अधिक वापर केला जाणार असल्याने क्लेम प्रक्रिया कमी वेळेत पूर्ण होऊ शकते. यामुळे नोकरी बदलणारे कर्मचारी, निवृत्त कर्मचारी किंवा आर्थिक गरज असलेले सदस्य यांना जलद सेवा मिळण्यास मदत होईल. प्रशासनिक अडथळे कमी करून सेवा गुणवत्तेत सुधारणा करण्यावर भर दिला जात आहे.
नवीन व्यवस्थेमध्ये सदस्यांना त्यांच्या खात्याशी संबंधित माहिती अधिक सहजपणे अद्ययावत करता येईल. बँक खाते, वैयक्तिक माहिती आणि इतर आवश्यक तपशील ऑनलाइन पद्धतीने अपडेट करण्यासाठी सुधारित डिजिटल प्रणाली विकसित केली जात आहे. त्यामुळे कागदपत्रांच्या पडताळणीसाठी लागणारा वेळ कमी होण्याची शक्यता आहे. याचा थेट फायदा EPF खातेदारांना होणार आहे.
केंद्र सरकार आणि EPFO डिजिटल इंडिया मोहिमेअंतर्गत सर्व सेवा ऑनलाइन करण्यावर भर देत आहेत. EPFO 3.0 हा त्याच दिशेने एक महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे. सदस्यांना मोबाईल, इंटरनेट आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्मच्या माध्यमातून अधिक सुविधा देण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. यामुळे कार्यालयीन फेऱ्या कमी होतील आणि सेवा अधिक पारदर्शक होतील.
देशभरातील लाखो नोकरी करणारे कर्मचारी EPFO सेवांचा वापर करतात. PF पैसे काढणे, खाते हस्तांतरण, नॉमिनी अपडेट करणे आणि इतर सेवांसाठी अनेकदा वेळ खर्च करावा लागतो. EPFO 3.0 मुळे या सर्व प्रक्रिया सुलभ, जलद आणि वापरकर्त्यासाठी अनुकूल होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे कर्मचारी वर्गाला आर्थिक व्यवहार अधिक सोप्या पद्धतीने करता येणार आहेत.