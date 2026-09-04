/EPFO New Scheme: केवळ 6 महिन्यांसाठी खुली असलेली EPFO ​​ची नवीन योजना, कोणाला मिळेल याचा फायदा?

कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना म्हणजेच ईपीएफओने काही प्रोव्हिडंट फंड ट्रस्ट आणि संस्थांसाठी एक महत्त्वाची सवलत योजना आणली आहे. ईपीएफओ एम्नेस्टी स्किम 2026 अंतर्गत पात्र संस्थांना त्यांच्या पीएफ ट्रस्टची स्थिती नियमित करण्यासाठी एकदाच विशेष संधी देण्यात आली आहे. ही योजना सर्वसामान्य पीएफ खातेदारांसाठी थेट पैसे मिळण्याची किंवा पीएफ काढण्याची योजना नाही. प्रामुख्याने आयकर कायद्यानुसार मान्यताप्राप्त असलेल्या, मात्र ईपीएफ कायद्यानुसार आवश्यक औपचारिक सूट आदेश नसलेल्या पीएफ ट्रस्टना या योजनेचा लाभ मिळू शकतो.
ईपीएफओने एम्नेस्टी स्किम 2026 ही मर्यादित कालावधीची योजना सुरू केली आहे. 29 जून 2026 रोजी या योजनेची अधिसूचना जारी करण्यात आली. उद्देश असा की काही पीएफ ट्रस्टमध्ये पूर्वीपासून असलेल्या नियामक किंवा प्रक्रियात्मक त्रुटी दूर करून त्यांना कायदेशीर चौकटीत आणता यावे. यामुळे दीर्घकाळ प्रलंबित असलेले अनुपालनाचे प्रश्न सोडवण्याची संधी संस्थांना मिळणार आहे.
नाही. ही बाब विशेष लक्षात घेणे गरजेचे आहे. योजना थेट वैयक्तिक ईपीएफ सदस्यांसाठी नाही. आयकर कायदा, 1961 अंतर्गत मान्यताप्राप्त पीएफ ट्रस्ट चालवणाऱ्या काही संस्था किंवा कंपन्या या योजनेच्या कक्षेत येतात. मात्र त्यांच्याकडे ईपीएफ अॅण्ड एमपी अॅक्ट, 1952 मधील कलम 17 किंवा सोशल सिक्युरिटी कोड 2020 मधील कलम 143 अंतर्गत आवश्यक औपचारिक एक्सेम्पशन ऑर्डर नसल्यास, ठरावीक अटी पूर्ण करून नियमितीकरणाची संधी मिळू शकते.
योजनेअंतर्गत पात्र संस्थांचे मुख्यतः दोन गट करण्यात आले आहेत. पहिल्या गटात अशा संस्था येतात ज्या आधीपासून ट्रस्टच्या नियमितीकरणासाठी प्रयत्न करत आहेत आणि त्यांनी नॉन एक्सेम्प्टेड इस्टॅब्लिशमेंट म्हणून अनुपालन सुरू केले आहे. दुसऱ्या गटात सोशल सिक्योरिटी कोड, 2020 अंतर्गत एक्झेम्टेड इस्टॅब्लिशमेंट म्हणून काम सुरू ठेवलेल्या संस्था येतात. त्यामुळे प्रत्येक पीएफ ट्रस्ट आपोआप पात्र ठरत नाही; त्याला योजनेतील अटी पूर्ण कराव्या लागतील.
या योजनेचा महत्त्वाचा फायदा म्हणजे पात्र ट्रस्टना काही जुन्या अनुपालनातील अडचणी नियमित करण्यासाठी सवलत मिळते. विशेष परिस्थितीत किमान कर्मचारी संख्या, निधीच्या आकाराशी संबंधित काही अटी आणि मागील तीन वर्षांच्या अनुपालनाशी संबंधित आवश्यकता शिथिल करण्याची तरतूद आहे. म्हणजेच केवळ प्रक्रियात्मक त्रुटींमुळे अडकलेल्या ट्रस्टना नियमांच्या चौकटीत आणण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.
ही योजना पीएफ ट्रस्टसाठी आर्थिकदृष्ट्याही महत्त्वाची ठरू शकते. पात्र प्रकरणांमध्ये थकीत रक्कम, डॅमेज आणि इंट्रेस्टशी संबंधित प्रलंबित असेसमेंट मागे घेऊन माफ करण्याची तरतूद आहे. मात्र यासाठी एक महत्त्वाची अट आहे. ट्रस्टने आपल्या सदस्यांना कायद्यानुसार आवश्यक असलेल्या दराइतके किंवा त्यापेक्षा चांगले योगदान आणि व्याजाचे लाभ दिलेले असणे आवश्यक आहे. त्यामुळे ही सरसकट कर्जमाफी किंवा सर्व प्रकारच्या थकबाकीची माफी समजणे चुकीचे ठरेल.
ईपीएफओच्या या उपक्रमामागे केवळ ट्रस्टचे अनुपालन सुधारण्याचा उद्देश नाही, तर कर्मचाऱ्यांचे पीएफ लाभ सुरक्षित ठेवणे हा देखील महत्त्वाचा हेतू आहे. अधिकृत चर्चेनुसार, अशा ट्रस्टमध्ये सदस्यांना ईपीएफओच्या वैधानिक योजनेपेक्षा कमी लाभ मिळू नयेत, यावर भर देण्यात आला आहे. ईपीएफओच्या विद्यमान नियमांनुसार एक्सेम्प्टेड इस्टॅब्लिशमेंटने सदस्यांना योगदान, व्याज आणि इतर लाभांच्या बाबतीत ईपीएफओपेक्षा प्रतिकूल स्थितीत ठेवता कामा नये.
पात्र संस्थांना संबंधित ईपीएफओ रिजनल ऑफिसमार्फत केंद्र सरकारकडे औपचारिक अर्ज करावा लागणार आहे. अर्ज ई-मेलद्वारेही सादर करण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. संस्थांच्या आर्थिक खात्यांचे चार्टड अकाऊंटंडकडून ऑडीट करून घेणे आवश्यक आहे. तसेच ईपीएफओ अधिकाऱ्यांनी विशेष किंवा कम्प्लायन्स अलायन्स ऑडीट करण्यास सांगितल्यास तो अर्ज केल्यानंतर तीन महिन्यांच्या आत पूर्ण करावा लागेल. योजना 29 जून 2026 पासून सहा महिन्यांसाठी लागू असून अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 28 डिसेंबर 2026 आहे.
ईपीएफओ एम्नेस्टी स्किम 2026 म्हणजे सामान्य पीएफ खातेदारांना अतिरिक्त पैसे मिळण्याची योजना नाही. ही प्रामुख्याने पात्र पीएफ ट्रस्ट आणि संस्थांना जुन्या अनुपालनातील त्रुटी दूर करून त्यांची स्थिती नियमित करण्यासाठी दिलेली एकदाचची संधी आहे. यामध्ये सवलती मिळत असल्या तरी सदस्यांना वैधानिक पीएफ लाभ मिळाले आहेत की नाही, हा महत्त्वाचा निकष आहे. त्यामुळे पीएफ ट्रस्ट चालवणाऱ्या पात्र कंपन्यांनी अंतिम मुदतीपूर्वी त्यांच्या कागदपत्रांची आणि अनुपालनाची तपासणी करून अर्जाची प्रक्रिया पूर्ण करणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.