सोशल मीडियावर व्हायरल 3D मॉडेल ट्रेंड नेमका काय? फोटो Free मध्ये कसा तयार करायचा?

3D model trend on social media: सोशल मीडियावर 3D डिजिटल पुतळ्यांचा ट्रेंड प्रचंड लोकप्रिय झालेला दिसतोय. गुगलच्या ‘जेमिनी 2.5 फ्लॅश इमेज’ (ज्याला ‘नॅनो बॅनाना’ असे टोपणनाव आहे) या AI टूलद्वारे यूजर्स त्यांच्या फोटोपासून वास्तववादी लघु मूर्ती तयार करत आहेत. राजकारणी, बॉलिवूड सेलिब्रिटी, सामान्य व्यक्ती, पाळीव प्राणी आणि आवडत्या खेळाडूंना 3D मॉडेलमध्ये रूपांतरित करून हा ट्रेंड इंटरनेटवर धुमाकूळ घालत आहे.
चॅटजीपीटीच्या GPT-4o इमेज जनरेशन वैशिष्ट्याने वापरकर्त्यांना त्यांच्या फोटोंपासून अॅक्शन फिगर तयार करण्याची सुविधा दिली आहे. यामुळे स्टुडिओ घिबली-शैलीतील प्रतिमांपासून ते लेगो, सिम्पसन्स किंवा पिक्सर-शैलीतील पुतळ्यांपर्यंत विविध डिझाइन्स तयार होत आहेत. काहीजण याचा गैरवापर करत असले तरी, बहुतांश वापरकर्ते या AI टूलचा वापर मजेदार आणि सर्जनशील सामग्रीसाठी करत आहेत.
My young friends suggested me to go with the trend — so here it is pic.twitter.com/tUg3uMEptp
— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) September 9, 2025
१) चॅटजीपीटी अॅप किंवा वेबसाइट उघडा
२) तुमची इच्छित इमेज अपलोड करा.
३)तुमच्या वापरासाठी कोणती इमेज चांगली काम करते हे तुम्ही ठरवू शकता आणि त्यानुसार या प्रॉम्प्ट्समध्ये बदल करू शकता.
OMI FEVER is taking over… in 3D
The ultimate #OG brought to life, every angle, every detail @emraanhashmi as the most iconic figure #TheyCallHimOG #OMIFever #EmraanHashmi #3DFigure pic.twitter.com/l3sdGUVS8g
— Emraanians (@Emraanians) September 8, 2025
3D मॉडेल तयार करताना प्रॉम्प्ट्समध्ये मुख्य विषय, कला शैली, प्रकाशयोजना, पार्श्वभूमी आणि वातावरण यांचे तपशीलवार वर्णन करणे आवश्यक आहे. उदाहरणार्थ, ““Create an image of me as a real-life action figure. Be specific as possible based on what you know about me. And put multiple interesting things that represent who I am inside the packaging. I've attached an image of me for reference.” अशा स्पष्ट सूचना AI ला अचूक परिणाम देण्यास मदत करतात.
गुगलचे ‘जेमिनी 2.5 फ्लॅश इमेज’ आणि चॅटजीपीटीचे इमेज जनरेशन टूल मोफत उपलब्ध आहेत, ज्यामुळे कोणालाही विशेष कौशल्यांशिवाय 3D मॉडेल तयार करता येतात. चॅटजीपीटी दररोज 15 फोटो मोफत तयार करण्याची मर्यादा देते, तर गुगलचे टूल साध्या प्रॉम्प्ट्सद्वारे जलद मॉडेल निर्मिती सक्षम करते. यामुळे हा ट्रेंड सर्वांसाठी सुलभ आणि आकर्षक बनला आहे.
— Cricket Picture that Goes Hard (@HardCricketpix) September 8, 2025
Anyone who wants to create cool 3D designs, come and try using this prompt, haha
Create a 1/7 scale commercialized figurine of the characters in the picture, in a realistic style, in a real environment. The figurine is placed on a computer desk. The figurine has a round… pic.twitter.com/uO0y5pYkiJ
— Andie Nguyen (@TrunkFuture) September 7, 2025
