सोशल मीडियावर व्हायरल 3D मॉडेल ट्रेंड नेमका काय? फोटो Free मध्ये कसा तयार करायचा?

3D model trend on social media: चॅटजीपीटीच्या GPT-4o इमेज जनरेशन वैशिष्ट्याने वापरकर्त्यांना त्यांच्या फोटोंपासून अॅक्शन फिगर तयार करण्याची सुविधा दिली आहे.

प्रविण दाभोळकर | Updated: Sep 9, 2025, 09:42 PM IST
3D मॉडेल ट्रेंड

3D model trend on social media: सोशल मीडियावर 3D डिजिटल पुतळ्यांचा ट्रेंड प्रचंड लोकप्रिय झालेला दिसतोय. गुगलच्या ‘जेमिनी 2.5 फ्लॅश इमेज’ (ज्याला ‘नॅनो बॅनाना’ असे टोपणनाव आहे) या AI टूलद्वारे यूजर्स त्यांच्या फोटोपासून वास्तववादी लघु मूर्ती तयार करत आहेत. राजकारणी, बॉलिवूड सेलिब्रिटी, सामान्य व्यक्ती, पाळीव प्राणी आणि आवडत्या खेळाडूंना 3D मॉडेलमध्ये रूपांतरित करून हा ट्रेंड इंटरनेटवर धुमाकूळ घालत आहे.

चॅटजीपीटीचा अॅक्शन फिगर ट्रेंड

चॅटजीपीटीच्या GPT-4o इमेज जनरेशन वैशिष्ट्याने वापरकर्त्यांना त्यांच्या फोटोंपासून अॅक्शन फिगर तयार करण्याची सुविधा दिली आहे. यामुळे स्टुडिओ घिबली-शैलीतील प्रतिमांपासून ते लेगो, सिम्पसन्स किंवा पिक्सर-शैलीतील पुतळ्यांपर्यंत विविध डिझाइन्स तयार होत आहेत. काहीजण याचा गैरवापर करत असले तरी, बहुतांश वापरकर्ते या AI टूलचा वापर मजेदार आणि सर्जनशील सामग्रीसाठी करत आहेत.

ChatGPT वापरून अ‍ॅक्शन फिगर थीम इमेजेस कशा तयार करायच्या?

१) चॅटजीपीटी अ‍ॅप किंवा वेबसाइट उघडा

२) तुमची इच्छित इमेज अपलोड करा.

३)तुमच्या वापरासाठी कोणती इमेज चांगली काम करते हे तुम्ही ठरवू शकता आणि त्यानुसार या प्रॉम्प्ट्समध्ये बदल करू शकता.

प्रॉम्प्ट्सची महत्त्वाची भूमिका

3D मॉडेल तयार करताना प्रॉम्प्ट्समध्ये मुख्य विषय, कला शैली, प्रकाशयोजना, पार्श्वभूमी आणि वातावरण यांचे तपशीलवार वर्णन करणे आवश्यक आहे. उदाहरणार्थ, ““Create an image of me as a real-life action figure. Be specific as possible based on what you know about me. And put multiple interesting things that represent who I am inside the packaging. I've attached an image of me for reference.” अशा स्पष्ट सूचना AI ला अचूक परिणाम देण्यास मदत करतात.

फ्रीमध्ये फोटो

गुगलचे ‘जेमिनी 2.5 फ्लॅश इमेज’ आणि चॅटजीपीटीचे इमेज जनरेशन टूल मोफत उपलब्ध आहेत, ज्यामुळे कोणालाही विशेष कौशल्यांशिवाय 3D मॉडेल तयार करता येतात. चॅटजीपीटी दररोज 15 फोटो मोफत तयार करण्याची मर्यादा देते, तर गुगलचे टूल साध्या प्रॉम्प्ट्सद्वारे जलद मॉडेल निर्मिती सक्षम करते. यामुळे हा ट्रेंड सर्वांसाठी सुलभ आणि आकर्षक बनला आहे.

FAQ 

प्रश्न: सोशल मीडियावरील 3D मॉडेल ट्रेंड काय आहे आणि तो इतका लोकप्रिय का आहे?

उत्तर: 3D मॉडेल ट्रेंड हा सोशल मीडियावर व्हायरल झालेला एक नवीन क्रेझ आहे, ज्यामध्ये गुगलच्या ‘जेमिनी 2.5 फ्लॅश इमेज’ आणि चॅटजीपीटीच्या GPT-4o इमेज जनरेशन टूलद्वारे वापरकर्त्यांचे फोटो वास्तववादी अॅक्शन फिगर किंवा लघु मूर्तींमध्ये रूपांतरित केले जातात. राजकारणी, सेलिब्रिटी आणि सामान्य व्यक्तींच्या 3D मॉडेल्समुळे हा ट्रेंड लोकप्रिय झाला आहे, कारण तो मजेदार, सर्जनशील आणि मोफत आहे.

प्रश्न: चॅटजीपीटीद्वारे 3D अॅक्शन फिगर कसे तयार करायचे?

उत्तर: 3D अॅक्शन फिगर तयार करण्यासाठी चॅटजीपीटी अॅप किंवा वेबसाइट उघडा आणि तुमचा फोटो अपलोड करा. त्यानंतर विशिष्ट प्रॉम्प्ट्स वापरा, जसे की “माझ्या फोटोचा वापर करून टेक-थीम असलेली अॅक्शन फिगर तयार करा, ज्यामध्ये गडद निळी पार्श्वभूमी, लॅपटॉप आणि पेनसह पॅकेजिंग असेल.” प्रॉम्प्टमध्ये कला शैली, प्रकाशयोजना आणि अॅक्सेसरीज यांचे तपशील द्या. चॅटजीपीटी दररोज १५ प्रतिमा मोफत तयार करते.

प्रश्न: 3D मॉडेल तयार करण्यासाठी कोणती साधने मोफत उपलब्ध आहेत आणि त्यांचा वापर कसा करावा?

उत्तर: गुगलचे ‘जेमिनी 2.5 फ्लॅश इमेज’ आणि चॅटजीपीटीचे GPT-4o इमेज जनरेशन टूल मोफत उपलब्ध आहेत. चॅटजीपीटीवर फोटो अपलोड करून आणि प्रॉम्प्ट्सद्वारे डिझाइन निर्देश देऊन तुम्ही अॅक्शन फिगर तयार करू शकता. गुगलचे टूल जलद आणि साध्या प्रॉम्प्ट्सद्वारे मॉडेल्स तयार करते. प्रॉम्प्ट्समध्ये विषय, पार्श्वभूमी आणि अॅक्सेसरीज यांचे स्पष्ट वर्णन द्यावे, जेणेकरून वास्तववादी आणि आकर्षक मॉडेल मिळेल.

