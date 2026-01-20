English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • इलेक्ट्रिक दुचाकी जास्त काळ टिकण्यासाठी कोणत्या गोष्टी महत्त्वाच्या ठरतात?

इलेक्ट्रिक दुचाकी जास्त काळ टिकण्यासाठी कोणत्या गोष्टी महत्त्वाच्या ठरतात?

सुझुकी मोटरसायकल इंडियाने सुझुकी ई-ॲक्सेसमध्ये लिथियम आयर्न फॉस्फेट (LFP) या बॅटरी तंत्रज्ञानाला महत्त्व दिलं आहे. ज्यामुळे बॅटरीचं आयुष्य सर्वाधिक असून त्याची कामगिरी देखील सर्वोत्तम राहिल.

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Jan 20, 2026, 03:39 PM IST
इलेक्ट्रिक दुचाकी जास्त काळ टिकण्यासाठी कोणत्या गोष्टी महत्त्वाच्या ठरतात?

भारतात इलेक्ट्रिक गतिशीलतेला जसजसे महत्त्व मिळाले तसतसे इलेक्ट्रिक दुचाकींबद्दलची लोकांचा विचार बदलत आहे. सुरुवातीला बॅटरीच्या रेंजवर लक्ष केंद्रित केले जात असले. पण आज शहरीभागात यासोबतच वेगवेगळ्या गोष्टींचा विचार केला जातो. यामध्ये टिकाऊपणा, विश्वसनीयता, कमी देखभाल आणि जास्त काळ टिकणे यांचा समावेश आहे. यामुळे या क्षेत्रातील जाहिराती आता फक्त बॅटरीसोबतच मनःशांती आणि सातत्यपूर्ण कामगिरी देणारी वाहने तयार करण्याकडे वळत आहेत.

सुझुकी मोटरसायकल इंडियाने (SMIPL) आपल्या पहिल्या इलेक्ट्रिक उत्पादन असलेल्या सुझुकी ई-ॲक्सेसमध्ये या बदलाचा विचार केला आहे. कंपनीने डिझाइन केलेल्या सुझुकी ई-ॲक्सेस इलेक्ट्रिक स्कूटरद्वारे ग्राहकांच्या विकसित मानसिकतेचाविचार केला आहे. इतरांचे अनुकरण करण्याऐवजी, सुझुकी मोटरसायकल इंडिया खऱ्या दमदार कामगिरीचा आणि टिकाऊ बॅटरीच्या पर्यायांवर लक्ष केंद्रित करत आहे.

जास्त काळ टिकणारी बॅटरी: लिथियम आयर्न फॉस्फेट (LFP)

इलेक्ट्रिक दुचाकीमध्ये बॅटरी हा सर्वात महत्त्वाचा घटक असतो. बॅटरी फर्त सर्वोत्तम पावरसाठी नाही तर एका चांगल्या अनुभवासाठी देखील महत्त्वाची भूमिका बजावते. भारतीय बाजारपेठेत प्रामुख्याने निकेल मॅंगनीज कोबाल्ट (NMC) बॅटरीचा वापर पाहिला गेला आहे. ही बॅटरी उच्च ऊर्जा घनता आणि हलक्या वजनाच्या वैशिष्ट्यांमुळे ओळखली जाते. मात्र, सुझुकी मोटरसायकल इंडियाने सुझुकी ई-ॲक्सेसमध्ये लिथियम आयर्न फॉस्फेट (LFP) या बॅटरी तंत्रज्ञानाला महत्त्व दिलं आहे. ज्यामुळे बॅटरीचं आयुष्य सर्वाधिक असून त्याची कामगिरी देखील सर्वोत्तम राहिल.

एलएफपी बॅटरी जास्त काळ टिकण्यासाठी ओळखली जाते. जी अनेकदा त्यांच्या एनएमसी बॅटरीच्या तुलनेत चौपट जास्त काळ टिकते. या बॅटरीमधून थर्मल स्थिरता देखील मिळते. भारतात हवामानात बदल पाहायला मिळतो. त्यामुळे ही बॅटरी जास्त गरम होण्याचा आणि बॅटरी-संबंधित इतर धोका कमी होतो. एलएफपी बॅटरी कदाचित थोड्या जड असू शकतात आणि त्यांची ऊर्जा घनता किंचित कमी असू शकते, परंतु त्यांचे दीर्घकालीन फायदे इतर बॅटरीच्या तुलनेत खूप जास्त आहेत. ज्यामुळे दैनंदिन वापर करणाऱ्यांना अधिक मनःशांती मिळते.

दीर्घकाळ टिकणारी बॅटरी का महत्त्वाची?

इलेक्ट्रिक वाहनाच्या मूळ किंमतीपेक्षा त्याच्या बॅटरी बदलण्याचा खर्च हा सर्वाधिक असतो. जी बॅटरी 100 किलोमीटरच्या रेंजने सुरू होते, ती दीर्घकाळ टिकण्यासाठी बनवलेली नसल्यास काही वर्षांतच तिची रेंज 60-70 किलोमीटरपर्यंत कमी होऊ शकते. बॅटरीमुळे फक्त इलेक्ट्रिक वाहन सर्वोत्तम सेवा मिळते एवढेच नाही तर ग्राहकाला वारंवार चार्जिंग करावी लागल्यामुळे होणारी गैरसोय कमी होते.

सुझुकी ई-ॲक्सेस ३.१ kWh LFP बॅटरीसह ९५ किमीची रेंज देते, ही आकडेवारी अंतर्गत अभ्यासाशी सुसंगत आहे, ज्यानुसार सरासरी भारतीय दुचाकी वापरकर्ता दररोज सुमारे ३० किमी प्रवास करतो*. ही रेंज एका चार्जवर तीन दिवसांच्या सामान्य शहरी प्रवासासाठी पुरेशी आहे, ज्यामुळे चार्जिंगची वारंवारता कमी होते आणि त्याच वेळी उत्कृष्ट रायडिंग गुणवत्ता कायम राहते.

सुझुकी ई-ॲक्सेस 3.1 kWh LFP बॅटरीसह 95 किमीची रेंज देते. आकडेवारीनुसार, भारतीय दुचाकीस्वार दररोज सुमारे 30 किमी प्रवास करतो. महत्त्वाची म्हणजे ही रेंज एका चार्जवर तीन दिवसांच्या सामान्य शहरी प्रवासासाठी पुरेशी आहे. ज्यामुळे सतत चार्जिंग करावं लागत नाही आणि रायडिंगचा अनुभवही सर्वोत्तम राहतो.

रायडर्सला ब्रँडकडून अपेक्षित असलेल्या गोष्टी सुझुकी देण्याचा प्रयत्न करत आहे. यामध्ये इलेक्ट्रिक वाहनाच्या आकाराबरोबरच त्याचं संतुलन आणि चपळ प्रवास याकडे लक्ष दिले आहे.

डिझाइनिंग महत्त्वाचं

बॅटरीचे रसायनशास्त्र महत्त्वाचे आहेच पण यासोबत बॅटरीचे संरक्षण कसे केले जाते, ती कुठे बसवली जाते आणि तिची चाचणी कशी केली जाते हे देखील महत्त्वाचे ठरते.यावरुन वाहनाचा टिकाऊपणा ठरतो.

सुझुकी ई-ॲक्सेसमधील एलएफपी बॅटरी एका मजबूत ॲल्युमिनियम केसिंगमध्ये ठेवलेली आहे आणि अधिक संरक्षणासाठी ती थेट स्कूटरच्या फ्रेममध्ये बसवण्यात आली आहे. तसेच प्रत्येक बॅटरी ही खालील घटकांमधून तपासून घेतली आहे. ज्यामध्ये अधिक उष्णता आणि थंडीचा संपर्क, पाण्यात बुडणे, कंपन, पडणे, पंक्चर, दाब आणि मोटर बेंच चाचण्यांसह कठोर चाचणी प्रक्रिया आहेत. यामुळे ही बॅटरी दीर्घकाळ टिकण्याचा विश्वास देते. ज्यामुळे चालकाचा देखील आत्मविश्वास वाढतो.

ई-मोबिलिटीच्या भविष्याची नवी व्याख्या

इलेक्ट्रिक दुचाकी शहरी वाहतुकीचा एक वाढता नियमित भाग बनत असल्याने, लोकांची पसंती ई-मोबिलिटीला आहे. आता कार्यक्षमतेमध्ये केवळ वेग किंवा रेंजच नव्हे, तर बॅटरीची स्थिरता, सुरक्षा आणि देखभालीचा खर्च यांचाही समावेश होतो. या परिस्थितीत, सुझुकी ई-ॲक्सेस हे केवळ आजच्या प्रवासासाठीच नव्हे, तर अनेक वर्षांच्या विश्वासार्ह वापरासाठी डिझाइन केलेले वाहन म्हणून वेगळे ठरते.

केवळ ट्रेंड्सचा पाठलाग करण्याऐवजी, हा ब्रँड मजबूत, रायडर-अनुकूल आणि भविष्यासाठी सज्ज असलेली इलेक्ट्रिक वाहने तयार करण्यावर लक्ष केंद्रित करत आहे. सुझुकी ई-ॲक्सेसद्वारे, कंपनीने उद्देशपूर्ण नेतृत्वाची आपली भूमिका स्पष्ट केली असून बाजारात अशी उत्पादने आणली आहेत जी सखोल अभियांत्रिकी अंतर्दृष्टी आणि भारतीय रायडर्सना खरोखर काय हवे आहे याची जाण असल्याचं सांगतात.

About the Author

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

