Marathi News
  • Marathi News
  • भारत
  • आपला भारत देश इराणकडून कोणत्या वस्तू खरेदी करतो आणि काय विकतो? युद्धाचा भारतावर काय परिणाम होणार?

Iran-Israel Conflict: इस्रायलने इराणवर केलेल्या अलिकडच्या हल्ल्यांनंतर मध्य पूर्वेत तणाव वाढला आहे. एक प्रश्न असा आहे की याचा भारतावर काय परिणाम होईल. भारत देश इराणकडून कोणत्या वस्तू खरेदी करतो आणि काय विकतो?

वनिता कांबळे | Updated: Mar 1, 2026, 12:22 AM IST
Iran israel Conflict Impact On India Trade :  इराण आणि इस्रायल यांच्यातील युद्ध पेटले आहे.  अमेरिकेच्या पाठिंब्याने इस्रायलने इराणवर हल्ल्या केला आहे. इराण आणि इस्रायल यांच्यातील युद्धमुळे मध्यपूर्वेत तणाव वाढला आहे. आपला भारत देश इराणकडून कोणत्या वस्तू खरेदी करतो आणि काय विकतो? या युद्धाचा भारतावर काय परिणाम होणार? जाणून घेऊया. 

भारत इराणला कोणत्या वस्तू विकतो?

भारत इराणला  बासमती तांदूळ, चहा, साखर, ताजी फळे आणि औषधे/औषधे वस्तू  विकतो. युद्धामुळे भाराकडून इराणमध्ये होणारी या वस्तूंची निर्यात कमी होऊ शकते.

भारत इराणकडून काय खरेदी करतो?

इराणकडून भारतात होणाऱ्या मुख्य निर्यातीमध्ये सफरचंद, पिस्ता, खजूर आणि किवी यांचा समावेश आहे. तथापि, सध्याच्या तणावामुळे इस्रायलसोबतच्या व्यापारावर परिणाम होऊ शकतो, ज्यांच्याशी भारताचा व्यापार वाढतच आहे.

भारताचा इस्रायलसोबतचा व्यापार वाढला आहे का?

गेल्या दहा वर्षांत भारताची इस्रायलला होणारी निर्यात 21 टक्क्यांनी वाढली आहे, याचे मुख्य कारण संरक्षण आणि उच्च-तंत्रज्ञान उपकरणांच्या वाढत्या निर्यातीमुळे आहे.

भारत इस्रायलकडून काय खरेदी करतो?

भारताची इस्रायलकडून होणारी शस्त्रास्त्रे आणि दारूगोळा आयात जवळपास 100 पट वाढली आहे. 2012-13 या आर्थिक वर्षात सुमारे 1 दशलक्ष डॉलर्सवरून 2023-24 या आर्थिक वर्षात ती 104 दशलक्ष डॉलर्सपर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज आहे. या काळात विमाने, अंतराळयान आणि त्यांच्याशी संबंधित भागांची आयातही झपाट्याने वाढली आहे, ३१.८ दशलक्ष डॉलर्सवरून १९३ दशलक्ष डॉलर्सपर्यंत. एकूण व्यापार स्थिर असूनही, हे धोरणात्मक सहकार्य वाढण्याचे संकेत देते.

भारतावर काय परिणाम होऊ शकतो?

द्विपक्षीय संबंधांव्यतिरिक्त, अधिक प्रादेशिक अस्थिरता जागतिक शिपिंगसाठी धोका निर्माण करते. आशिया आणि युरोपला जोडणारा एक महत्त्वाचा मार्ग असलेल्या रेड सी कॉरिडॉरमधील अडथळ्यांमुळे मालवाहतूक आणि विमा खर्च वाढण्याची अपेक्षा आहे. जास्त लॉजिस्टिक्स खर्चामुळे भारताची पाश्चात्य बाजारपेठांमध्ये निर्यात कमी होऊ शकते आणि आयात बिल वाढू शकते, विशेषतः ऊर्जा आणि मध्यवर्ती वस्तूंसाठी.

भारताच्या तेल पुरवठ्यात व्यत्यय येण्याचा धोका 

विश्लेषकांचे म्हणणे आहे की या हल्ल्यामुळे भारताच्या तेल पुरवठ्यात व्यत्यय येण्याचा धोका पुन्हा निर्माण झाला आहे. यामुळे भारताच्या कच्च्या तेलाच्या आयातीसाठी एक महत्त्वाचा मार्ग असलेल्या होर्मुझच्या सामुद्रधुनीत अडथळा निर्माण होऊ शकतो. होर्मुझच्या सामुद्रधुनीत अडथळा निर्माण झाल्यास भारताच्या एकूण मासिक आयातीपैकी ५०% पर्यंत परिणाम होऊ शकतो असे त्यांचे म्हणणे आहे.

 

About the Author

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

...Read More

Tags:
Israel Iran warUS Iran Wardonald trumpBenjamin NetanyahuAyatollah Ali Khamenei

