  • तुमच्या शेतात कच्चे तेल सापडले तर रातोरात होता येईल श्रीमंत?; सरकारी नियम काय सांगतो? जाणून घ्या!

Crude Oil In Farming Land: भारत सरकारचा कायदा स्पष्ट सांगतो की, जमिनीचा पृष्ठभाग तुमचा असला तरी खालील खनिजे, तेल आणि नैसर्गिक वायू हे सरकारचे मालकीचे आहेत. 

प्रविण दाभोळकर | Updated: Mar 21, 2026, 06:50 PM IST
कच्चे तेल

Crude Oil In Farming Land: सध्या पेट्रोल-डिझेल महाग झालंय. इराण-इस्त्रायल युद्धामुळे जगभरात तेल आयातीचा प्रश्न निर्माण झालाय. तेलाची चर्चा जगभरात होतेय. अशावेळी भारतात एखाद्या साध्या शेतकऱ्याच्या जमिनीत कच्चा तेल निघाले तर तो श्रीमंत होईल का? असे अनेक लोक विचारतात. तुमच्या जमिनीत कच्च्या तेलाचा साठा सापडला तर तुम्हाला किती फायदा होईल? सरकारी नियम काय सांगतो? सविस्तर जाणून घेऊया. 

जमिनीची मालकी फक्त वरचीच!

भारत सरकारचा कायदा स्पष्ट सांगतो की, जमिनीचा पृष्ठभाग तुमचा असला तरी खालील खनिजे, तेल आणि नैसर्गिक वायू हे सरकारचे मालकीचे आहेत.  तुमची जमीन तुमची असली तरी तिच्या खाली जे काही आहे – कच्चा तेल, कोळसा किंवा गॅस – ते सर्व सरकारचे आहे. तुम्हाला ते विकता येणार नाही किंवा स्वतः काढता येणार नाही. सरकार किंवा त्याची परवानगी असलेली कंपनीच (जसे ऑइल अँड नॅचरल गॅस कॉर्पोरेशन – ओएनजीसी) तेल काढण्याचे काम करते. यामुळे अनेक लोकांना धक्का बसतो, कारण ते विचारतात की “माझ्या जमिनीत तेल आहे तर ते माझे नाही?” उत्तर आहे – नाही!  

तेल काढण्यासाठी सरकारची परवानगी

तेल सापडल्यावर सरकार त्या जागेचा सर्व्हे करेल. मग ओएनजीसी किंवा इतर कंपन्या तेल काढतील. यासाठी ड्रिलिंग मशीन, पाईपलाइन आणि इतर उपकरणे लावावी लागतात. हे सर्व सरकारी नियमांनुसार होते. तुम्हाला काहीही मालकी मिळत नाही, फक्त सरकारच्या योजना लागू होतात. 

भरपाई आणि भाडे मिळेल

जर सरकारला तुमची जमीन तेल काढण्यासाठी हवी असेल तर दोन प्रकारे व्यवहार होतो. एक – जमीन विकत घेतली जाईल आणि त्यासाठी चांगली भरपाई मिळेल (जमिनीची किंमत, नुकसान यावर आधारित). दुसरे – जमीन विकत न घेता भाडे (लीज) दिली जाईल. यात तुम्हाला दरवर्षी किंवा ठराविक कालाने भाडे मिळेल. शिवाय, ड्रिलिंग मशीन किंवा पाईपलाइन बसवली तर त्यासाठी वेगळे पैसे मिळतील. अशा प्रकारे काही पैसे येतात, पण तेल विकून मिळणारा प्रचंड पैसा मात्र सरकारकडे जातो.  

सरकारी नोकरीची स्वप्ने खोटी!

अनेक लोकांना वाटते की तेल निघाले तर आपल्याला सरकारी नोकरी मिळेल. पण भारतात असा कोणताही कायदा नाही. नोकरी मिळणे हे कंपनीच्या भरती प्रक्रियेवर अवलंबून आहे. तुम्हाला फक्त भरपाई किंवा भाडे मिळते, नोकरीची हमी नाही. हे ऐकून अनेकांना धक्का बसतो. 

क्षेत्राचा विकास 

तेल काढण्याच्या ठिकाणी रस्ते, वीज, पाणी आणि इतर सुविधा विकसित होतात. आसपासच्या गावांना फायदा होतो. मात्र, कंपन्या पर्यावरणाचे रक्षण, सुरक्षा आणि स्थानिक लोकांच्या हितासाठी कडक नियम पाळतात. कोणताही नुकसान झाल्यास दंड किंवा कारवाई होते.  अशा प्रकारे, तुमच्या जमिनीत तेल निघाले तरी श्रीमंतीचे स्वप्न फारसे पूर्ण होत नाही. कारण भारत सरकारचे नियम प्रामुख्याने देशाच्या हितासाठी आहेत. तरीही भरपाई आणि विकास यामुळे काही फायदा नक्कीच होतो.

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

