/9 वर्षीय विद्यार्थिनीच्या मृत्यूपूर्वीचा CCTV व्हिडिओ समोर, त्यावेळी शाळेत नेमकं काय घडलं?

राजस्थानमधील जयपूर येथील नीरजा मोदी शाळेतील 9 वर्षीय विद्यार्थिनी अमायरा हिच्या मृत्यू प्रकरणाने पुन्हा एकदा देशाचे लक्ष वेधून घेतले आहे. घटनेनंतर अनेक महिन्यांनी तिच्या कुटुंबीयांनी वर्गातील सीसीटीव्ही फुटेज सार्वजनिक केले असून, या व्हिडिओमुळे प्रकरणात नवे प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.विद्यार्थिनीला सातत्याने त्रास दिला जात होता आणि तिने मदतीचा प्रयत्न करूनही तिच्या तक्रारींकडे दुर्लक्ष करण्यात आले, असा कुटुंबीयांचा दावा आहे. मात्र, हे आरोप संबंधित पक्षांनी न्यायालयीन प्रक्रियेत सिद्ध होणे अद्याप बाकी आहे.
अमायरा हिच्या मृत्यूनंतर काही महिन्यांनी तिच्या पालकांनी वर्गातील CCTV व्हिडिओ प्रसिद्ध केला आहे. कुटुंबीयांच्या म्हणण्यानुसार, हा व्हिडिओ घटनेपूर्वी वर्गात काय घडले याची माहिती देतो. व्हिडिओमध्ये अमायरा सुरुवातीला इतर विद्यार्थ्यांप्रमाणे वर्गात सहभागी होताना दिसते. त्यानंतर काही घटनांनंतर तिच्या वागण्यात बदल झाल्याचा दावा कुटुंबीयांनी केला आहे. या फुटेजमुळे तपासाबाबत पुन्हा चर्चा सुरू झाली आहे.
अमायराच्या पालकांचा आरोप आहे की, ती बराच काळ शाळेत सहाध्यायांकडून बुलिंगला सामोरी जात होती. त्यांनी यापूर्वीही शाळा प्रशासनाकडे तक्रारी केल्याचा दावा केला आहे. नव्या CCTV फुटेजमुळे त्यांच्या आरोपांना बळ मिळत असल्याचे कुटुंबीयांचे म्हणणे आहे. मात्र, शाळा प्रशासनावरील हे आरोप न्यायालयीन आणि तपास प्रक्रियेत अंतिमरित्या सिद्ध झालेले नाहीत.
व्हिडिओमध्ये अमायरा अनेक वेळा वर्गशिक्षिकेकडे जात असल्याचे दिसत असल्याचा दावा कुटुंबीयांनी केला आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, ती मदत मागण्याचा प्रयत्न करत होती. मात्र, त्या वेळी तिच्या तक्रारीवर योग्य प्रतिसाद मिळाला नाही, असा आरोप पालकांनी केला आहे. या दाव्यांमुळे शाळेतील विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेबाबत आणि शिक्षकांच्या भूमिकेबाबत प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. तपास यंत्रणा या सर्व बाबींची पडताळणी करत आहे.
या प्रकरणातील तपासावरही कुटुंबीयांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. त्यांच्या मते, तपासादरम्यान अनेक महत्त्वाच्या बाबींकडे दुर्लक्ष झाले असून आरोपपत्र अपूर्ण आहे. तसेच शाळा व्यवस्थापनातील काही जबाबदार व्यक्तींवर कारवाई न झाल्याबद्दलही त्यांनी प्रश्न उपस्थित केले आहेत. या पार्श्वभूमीवर निष्पक्ष आणि सखोल तपासाची मागणी अधिक जोर धरत आहे.
या प्रकरणानंतर देशभरात शाळांमधील बुलिंग रोखण्यासाठी प्रभावी यंत्रणा, विद्यार्थ्यांच्या मानसिक आरोग्याची काळजी आणि तक्रार निवारण प्रणाली यावर पुन्हा चर्चा सुरू झाली आहे. तज्ज्ञांच्या मते, विद्यार्थ्यांनी व्यक्त केलेल्या भीती, तणाव किंवा तक्रारी गांभीर्याने घेणे आवश्यक आहे. अशा घटना टाळण्यासाठी पालक, शिक्षक आणि शाळा प्रशासन यांच्यात सातत्याने संवाद असणे गरजेचे असल्याचे मत व्यक्त केले जात आहे.
अमायरा प्रकरणातील नव्या CCTV फुटेजमुळे तपासाला नवे वळण मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. मात्र, व्हिडिओतील दावे, कुटुंबीयांचे आरोप आणि संबंधितांची भूमिका याबाबत अंतिम निष्कर्ष न्यायालयीन आणि तपास प्रक्रियेनंतरच स्पष्ट होणार आहे. त्यामुळे या प्रकरणात अधिकृत तपास अहवाल आणि न्यायालयाच्या निर्णयाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.