/शिवसेना पक्ष चिन्हाच्या सुनावणीत आज सुप्रीम कोर्टात काय घडलं? 10 महत्वाचे मुद्दे!

शिवसेना पक्ष आणि चिन्हासंदर्भातील चौथ्या दिवसाची सुनावणी आज सुप्रीम कोर्टात पार पडली. या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे, कारण प्रश्न फक्त ‘धनुष्यबाण’ चिन्हाचा नाही; तर राजकीय पक्षाची खरी ओळख ठरवताना विधिमंडळ पक्षाचे संख्याबळ महत्त्वाचे की मूळ राजकीय पक्षाची संघटनात्मक रचना आणि घटना महत्त्वाची, हा व्यापक कायदेशीर मुद्दाही समोर आहे. आजच्या सुनावणीत काय घडलं? सविस्तर जाणून घेऊया.
ज्येष्ठ वकील कपिल सिबल (उद्धव गटासाठी): काल, मी लोकप्रतिनिधित्व कायद्याचे कलम २९अ दाखवत होतो... कृपया उप-कलम (४) च्या संदर्भात उप-कलम (९) पाहा. जर नाव, मुख्य कार्यालय, पदाधिकारी, पत्ता यामध्ये बदल झाला असेल.तर ते कळवणे आवश्यक आहे. आता पाहा, आम्ही निवडणूक आयोगाला काय कळवले होते. त्यावर विनाकारण वाद निर्माण झाला आहे. माझे कर्तव्य काय होते? मी पदाधिकाऱ्यांची नावे देऊन निवडणूक आयोगाला पत्र लिहिले. त्यांना माहित आहे की बदल झाला आहे, म्हणून ते म्हणतात आम्हाला सांगा. ते म्हणतात की त्यांना २०१८ च्या घटनेबद्दल माहिती नाही... पण पत्रात शिवसेना पक्षाचे प्रमुख सरन्यायाधीश असे म्हटले होते - जोपर्यंत बदल होत नाही तोपर्यंत तुम्हाला कळवण्याची आवश्यकता नाही. सिबल - कायद्यानुसार जे काही आवश्यक होते, ते आम्ही केले. निवडणूक आयोगाकडे नवीनतम घटना नाही असे म्हणणे त्यांच्यासाठी सोयीचे आहे. निवडणूक आयोग म्हणतो की सर्व उपनेते नामनिर्देशित आहेत - पण ते निवडलेले आहेत. निवडणूक आयोग कागदपत्रांकडे पाहतही नाही.
निवडणूक आयोग म्हणते की मी शिस्तपालन समितीकडे जायला पाहिजे होते. मी त्याला (शिंदे) कशातून काढून टाकू? त्याने मला (उद्धव) काढून टाकले! चला पक्षाच्या रचनेकडे परत जाऊया. म्हणजे मी दाखवू शकेन की ती कितपत लोकशाही आहे. सिबल २०१८ च्या पक्ष घटनेचा संदर्भ देतात. पक्ष प्रमुख निवडणुकीद्वारे नियुक्त केले जातात. राष्ट्रीय कार्यकारिणी, सर्वोच्च राष्ट्रीय कार्यकारिणी, उपनेते म्हणजे, शिवसेनेची सर्वोच्च धोरण-निर्माता संस्था पूर्णपणे लोकशाही आहे. आता बघा कोण नियुक्त केले जातात? शिवसेना नेते काही उपनेते मग २ सचिव. पक्षाचा खजिनदार निवडला जातो का? नाही. जिल्हा प्रमुख, उप-जिल्हा प्रमुख ते नामनिर्देशित असतात. निवडून आलेल्या व्यक्तींनी घेतलेल्या निर्णयांची अंमलबजावणी करण्याचा अधिकार ते वापरतात. शिवसेना नेते हा शब्दप्रयोग अस्पष्ट वाटतो.विधिमंडळ पक्षाचे नेते की पक्षाचे नेते, असे सरन्यायाधीश म्हणाले. याचा अर्थ पक्षात. कारण ECI ला एका विशिष्ट निष्कर्षावर यायचे होते, म्हणून त्यांनी २०१८ च्या घटनेकडे दुर्लक्ष केले. त्याने शेवट आधीच ठरवला आणि तर्कात फेरफार केली. परिच्छेद १५ अंतर्गत असलेल्या प्रत्यक्ष कार्यवाहीच्या अगदी उलट, असे सिब्बल म्हणाले.
आयोगाला एका विशिष्ट निष्कर्षापर्यंत पोहोचायचे होते, आणि प्रथम संविधान वगळल्याशिवाय, नंतर संघटनात्मक रचना वगळल्याशिवाय आणि शेवटी केवळ विधिमंडळ पक्ष शिल्लक राहिल्याशिवाय त्या निष्कर्षापर्यंत पोहोचण्याचा कोणताही मार्ग नव्हता. मग ते असे म्हणू शकले असते की दुसऱ्या गटाकडे विधिमंडळात बहुमत आहे आणि म्हणून त्यांना चिन्ह मिळाले पाहिजे. तुम्ही अंतिम ध्येय आधीच ठरवता आणि मग तिथे पोहोचण्यासाठी तर्कात फेरफार करता. हे परिच्छेद १५ अंतर्गत अपेक्षित असलेल्या प्रक्रियेच्या अगदी विरुद्ध आहे, असे सिब्बल म्हणाले. याच तर्काने शहर प्रमुख आणि विभाग प्रमुख हे देखील अनिवार्यपणे निवडले गेले पाहिजेत, असा अर्थ होईल. त्यानंतर प्रशासकीय रचना आहे. ही पदे नियुक्तीद्वारे भरली जातात कारण त्यांचे कार्य पक्षाच्या धोरणांची अंमलबजावणी करणे हे आहे. यामध्ये सरचिटणीस, खजिनदार आणि सचिव यांचा समावेश आहे आणि राज्य स्तरावरही अशीच रचना आहे. त्यानंतर आपण प्रतिनिधी सभेच्या सदस्यांकडे येतो, असे सिब्बल म्हणाले.
१३ वर्षांपासून निवडणूक आयोग हे शोधून काढत नाही की पक्षाची दुसरी घटना आहे का? हा भारताचा निवडणूक आयोग आहे.जो सर्व राजकीय पक्षांची स्थापना आणि पदाधिकाऱ्यांवर देखरेख करतो. मग ते असा तकलादू युक्तिवाद करतात की ही पक्षाची घटना या आयोगाच्या दप्तरी नाही? मला फक्त एवढंच म्हणायचं आहे की, ही एक हुकूमशाही रचना आहे या निष्कर्षापर्यंत पोहोचण्यासाठी आयोगासमोर काहीही नव्हते. न्यायाधीश चर्चा करतात. सिबल निवडणूक आयोगाच्या आदेशाचा संदर्भ देतात. निवडणूक आयोग समाजवादी पक्षाच्या निकालावर अवलंबून आहे. मुलायम सिंह यांच्या गटाने म्हटले होते की अखिलेश यादव यांनी बोलावलेले अधिवेशन घटनाबाह्य होते. पण हे प्रकरण पक्षातील फुटीशी संबंधित होते,असा युक्तीवाद सिब्बल यांनी केला.
जर तुम्ही सुरुवातीलाच म्हणालात की निवडणूक आयोगाला अधिकारक्षेत्र नाही, तर कशाचीही चौकशी होऊ शकत नाही. पण जर अधिकारक्षेत्र असेल, आणि त्याचा चुकीचा वापर केला गेला असेल किंवा तुमची पद्धतच चुकीची असेल असे सरन्यायाधीश म्हणाले. जर पक्षांमध्ये फूट पडल्याचे प्रथमदर्शनी प्रकरण सिद्ध झाले, तर गोष्टी पुढे सरकतील. पण १९ जुलै रोजी आयोगाकडे कोणता दस्तऐवज उपलब्ध होता? असा प्रश्न सिब्बलांनी विचारला.
न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची म्हणाले, आम्ही तुम्हाला हा प्रश्न विचारत आहोत की: जेव्हा आयोग अखेरीस चिन्हाच्या वादावर निर्णय देईल, तेव्हा संबंधित वस्तुस्थिती परिच्छेद १५ लागू केल्याच्या तारखेलाच थांबलेली असते, की वाद जसजसा पुढे जाईल तसतसे आयोग त्यानंतरच्या घडामोडी विचारात घेऊ शकतो. यावर ज्येष्ठ वकील कपिल सिबल म्हणाले, जर सुरुवातीलाच राजकीय पक्षात वरवर पाहता फूट असेल, तर त्यानंतरच्या घटनांचा निश्चितपणे विचार केला जाऊ शकतो. त्याबद्दल कोणताही वाद नाही. जर राजकीय पक्षात फूट पडल्याचे प्रथमदर्शनी प्रकरण सिद्ध झाले, तर परिस्थिती बदलू शकते. अंतिम निर्णयाच्या वेळी, आयोग त्यानंतरच्या सामग्रीची तपासणी करून चिन्हाचा हक्कदार कोण आहे हे ठरवू शकतो. ८ ऑगस्ट रोजी जे घडले किंवा त्यानंतर आणखी कागदपत्रे दाखल करण्यात आली, यावर माझा आक्षेप नाही. माझा प्रश्न अधिक मर्यादित आहे: राजकीय पक्षात फूट पडल्याचे प्राथमिक स्तरावर सिद्ध करण्यासाठी, १९ जुलै रोजी निवडणूक आयोगासमोर कोणती सामग्री उपलब्ध होती?
निवडणूक आयोगाला अधिकार नाही की अधिकाराचा चुकीचा वापर केला असं म्हणायचंय तुम्हाला ? असा सवाल सुप्रीम कोर्ट यांनी कपिल सिब्बल यांना केला.
एकनाथ शिंदे यांना केवळ आमदारांची संख्या हा निकष लावून मुख्यमंत्री पद देण्यात आले. त्यावेळी ग्राउंड रियालिटी तपासली गेली नाही. मुख्यमंत्रीपदी शिंदे यांची निवड बेकायदेशीर होती. कुठल्याही गोष्टीची संघटनेची माहितीची शहानिशा न करता एकनाथ शिंदे यांना थेट मुख्यमंत्रीपदी बसवले, असे सिब्बल म्हणाले.
न्यायमूर्ती बागची म्हणाले, शिंदे गटाला ११ 'राज्य प्रभारीं'चा पाठिंबा होता. 'ते शिवसेनेच्या संघटनात्मक रचनेचे भाग आहेत, रचनेबाहेरील घटक नाहीत.जेव्हा आपण एखाद्या राजकीय पक्षाचा विचार करतो, तेव्हा केवळ पदाधिकाऱ्यांचाच विचार करून चालत नाही, तर प्राथमिक सदस्यांचाही विचार करावा लागतो, असे ते म्हणाले.
कपिल सिबल म्हणाले, “अधिकारक्षेत्राचा वापर करण्यापूर्वी ते अस्तित्वात असणे आवश्यक असते. परंतु, न्यायमूर्तींचे म्हणणे योग्य आहे की, एकदा का राजकीय पक्षात 'प्रथमदर्शनी' फूट पडली, की त्यानंतरच्या घडामोडींचा विचार केला जाऊ शकतो, यात काहीच शंका नाही. या मुद्द्याशी माझे कोणतेही दुमत नाही.”, असे सिब्बल म्हणाले. जस्टीस बागची म्हणाले, “आपण एका जिवंत लोकशाहीशी संबंधित बाबी हाताळत आहोत, हे आपण विसरता कामा नये.”कपिल सिबल म्हणाले, “अगदी बरोबर. ती किती लोकशाहीवादी आहे हे मला माहित नाही, पण आपण नक्कीच एका 'आकांक्षी' भारतात जगत आहोत.”