जर भारताने एक वर्ष सोनं खरेदी केलं नाही तर 'या' देशांना होणार नुकसान, भारतात सोनं कोणत्या देशांकडून येतं?

Gold Import In India: पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी रविवारी तेलंगणा येथे केलेल्या जाहीर भाषणात सोन्याची अनावश्यक खरेदी टाळण्याचं आवाहन भारतीयांना केलं. दरवर्षी भारतात शेकडो टन सोन्याची खरेदी केली जाते. अशा स्थितीत भारताने जर सोन खरेदी करणं बंद केलं तर याचं कोणत्या देशांच्या आर्थिक स्थितीवर परिणाम होऊ शकतो. तसेच भारतात सोनं कोणत्या देशांकडून आयात केलं जातं याविषयी जाणून घेऊयात.
Gold Import In India: भारत हा जगातील सर्वात मोठा सोन्याचा उपभोक्ता असलेला देश आहे. दरवर्षी भारतात शेकडो टन सोन्याची खरेदी केली जाते. मात्र इराण इस्राईल आणि अमेरिका यांच्यात सुरु असलेल्या युद्धाच्या पार्श्ववभूमीवर देशावर आवासून उभं ठाकलेल्या आर्थिक संकटापासून वाचायचं असेल तर भारताकडे असलेलं परदेशी चलन वाचवण्याच्या उद्देशाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी रविवारी तेलंगणा येथे केलेल्या जाहीर भाषणात सोन्याची अनावश्यक खरेदी टाळण्याचं आवाहन भारतीयांना केलं. पंतप्रधान मोदी यांनी म्हटले की गरज नसेल तर सोन्याची खरेदी करू नका. जर पंतप्रधानांच्या आवाहनाला प्रतिसाद देत देशवासीयांनी खरोखरच सोनं खरेदी करणं बंद केलं तर याचा परिणाम फक्त दागिन्यांच्या बाजारावर नाही तर देशाची अर्थव्यवस्था, विदेशी मुद्रा भंडार रुपयाची स्थिती आणि अनेक देशांच्या व्यापारावर सुद्धा होऊ शकतो. तेव्हा जाणून घेऊयात जर भारताने एक वर्ष सोनं खरेदी केलं नाही याचा परिणाम कोणावर होणार आहे?
भारतात सोन्याला किती मागणी?
भारतात सोनं फक्त आभूषण म्हणून नाही तर परंपरा, गुंतवणूक आणि बचत इत्यादीचं मोठं माध्यम आहे. लग्न सोहळे, सण आणि पारंपरिक गुंतवणूकीमध्ये सोन्याची महत्वाची भूमिका आहे. देशात जवळपास 700 ते 800 टन सोन्याची खरेदी केली जाते. भारत आपल्या घरगुती सोन्यापैकी ९० टक्क्यांहून अधिक सोन्याची आयात परदेशातून करतो, म्हणूनच दरवर्षी सोन्याच्या आयातीवर अब्जावधी डॉलर्स खर्च केले जातात.
1 वर्ष सोनं खरेदी केलं नाही तर?
पंतप्रधानांनी केलेल्या आवाहनानुसार लोकांनी अनावश्यक सोन्याची खरेदी कमी केली तर १ वर्ष सोनं खरेदीत घट झाली तर सर्वात मोठा परिणाम हा भारताच्या आयात बिलावर दिसणार आहे. एक्सपर्ट्सनुसार जर सोन्याच्या आयातीत 50 टक्के घट झाली तर भारत जवळपास 30 अब्ज डॉलर एवढे विदेशी चलन वाचवू शकतो. यामुळे देशातून बाहेर जाणारे डॉलर कमी होतील, चालू खात्यावरील तुटीचा दबाव कमी होईल आणि रुपयाला काहीसा दिलासा मिळू शकतो. रुपयाची हालचाल केवळ सोन्याच्या आयातीवर अवलंबून नसते. ती कच्च्या तेलाच्या किंमती, डॉलर निर्देशांक, परकीय गुंतवणूक आणि जागतिक तणाव यांसारखे महत्त्वपूर्ण घटकही यात भूमिका बजावतात.
परकीय चलनाच्या साठ्यावर किती परिणाम होणार?
भारताच्या परकीय चलनाचा साठा हा एप्रिल 2026 ते 700 अरब डॉलरच्या जवळपास आहे. भारताच्या वार्षिक सोन्याच्या आयातीचे बिल जवळपास ६० अब्ज डॉलर्सवर पोहोचले असले तरी, याचा अर्थ असा की केवळ सोन्याच्या आयातीमुळे परकीय चलन साठ्यावर मोठा दबाव येतो. सोन्याच्या खरेदीत 10 टक्के कपात केल्यास अंदाजे 5 ते 6 अब्ज डॉलर्सची बचत होऊ शकते. 25 दिवसांच्या कपातीमुळे अंदाजे 15 अब्ज डॉलर्सची बचत होऊ शकते आणि 75 टक्के कपातीमुळे 44 अब्ज डॉलर्सपर्यंतची बचत होऊ शकते.
कोणत्या देशांचं होणार नुकसान :
भारत प्रामुख्याने स्विझर्लंड, यूएई, दक्षिण आफ्रिका आणि ऑस्ट्रेलिया सारख्या देशांकडून सोनं आयात करतो. जर भारतीय बाजारात सोन्याची मागणी कमी झाली तर भारत ज्या देशांकडून सोनं आयात करतो अशा देशांच्या आयातीवर परिणाम होऊ शकतो. खासकरून दुबई, स्विझर्लंडसारख्या सोनं ट्रेडिंगचा हब असणाऱ्या आणि भारतीय बाजारपेठांवर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून असणाऱ्या देशांना याचा मोठा फटका बसण्याची शक्यता आहे. भारतीय बाजारपेठेतील मागणी घटल्याने रिफाइनिंग आणि ट्रेनिंग इंडस्ट्रीवर दबाव वाढू शकतो.