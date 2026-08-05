/Explained: सुप्रीम कोर्टाचा निकाल उद्धव ठाकरेंच्या बाजूने लागला तर एकनाथ शिंदेंचं पुढे काय? सत्ता, आमदार आणि शिवसेनेचं भवितव्य समजून घ्या

शिवसेनेतील फूट, पक्षाचे नाव आणि निवडणूक चिन्ह यासंदर्भातील विविध कायदेशीर व राजकीय घडामोडींवर सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे. जर न्यायालयाचा निकाल उद्धव ठाकरे यांच्या बाजूने लागला, तर महाराष्ट्राच्या राजकारणात मोठे बदल घडू शकतात. मात्र, असा निकाल लागला म्हणजे लगेचच सरकार कोसळेल किंवा एकनाथ शिंदे यांचे राजकीय अस्तित्व संपेल, असा निष्कर्ष काढणे योग्य ठरणार नाही. न्यायालय नेमके कोणत्या मुद्द्यावर निर्णय देते आणि त्यामध्ये कोणते निर्देश देते, यावर पुढील घडामोडी अवलंबून असतील. आम्ही यासंदर्भात ग्रोकला विचारले असता, त्याने काय विश्लेषण केलं? सविस्तर जाणून घेऊया.
जर सर्वोच्च न्यायालयाने उद्धव ठाकरे यांच्या बाजूने महत्त्वाचा निर्णय दिला, तर त्याचा सर्वाधिक परिणाम शिंदे गटाच्या राजकीय वैधतेवर आणि भविष्यातील राजकीय भूमिकेवर होऊ शकतो. अशा परिस्थितीत निवडणूक आयोगाचे निर्णय, पक्षाचे नाव, चिन्ह किंवा आमदारांच्या भूमिकेबाबत नव्याने चर्चा सुरू होऊ शकते. मात्र, कोणत्याही आमदाराचे सदस्यत्व, मंत्रीपद किंवा सरकारचे भवितव्य हे न्यायालयाच्या अंतिम आदेशावर आणि त्यानंतरच्या घटनात्मक प्रक्रियेवरच अवलंबून असेल.
सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल एखाद्या पक्षाच्या बाजूने लागला तरी त्याचा अर्थ सरकार तात्काळ बरखास्त होईल, असा नसतो. राज्य सरकारचे अस्तित्व बहुमतावर आधारित असते. त्यामुळे सरकार टिकणार की नाही, हे विधानसभेतील संख्याबळ, राज्यपालांची भूमिका आणि आवश्यक असल्यास घेतल्या जाणाऱ्या बहुमत चाचणीवर अवलंबून असते. त्यामुळे न्यायालयाचा निकाल हा महत्त्वाचा टप्पा असला तरी त्यानंतरही अनेक घटनात्मक प्रक्रिया पार पडू शकतात.
जर निर्णय ठाकरे गटाच्या बाजूने आला, तर त्यांना मोठा राजकीय आणि नैतिक आधार मिळू शकतो. पक्षाच्या मूळ नेतृत्वाचा दावा अधिक मजबूत होण्याची शक्यता निर्माण होईल. आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्था, महानगरपालिका आणि इतर निवडणुकांमध्ये याचा राजकीय फायदा मिळू शकतो. तसेच शिवसैनिकांमध्ये नव्याने उत्साह निर्माण होऊन संघटनात्मक बळकटी मिळण्याची शक्यता राजकीय विश्लेषक व्यक्त करत आहेत.
असा निकाल आल्यास शिंदे गटाकडेही अनेक कायदेशीर आणि राजकीय पर्याय उपलब्ध राहू शकतात. आवश्यक असल्यास निकालाचा सविस्तर अभ्यास करून पुनर्विचार याचिका किंवा इतर कायदेशीर पर्यायांचा विचार केला जाऊ शकतो. त्याचबरोबर राजकीय स्तरावर मित्रपक्षांशी चर्चा, संघटनात्मक पुनर्रचना किंवा नव्या रणनीतीवर भर दिला जाऊ शकतो. त्यामुळे एका निर्णयामुळे संपूर्ण राजकीय चित्र एका दिवसात बदलते, असे म्हणणे योग्य ठरणार नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाचा अंतिम निर्णय हा केवळ एका पक्षासाठीच नव्हे, तर महाराष्ट्राच्या राजकारणासाठी महत्त्वाचा टप्पा ठरू शकतो. निकाल कोणाच्याही बाजूने लागला तरी त्याचा परिणाम पुढील राजकीय समीकरणे, पक्षीय रणनीती आणि जनतेसमोरील राजकीय संदेशावर होणार आहे. त्यामुळे सर्वांचे लक्ष न्यायालयाच्या अंतिम निरीक्षणांवर आणि आदेशांवर असेल. राजकीय पक्ष, कायदेतज्ज्ञ आणि नागरिक यांच्यासाठी हा निर्णय भविष्यातील अनेक घटनात्मक प्रश्नांची दिशा ठरवणारा ठरू शकतो. त्यामुळे अधिकृत निर्णय आणि त्याचे संपूर्ण कारणपत्र उपलब्ध झाल्यानंतरच त्याचे अंतिम परिणाम स्पष्ट होतील.