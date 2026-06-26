/व्हेनेझ्युएलासारखाच प्रचंड ताकदीचा भूकंप भारतात आल्यास? देशातील यंत्रणा कितपत सज्ज?

नवी दिल्ली | प्रचंड तीव्रतेच्या भूकंपामुळं व्हेनेझ्युएलाची धरणी हादरली आणि बंगले, घरं, इमारती नारिकांच्या डोळ्यांदेखत कोसळल्या. भूकंपाची तीव्रता इतकी जास्त होती, की त्यानंतर जे चित्र पाहायला मिळालं, ज्यामुळं अनेकांच्याच काळजात धस्स झालं. मुख्य म्हणजे लॅटिन अमेरिकी देशामध्ये आलेल्या हा भूकंपासारखीच परिस्थिती भारतातही ओढावू शकते. भारतात अशी अनेक भूकंप प्रवण क्षेत्र आहेत, जिथं अधिक तीव्रतेचा भूकंप येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
भारतात भूकंपप्रवाण क्षेत्रांना चार भागांमध्ये विभागण्यात आलं आहे. झोन 2 ही यापैकीच एक. जिथं भूकंप येण्याची शक्यता अतिशय कमी असते. दक्षिण भारतातील मैदानी क्षेत्र याच विभागात येतात. त्यावर आहे झोन 3. यामध्ये महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेशचा किनारपट्टी भाग यांचा समावेश आहे. लखनऊ आणि चेन्नईसुद्धा याच विभागात येतात. जिथं भूकंपाची तीव्रता कमी ते मध्यम असू शकते. म्हणजेच इथं येणारे भूकंप 5 ते 5.9 रिश्टर स्केलदरम्यानचे असू शकतात.
झोन 4 म्हणजेच दिल्ली एनसीआर, उत्तर प्रदेशचा काही भाग, बिहार, कोकण या भागांमध्ये भूकंप आल्यास त्याची तीव्रता 6 ते 6.8 रिश्टर स्केल असू शकते. त्यावर असणाऱ्या झोन 5 मध्ये पूर्वोत्तर राज्यांसह जम्मू काश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरातमधील कच्छ आणि अंदमान निकोबारचा समावेश आहे. झोन 5 मध्ये भूकंप आल्यास त्याची तीव्रता 7 आणि त्याहून अधिक रिश्टर स्केलची असू शकते जिथं नुकसानाचा मोठा धोकाही असतो.
भारतात एक असं राज्य आहे, जिथं भूकंपाबाबत 'अर्ली वॉर्निंग सिस्टीम' आहे. हे राज्य म्हणजे उत्तराखंड. इथं धरणीच्या उदरात होणाऱ्या हालचाली मापण्यासाठी 170 केंद्र आहेत. या हालचाली वाढल्या, तर भूदेव अॅपच्या मदतीनं सतर्कतेचा इशारा पाठवला जडातो. भारताचं स्वतंत्र नॅशनल सेंटर फॉर सेस्मोलॉजी असून, त्या माध्यमातूनही पृथ्वीच्या अंतर्गत भागातील कंपनांवर लक्ष ठेवलं जातं. मात्र ही यंत्रणा अर्ली वॉर्निंग सिस्टीममध्ये मोडत नाही. ज्यामुळं भारतात एखाद्या प्रचंड भूकंपाआधी पूर्वसूचना मिळण्याची शक्यता तशी कमीच आहे.
भूकंप येण्याआधीच सूचना देणारी यंत्रणा कमालीची सक्षम असल्यास, मिळालेल्या इशाऱ्यानंतर तातडीनं रेल्वे गाड्यांचा वेग कमी करता येतो. यामुळं मोठे अपघात टाळता येऊ शकतात. याशिवाय या प्रणालीअंतर्गत रुग्णालयांमध्ये बॅकअप जनरेटर सुरू होतो. ज्यामुळं तातडीनं वैद्यकीय मदत मिळणं शक्य होतं. मेक्सिकोमध्ये 1999 मध्येच भूकंपाच्या पार्श्वभूमीवर अशा यंत्रणा तैनात करण्यात आल्या होत्या. ज्यामध्ये सर्व सार्वजनिक ठिकाणांवर मोठी ध्वनिक्षेपक यंत्र असून, त्या माध्यमातून भूकंपाचा इशारा असल्यास पूर्ण दोन मिनिटं मोठ्यानं सायरन वाजच राहतो. भूकंपाच्या वाढत्या घटना पाहता सध्या सारं जग या आपत्तीसाठी सज्ज होत असून, त्याच्याशी दोन हात करण्यासाठी विविध मार्गांनी तयारी करताना दिसत आहे. भारतानंही यामध्ये सक्रीय सहभाग घेत देशातील नागरिकांच्या सुरक्षिततेसाठी पावलं उचलण्याची गरज आहे हेच इथं प्रकर्षानं जाणवत आहे.