/PM नरेंद्र मोदी यांनी सोनं खरेदी नका करु असं आवाहन केल्यानंतर भारतीयांनी काय केले? गोल्ड मार्केटमधील शॉकिंग आकडेवारी

भारतीय गोल्ड मार्केट : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भारतीयांना सोनं खरेदी न करण्याचे आवाहन केले आहे. पंतप्रधान मोदींनी सोन्याची खरेदी कमी करण्याच्या केलेल्या आवाहनाचा परिणाम आता भारताच्या गोल्ड मार्केटवर दिसून येत आहे. गोल्ड मार्केटमधील शॉकिंग आकडेवारी समोर आली आहे. सोन्याच्या आयातीच्या आकडेवारीवरुन PM नरेंद्र मोदी यांच्या आवाहनाचा काय परिणाम झाला हे दिसून आले आहे.
मे 2026 मध्ये पंतप्रधान मोदींनी भारतीयांना त्यांच्या सोन्याच्या खरेदीवर पुनर्विचार करण्याचे आवाहन केले होते. यानंतर, देशातील सोन्याची आयात सलग चार महिने घटल्याची माहिती समोर आली आहे. सोन्याच्या आयातीवरील देशाचा प्रचंड खर्च कमी करून भारतीय कुटुंबांकडे असलेल्या मोठ्या प्रमाणातील सोन्याचा आर्थिक उपयोगासाठी वापर करणे, हा सरकारचा उद्देश आहे.
आकडेवारीनुसार, मे महिन्यानंतर भारताच्या सोन्याच्या आयातीत सातत्याने घट झाली आहे. यामागे फक्त पंतप्रधान मोदी यांनी केलेले आवाहन हे एकच कारण नाही. मे महिन्यात सरकारने सोने आणि चांदीवरील सीमा शुल्क 15 टक्क्यांपर्यंत वाढवले होते, ज्यामुळे परदेशातून सोन्याची आयात करणे अधिक महाग झाले.
मे महिन्यानंतर सोन्याच्या आयातीत सातत्याने घट झाल्याचे आकडेवारीवरुन दिसून येत आहे. मेटल्स फोकसच्या आकडेवारीनुसार, भारताने मे महिन्यात सुमारे 29.4 टन सोन्याची आयात केली, जी मागील वर्षी याच महिन्यात आयात केलेल्या 30.6 टनांपेक्षा सुमारे 4 टक्के नी कमी आहे. त्यानंतर घसरणीचा वेग वाढला, जूनमध्ये सोन्याची आयात जवळपास 20 टक्के, जुलैमध्ये 23.7 टक्के आणि ऑगस्टमध्ये जवळपास 30 टक्केने घटली आहे. सोन्याचे भाव अजूनही उच्च आहेत. शिवाय, वाढलेल्या सीमा शुल्कामुळे भारतात आयात होणारे सोने देखील अधिक महाग झाले आहे.
सोन्याची खरेदी आणि आयातीमधील घट ही केवळ मोदींच्या लोकप्रियतेमुळे झालेली नाही. मे महिन्यात, सरकारने सोने आणि चांदीवरील सीमा शुल्क 6 टक्के वरून 15 टक्क्यांपर्यंत वाढवले. याचा थेट परिणाम आयात केलेल्या सोन्याच्या किंमतीवर झाला, ज्यामुळे ते खरेदी करणे अधिक महाग झाले. शिवाय, देशांतर्गत बाजारात सोन्याचे भाव अजूनही जास्त आहेत. महागड्या सोन्याचा परिणाम ग्राहकांच्या खरेदीवर होत आहे, आणि त्याचा परिणाम आयातीवर होत आहे.
सरकारची चिंता केवळ आयातीच्या खर्चापुरती मर्यादित नाही. भारत हा जगातील सोन्याच्या सर्वात मोठ्या उपभोक्त्यांपैकी एक असून, अंदाजे 31,000 टन सोने कुटुंबे आणि संस्थांकडे आहे. सरकारची इच्छा आहे की, हा मोठ्या प्रमाणातील पडून असलेला सोन्याचा साठा अर्थव्यवस्थेत परत यावा. याचा उत्पादक वापर व्हावा. भारत दरवर्षी अंदाजे 700 ते 900 टन सोन्याची आयात करतो. त्यामुळे, आयातीत सातत्यपूर्ण घट झाल्यास देशाच्या व्यापार तुटीवरील आणि चालू खात्यावरील दबाव कमी होण्यास मदत होऊ शकते.
जानेवारी आणि फेब्रुवारी महिन्यात भारताच्या सोन्याच्या आयातीत मोठी वाढ झाली. जानेवारीमध्ये आयातीत 171.6 टक्के फेब्रुवारीमध्ये 114.3 टक्के वाढ झाली. मार्चमध्ये त्यात 34.9 टक्के घट झाली, तर एप्रिलमध्ये 30.7 टक्के ची आणखी वाढ दिसून आली. आता, पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नव्या आवाहनानंतर, सप्टेंबर महिन्याची आकडेवारी सर्वात महत्त्वाची ठरणार आहे. इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशनच्या अंदाजानुसार, सप्टेंबरमध्ये सोन्याच्या आयातीत अंदाजे 15 टक्के घट होऊ शकते.