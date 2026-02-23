English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • भारत
एपस्टीनला भेटले होते भारत सरकारमधील केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी, एपस्टीन फाईलमध्ये काय माहिती समोर आली? 14 वेळा भेट आणि 62 ईमेल

अमेरिकेच्या न्याय विभागाने अलीकडेच एपस्टीनशी संबंधित कादगपत्रे सर्वाजनिकरीत्या प्रसिद्ध केली आहे. या एपस्टीन फाईवलमध्ये जगभरातील अनेकांची नावे आहेत. अशातच आता केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांचे नाव असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. 

वनिता कांबळे | Updated: Feb 23, 2026, 09:06 PM IST
Hardeep Puri Jeffrey Epstein Files :  एपस्टीन फाइल्समुळे जगभरातील अनेक नामांकित आणि प्रतिष्ठित व्यक्तींची नावे आली आहेत. जगभरात 10 पेक्षा अधिक पावरफुल व्यक्तींना आपल्या पदाचा राजीनामा द्यावा लागला आहे. अशातच आता  केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांचे नाव एपस्टीन फाईलमध्ये आले आहे.  केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंग पुरी आणि  जेफ्री एपस्टीन कथित संबंधांबद्दल काँग्रेस पक्षाने गंभीर आरोप केले. विरोधी पक्षाने असा दावा केला की 2014 ते 2017 दरम्यान दोघांमध्ये 612 ईमेलची देवाणघेवाण झाली आणि त्यांच्या 14 बैठका झाल्या. एपस्टीन फाईलमध्ये केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी यांच्याबद्दल आतापर्यंत काय माहिती समोर आली जाणून घेऊया. 

विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी संसद भवन संकुलातील मकर गेटबाहेर निदर्शने केली. या खासदरांनी केंद्रीय पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली. पुरी यांचे नाव "एपस्टीन फाइल्स" मध्ये होते आणि त्यांचा दोषी लैंगिक गुन्हेगार जेफ्री एपस्टाईनशी संबंध असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
एपस्टीन फाइलमध्ये असे दिसून आले आहे की हरदीप सिंग पुरी आणि जेफ्री एपस्टीन यांच्यात 2014 ते 2015  दरम्यान अनेक ईमेल संभाषणे झाली होती. 2008  मध्ये एपस्टीनला लैंगिक गुन्ह्यांसाठी दोषी ठरवल्यानंतरही हरदीप सिंग पुरी जेफ्री एपस्टाईनच्या संपर्कात का होते? यावरही प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत .

हरदीप सिंग पुरी यांचे स्पष्टीकरण 

एपस्टीन गुन्हेगारी कारवायांशी कोणताही संबंध नाही असे स्पष्टीकरण हरदीप सिंग पुरी यांनी दिले आहे.  त्यांनी स्पष्ट केले की ते एपस्टीनला काही वेळा भेटले होते. परंतु त्यांच्या संभाषणाचा एपस्टीन ज्या गुन्ह्यांसाठी दोषी ठरवण्यात आले होते त्यांच्याशी काहीही संबंध नव्हता. पुरी यांनी काँग्रेस आणि राहुल गांधींवर त्यांच्याविरुद्ध खोटे आरोप केल्याचा आरोप केला आहे. एपस्टीन सोबतचे संवाद पूर्णपणे व्यावसायिक होते. बहुपक्षीयतेवरील स्वतंत्र आयोग आणि इतर आंतरराष्ट्रीय कार्याशी संबंधित होते.  लोकसभेत एपस्टीन वादात विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी त्यांचे नाव घेतल्यानंतर पुरी यांनी  पत्रकार परिषद घेतली. त्यांनी एपस्टीन गुन्हेगारी प्रकरणांमध्ये त्यांचा सहभाग असल्याचे आरोप निराधार असल्याचे फेटाळून लावले.

