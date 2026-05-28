/इथेनॉल स्टोव्ह म्हणजे काय? LPG स्टोव्हपेक्षा स्वस्त, किंमत काय असणार? वाचा सविस्तर

Ethanol stove VS LPG stove : दीर्घकाळापासून इथेनॉलचा वापर देशभरामध्ये केला जात आहे, त्याचा वापर पेट्रोलमध्ये केला जातो. इथेनॅालचा वापर तुम्ही तुमच्या स्वयंपाकाचा एक पर्याय बनू शकते. त्याचा वापर कसो होणार ते किती स्वस्त आहे यासंदर्भात जाणून घ्या.
Ethanol stove VS LPG stove : इथेनॅालबद्दल तुम्हाला माहिती आहे का? केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी काही दिवसांपूर्वी इथेनॉलवर चालणाऱ्या स्टोव्हचे अनावरण केले होते. पण इथेनॉलचा वापर कुठे होतो त्याची निर्मीती कशी होते यासंदर्भात तुम्हाला आम्ही सविस्तर माहिती देणार आहोत. दीर्घकाळापासून इथेनॉलचा वापर देशभरामध्ये केला जात आहे, त्याचा वापर पेट्रोलमध्ये केला जातो. पण आता असे सांगितले जात आहे की इथेनॅालचा वापर तुम्ही तुमच्या स्वयंपाकाचा एक पर्याय बनू शकते. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी स्टोव्हचे अनावरण केले तेव्हा त्यांनी येत्या काळात हे तंत्रज्ञान एलपीजी सिलिंडरची जागा घेईल असेही त्यांनी सांगितले होते.
इथेनॅाल म्हणजेच इथेनॉल अल्कोहोल आणि पाण्याच्या मिश्रण ही ऊस, मका आणि इतर बायोमासपासून तयार करण्यात आली आहे. हे पेटवल्यानंतर त्याची एक तेजस्वी, निळी ज्योत निर्माण होते आणि एलपीजी गॅस स्टोव्हप्रमाणेच सहजतेने अन्न शिजवते. हा स्टोव्ह धूर, गंध आणि काजळी न घेता एक मजबूत ज्योत देईल. याबद्दल महत्वाचे सांगायचे झाले तर सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे स्वयंपाक करताना भांडी काळी होणार नाहीत आणि स्वयंपाकघरही खूप चकचकीत राहिल.
इथेनॅाल स्टोव्हचा वापर करण्यासाठी त्याच्यामध्ये लिक्विड किंवा जेलच्या स्वरूपात इथेनॉल टाकले जाईल. इंधन जाळण्यासाठी विशेष तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाईल त्यामुळे तुम्हाला त्याची ज्योत ही एलपीजी गॅस सारखी दिसेल. इथेनॅाल स्टोव्ह जाळला तर ते 700 ते 800 डिग्री सेल्सिअस तापमानात जळते आणि त्यामुळे अन्न देखील लवकर तयार होते.
इथेनॉलच्या किंमतीबद्दल सांगायचे झाले तर 60 ते 70 रुपये प्रति लिटर असेल, ज्यामुळे ते एलपीजी सिलेंडरपेक्षा लक्षणीयरीत्या स्वस्त असणार आहे. पाण्यात फक्त 7 टक्के इथेनॉल मिसळले की स्टोव्ह पेटवण्यासाठी तयार होईल. केवळ 1 लिटर इथेनॉल सुमारे 15 तासांपर्यंत उच्च उष्णता मिळवू शकते. एवढेच नाही तर सुरक्षिततेच्या दृष्टीने गॅस गळती सारखी समस्या आता दूर राहणार आहे.