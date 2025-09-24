काय आहे चीनचं 'Sea Turtle' मॉडेल; अवलंबलं तर सर्व परततील भारतात; इथेच मिळेल काम, पैसा!

Chinas Sea Turtle model: अमेरिकेतील एच-१बी व्हिसा शुल्कवाढीमुळे भारतीय तंत्रज्ञान तज्ज्ञांवर मायदेशी परतण्याची वेळ आलीय. याच पार्श्वभूमीवर चीनचे 'सी टर्टल' मॉडेल चर्चेत आहे, ज्याने गेल्या 25 वर्षांत हजारो परदेशी-शिक्षित चिनी व्यावसायिकांना मायदेशी बोलावून तंत्रज्ञान क्रांती घडवली. हे मॉडेल भारताने अवलंबिले तर 'ब्रेन ड्रेन' उलटून 'ब्रेन गेन' होऊ शकतो, असं मत तज्ञ व्यक्त करतायत.
'सी टर्टल' (हैगुई) म्हणजे असे चिनी नागरिक जे परदेशात शिक्षण किंवा नोकरी करून मायदेशी परततात. म्हणजेच कासव समुद्र मंथन करुन पुन्हा घरी येण्यासारखे आहे. 2020 मध्ये 8 लाखाहून अधिक 'हैगुई' परतले, ज्याने चीनला सिलिकॉन व्हॅलीसारखी शहरे उभी राहिली.
शांघाय, शेन्झेनसारख्या शहरांमध्ये हे परतलेले तज्ज्ञ एआय, जैवतंत्रज्ञान आणि इंटरनेट क्षेत्रात क्रांती घडवतात. थाउझंड टॅलेंट्स प्लॅनसारख्या योजना अनुदान, कर सवलती आणि निवास अनुदान देतात, ज्यामुळे परदेशातील चांगल्या नोकऱ्या सोडून परतण्यास प्रोत्साहन मिळते. परतणाऱ्यांना संशोधन निधी, उच्च वेतन आणि स्टार्टअपसाठी सुलभ कर्ज मिळते. यामुळे अमेझॉनप्रमाणे चिनी कंपन्या जागतिक पातळीवर विस्तारतात. परिणामी, चीन उत्पादन, अभियांत्रिकी आणि अंतराळ क्षेत्रात आघाडीवर आला.
एच-१बी शुल्क 88 लाख रुपयांपर्यंत वाढल्याने भारतीय तज्ज्ञ युरोपकडे वळत आहेत. चीनप्रमाणे स्टार्टअप इंडिया विस्तारित केला तर परतणाऱ्यांना बेंगळुरू, हैदराबादमध्ये नोकऱ्या मिळू शकतात.
हे मॉडेल स्वीकारले तर भारतात 10 लाखाहून अधिक तज्ज्ञ परतू शकतात, ज्यामुळे डिजिटल इंडियाला गती मिळेल. मात्र, नोकरी बाजारातील स्पर्धा आणि धोरण अंमलबजावणी महत्त्वाची.चीन 'सी टर्टल'द्वारे आर्थिक महासत्ता होऊ पाहतंय, तसेच भारतानेही हे अवलंबून नव्या युगाची सुरुवात करायला हवी. देशाच्या भविष्याला हे मॉडेल आणखी मजबूत करेल, असा विश्वास व्यक्त होतोय.
उत्तर: 'समुद्री कासव' मॉडेल हे चीनचे धोरण आहे, ज्यामुळे परदेशात शिक्षण घेतलेले किंवा काम केलेले चिनी नागरिक मायदेशी परततात. थाउझंड टॅलेंट्स प्लॅनसारख्या योजनांद्वारे त्यांना संशोधन अनुदान, कर सवलती, उच्च पगार आणि स्टार्टअपसाठी कर्ज मिळते, ज्यामुळे तंत्रज्ञान क्षेत्रात क्रांती घडली.
उत्तर: भारताने हे मॉडेल स्वीकारल्यास लाखो तंत्रज्ञान तज्ज्ञ परतू शकतात, ज्यामुळे डिजिटल इंडिया, एआय, आणि स्टार्टअप क्षेत्राला चालना मिळेल. बेंगळुरू, हैदराबादसारखी शहरे तंत्रज्ञान केंद्र बनू शकतात, परंतु यासाठी सुलभ धोरणे आणि नोकरीच्या संधींची गरज आहे.
उत्तर: परतलेल्या 'समुद्री कासवांनी' एआय, जैवतंत्रज्ञान, आणि इंटरनेट क्षेत्रात नवकल्पना आणल्या. त्यांनी अब्जावधींच्या कंपन्या स्थापन केल्या आणि जागतिक नेटवर्कच्या जोरावर चिनी कंपन्यांना आंतरराष्ट्रीय बाजारात विस्तारण्यास मदत केली, ज्यामुळे चीन तंत्रज्ञान आणि उत्पादनात आघाडीवर आहे.