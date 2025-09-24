काय आहे चीनचं 'Sea Turtle' मॉडेल; अवलंबलं तर सर्व परततील भारतात; इथेच मिळेल काम, पैसा!

English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
प्रविण दाभोळकर | Updated: Sep 24, 2025, 02:36 PM IST
Chinas Sea Turtle model: अमेरिकेतील एच-१बी व्हिसा शुल्कवाढीमुळे भारतीय तंत्रज्ञान तज्ज्ञांवर मायदेशी परतण्याची वेळ आलीय. याच पार्श्वभूमीवर चीनचे 'सी टर्टल' मॉडेल चर्चेत आहे, ज्याने गेल्या 25 वर्षांत हजारो परदेशी-शिक्षित चिनी व्यावसायिकांना मायदेशी बोलावून तंत्रज्ञान क्रांती घडवली. हे मॉडेल भारताने अवलंबिले तर 'ब्रेन ड्रेन' उलटून 'ब्रेन गेन' होऊ शकतो, असं मत तज्ञ व्यक्त करतायत.

मॉडेलची व्याख्या काय?

'सी टर्टल' (हैगुई) म्हणजे असे चिनी नागरिक जे परदेशात शिक्षण किंवा नोकरी करून मायदेशी परततात. म्हणजेच कासव समुद्र मंथन करुन पुन्हा घरी येण्यासारखे आहे. 2020 मध्ये 8 लाखाहून अधिक 'हैगुई' परतले, ज्याने चीनला सिलिकॉन व्हॅलीसारखी शहरे उभी राहिली.

चीनची प्रगती कशी झाली?

शांघाय, शेन्झेनसारख्या शहरांमध्ये हे परतलेले तज्ज्ञ एआय, जैवतंत्रज्ञान आणि इंटरनेट क्षेत्रात क्रांती घडवतात. थाउझंड टॅलेंट्स प्लॅनसारख्या योजना अनुदान, कर सवलती आणि निवास अनुदान देतात, ज्यामुळे परदेशातील चांगल्या नोकऱ्या सोडून परतण्यास प्रोत्साहन मिळते. परतणाऱ्यांना संशोधन निधी, उच्च वेतन आणि स्टार्टअपसाठी सुलभ कर्ज मिळते. यामुळे अमेझॉनप्रमाणे चिनी कंपन्या जागतिक पातळीवर विस्तारतात. परिणामी, चीन उत्पादन, अभियांत्रिकी आणि अंतराळ क्षेत्रात आघाडीवर आला.

भारतासाठी संधी

एच-१बी शुल्क 88 लाख रुपयांपर्यंत वाढल्याने भारतीय तज्ज्ञ युरोपकडे वळत आहेत. चीनप्रमाणे स्टार्टअप इंडिया विस्तारित केला तर परतणाऱ्यांना बेंगळुरू, हैदराबादमध्ये नोकऱ्या मिळू शकतात.

काय होऊ शकतो परिणाम?

हे मॉडेल स्वीकारले तर भारतात 10 लाखाहून अधिक तज्ज्ञ परतू शकतात, ज्यामुळे डिजिटल इंडियाला गती मिळेल. मात्र, नोकरी बाजारातील स्पर्धा आणि धोरण अंमलबजावणी महत्त्वाची.चीन 'सी टर्टल'द्वारे आर्थिक महासत्ता होऊ पाहतंय, तसेच भारतानेही हे अवलंबून नव्या युगाची सुरुवात करायला हवी. देशाच्या भविष्याला हे मॉडेल आणखी मजबूत करेल, असा विश्वास व्यक्त होतोय.

FAQ

प्रश्न: चीनचे 'समुद्री कासव' मॉडेल म्हणजे काय?

उत्तर: 'समुद्री कासव' मॉडेल हे चीनचे धोरण आहे, ज्यामुळे परदेशात शिक्षण घेतलेले किंवा काम केलेले चिनी नागरिक मायदेशी परततात. थाउझंड टॅलेंट्स प्लॅनसारख्या योजनांद्वारे त्यांना संशोधन अनुदान, कर सवलती, उच्च पगार आणि स्टार्टअपसाठी कर्ज मिळते, ज्यामुळे तंत्रज्ञान क्षेत्रात क्रांती घडली.

प्रश्न: भारताने हे मॉडेल स्वीकारल्यास काय फायदे होतील?

उत्तर: भारताने हे मॉडेल स्वीकारल्यास लाखो तंत्रज्ञान तज्ज्ञ परतू शकतात, ज्यामुळे डिजिटल इंडिया, एआय, आणि स्टार्टअप क्षेत्राला चालना मिळेल. बेंगळुरू, हैदराबादसारखी शहरे तंत्रज्ञान केंद्र बनू शकतात, परंतु यासाठी सुलभ धोरणे आणि नोकरीच्या संधींची गरज आहे.

प्रश्न: या मॉडेलमुळे चीनच्या तंत्रज्ञान क्षेत्राला कसा फायदा झाला?

उत्तर: परतलेल्या 'समुद्री कासवांनी' एआय, जैवतंत्रज्ञान, आणि इंटरनेट क्षेत्रात नवकल्पना आणल्या. त्यांनी अब्जावधींच्या कंपन्या स्थापन केल्या आणि जागतिक नेटवर्कच्या जोरावर चिनी कंपन्यांना आंतरराष्ट्रीय बाजारात विस्तारण्यास मदत केली, ज्यामुळे चीन तंत्रज्ञान आणि उत्पादनात आघाडीवर आहे.

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

...Read More

