Free for Indians: अमेरिकन्सचा खिसा होता रिकामी तर भारतीयांना फुकट मिळते ही सुविधा; तुमच्या कामाची गोष्ट!

Digital Revolution: अमेरिकेसारख्या भांडवलशाही देशात प्रत्येक सुविधेची किंमत वसूल केली जाते, तर भारतात सार्वजनिक हितासाठी डिजिटल पायाभूत सुविधा मोफत किंवा स्वस्त ठेवण्यावर भर दिला जात आहे.

प्रविण दाभोळकर | Updated: Apr 26, 2026, 03:45 PM IST
डिजिटल सुविधा

Digital Revolution: भारतातील वाढती डिजिटल क्रांती केवळ सोयीचीच नाही, तर ती जगाच्या तुलनेत अत्यंत स्वस्त आणि परिणामकारक ठरत आहे. अमेरिकेसारख्या प्रगत देशात ज्या डिजिटल सेवांसाठी नागरिकांना हजारो रुपये शुल्क भरावे लागते, त्याच सेवा भारतात मोफत किंवा नगण्य दरात उपलब्ध आहेत. भारताची ही डिजिटल प्रगती आता जगासाठी अभ्यासाचा विषय ठरत आहे. याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया.

यूपीआय

भारतातील डिजिटल क्रांतीचा कणा म्हणजे 'युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस' (UPI). अमेरिकेत 'व्हेंमो' (Venmo) किंवा 'पेपल' (PayPal) सारख्या ॲप्सवरून व्यवहार करताना काही वेळा अतिरिक्त शुल्क किंवा ट्रान्झॅक्शन फी भरावी लागते. याउलट, भारतात चहाच्या टपरीपासून ते मोठ्या शोरूमपर्यंत कुठेही क्यूआर कोड स्कॅन करून पैसे देणे पूर्णपणे मोफत आहे. गुगल पे, फोनपे किंवा भीम यूपीआय वापरण्यासाठी ग्राहकाकडून एक रुपयाही घेतला जात नाही, ही भारताची सर्वात मोठी ताकद आहे.

बँकिंग सेवा आणि किमान शिल्लक 

पाश्चात्य देशांमध्ये बँकांमध्ये खाते राखण्यासाठी आणि व्यवहारांसाठी मोठे सेवा शुल्क (Service Charges) आकारले जाते. अमेरिकेत अनेक बँका मासिक देखभाल शुल्क घेतात. भारतात मात्र 'जन धन योजना' आणि झिरो बॅलन्स खात्यांमुळे तळागाळातील माणूसही बँकिंग प्रवाहात सामील झाला आहे. भारतात डिजिटल व्यवहार वाढावेत म्हणून बँकांकडून अनेक सेवा विनामूल्य दिल्या जातात, ज्यासाठी अमेरिकन नागरिक मोठी किंमत मोजतात.

जगातील सर्वात स्वस्त डेटा आणि इंटरनेट सेवा:

इंटरनेटच्या किमतीच्या बाबतीत भारत जगात अव्वल स्थानी आहे. अमेरिकेत १ जीबी डेटासाठी जेवढे पैसे द्यावे लागतात, त्या तुलनेत भारतात डेटा दर अत्यंत कमी आहेत. जिओच्या आगमनानंतर भारतात डेटा क्रांती झाली. स्वस्त इंटरनेटमुळेच आज भारतातील ग्रामीण भागातही लोक यूट्यूब, क्लाउड स्टोरेज आणि ई-कॉमर्सचा वापर विनासायास करत आहेत. अमेरिकेत हाय-स्पीड इंटरनेटसाठी दरमहा हजारो रुपये खर्च करावे लागतात.

क्लाउड स्टोरेज आणि डिजिटल लॉकर 

कागदपत्रे सुरक्षित ठेवण्यासाठी जगभरात क्लाउड स्टोरेजसाठी पैसे मोजावे लागतात. मात्र, भारत सरकारने 'डिजीलॉकर' (DigiLocker) ही सुविधा प्रत्येक नागरिकाला मोफत उपलब्ध करून दिली आहे. तुमचे ड्रायव्हिंग लायसन्स, मार्कशीट आणि आधार कार्ड आता भौतिक स्वरूपात बाळगण्याची गरज नाही. हे सुरक्षित डिजिटल स्टोरेज पूर्णपणे मोफत असून ते अधिकृतरीत्या सर्वत्र ग्राह्य धरले जाते, जे तंत्रज्ञानाच्या वापराचे उत्तम उदाहरण आहे.

ई-कॉमर्स आणि डिलिव्हरी सुविधा

अमेरिकेत 'ॲमेझॉन प्राइम' सारख्या सेवांसाठी आणि जलद डिलिव्हरीसाठी ग्राहकांना मोठे सबस्क्रिप्शन शुल्क भरावे लागते. भारतात ई-कॉमर्स कंपन्यांमधील स्पर्धेमुळे ग्राहकांना फ्री डिलिव्हरी आणि भारी सवलती मिळतात. विशेषतः झोमॅटो, स्विगी किंवा ब्लिंकिट सारख्या सेवा भारतात ज्या वेगाने आणि किमतीत उपलब्ध आहेत, तशी सुविधा अमेरिकेत मिळवणे सर्वसामान्यांच्या खिशाला परवडणारे नसते.

सरकारी सेवांचे डिजिटलीकरण 

भारताने पासपोर्ट सेवा, प्राप्तिकर परतावा (ITR Filing) आणि कोविड लसीकरणासारख्या (CoWIN) सेवा पूर्णपणे डिजिटल आणि सुलभ केल्या आहेत. अमेरिकेत अनेक सरकारी कामांसाठी आजही 'पेपरवर्क' आणि मध्यस्थांची मदत घ्यावी लागते, ज्यासाठी शुल्क आकारले जाते. भारतात मात्र 'डिजिटल इंडिया' मोहिमेमुळे सामान्य नागरिक घरबसल्या आपल्या मोबाइलवरून अनेक सरकारी दाखले आणि लाभ विनामूल्य मिळवत आहेत.

भविष्यात काय संधी?

भारताचे हे मॉडेल 'आर्थिक लोकशाही' (Financial Inclusion) मजबूत करणारे आहे. अमेरिकेत तंत्रज्ञान हे केवळ श्रीमंतांसाठी किंवा उच्चभ्रू वर्गासाठी मर्यादित राहण्याची भीती असते, पण भारतात तंत्रज्ञानाने श्रीमंत आणि गरीब यांच्यातील दरी कमी केली आहे. ज्या मोफत सेवा भारताने आज उपलब्ध करून दिल्या आहेत, त्यामुळेच भारतीय अर्थव्यवस्था भविष्यात जगातील तिसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनण्याच्या दिशेने वेगाने वाटचाल करत आहे.

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

