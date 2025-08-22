Ambani Family: अंबानींच्या उद्योगातील सर्वाधिक शेअर्स कोणाच्या मालकीचे? मुकेश किंवा नीता अंबानी नव्हे, 'हे' नाव आहे योग्य उत्तर

Who has highest stake in reliance industries: रिलायन्स इंडस्ट्रीजबाबत बोलायचं झालं, तर बहुतेकांच्या डोक्यात पहिल्यांदा येणारं नाव म्हणजे मुकेश अंबानी (mukesh ambani) . देशातील सर्वात श्रीमंत व्यक्तींमध्ये गणना होणारे मुकेश अंबानी कंपनीचे चेअरमन आहेत. यावरून तुम्हाला साहजिकच वाटेल की अंबानी कुटुंबात सर्वाधिक शेअर्स हे मुकेश अंबानी किंवा नीता अंबानीकडे (nita ambani) आहेत, तर तुम्ही चुकीचे आहात. रिलायन्स इंडस्ट्रीजमध्ये (reliance industries) अंबानी कुटुंबातील कोणाकडे सर्वाधिक हिस्सा आहे, हे ऐकून तुम्हालाही आश्चर्य वाटेल. नीता आणि मुकेश अंबानी तर नाहीतच पण तुम्हाला वाटेल की आकाश, ईशा किंवा अनंत अंबानी (isha, akash and anant ambani) यांच्याकडे सर्वाधिक शेअर्स असतील. पण हे उत्तरही चुकीचं आहे. नक्की अंबानी कुटुंबात सर्वाधिक शेअर्स कोणाकडे आहे याबद्दल जाणून घेऊयात...
रिलायन्स इंडस्ट्रीजची स्थापना धीरूभाई अंबानी यांनी केली होती. आज या समूहाचे नेतृत्व त्यांचे पुत्र मुकेश अंबानी करत आहेत. कंपनीचा विस्तार रिफायनिंग, तेल-गॅस, पेट्रोकेमिकल्स, दूरसंचार, रिटेल तसेच मीडिया या क्षेत्रांत आहे. फोर्ब्सनुसार, मुकेश अंबानी यांची वैयक्तिक संपत्ती 123.7 बिलियन डॉलर म्हणजेच 10 लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहे. कंपनीतील एकूण शेअरहोल्डिंगमध्ये अंबानी कुटुंबाचा 50.39% इतका मोठा वाटा आहे. उरलेले 49.61% शेअर्स हे सार्वजनिक गुंतवणूकदार, एफआयआय तसेच कॉर्पोरेट संस्थांकडे आहेत. पण सर्वात मोठा प्रश्न असा की, अंबानी कुटुंबात सर्वाधिक शेअर्स कोणाकडे? याच उत्तर आहे कोकिलाबेन अंबानी (kokilaben ambani)!
धीरूभाई अंबानी यांच्या पत्नी व अंबानी कुटुंबाच्या ज्येष्ठ सदस्या कोकिलाबेन यांच्याकडेच सर्वाधिक शेअर्स आहेत. त्यांच्या नावावर तब्बल 1,57,41,322 शेअर्स असून हा कंपनीतील जवळपास 0.24% हिस्सा ठरतो. तर मुकेश अंबानींची तीन मुले, आकाश, ईशा आणि अनंत अंबानी यांच्या नावावर मिळून सुमारे 80,52,021 शेअर्स आहेत, ज्यामुळे त्यांचा एकत्रित वाटा 0.12% इतकाच ठरतो.
काही अहवालांनुसार, कोकिलाबेन अंबानींची एकूण संपत्ती अंदाजे 18 हजार कोटी रुपयांच्या आसपास असल्याचे सांगितले जाते.