'भाजपमधील लोकांनी स्वातंत्र्य लढ्यात इंग्रजांचे खबरी म्हणून काम केल्याने...', ‘पीस बॉण्ड’वरुन ठाकरेंच्या शिवसेनेचा टोला ​

"भारतातील नागरी स्वातंत्र्य दिवसेंदिवस संकटात येताना दिसत आहे व हे स्वातंत्र्य कायम राहावे यासाठी न्याय व्यवस्थेला पुढाकार घ्यावा लागेल. सर्वच संविधानिक संस्थांवर मोदी-शहा वगैरे लोक कब्जा मिळवून विजयी पताका फडकवत असताना न्याय व्यवस्थेने आपला कणा ताठ ठेवला तर आजच्या सुप्रीम कोर्टाची नोंद इतिहासात सुवर्णाक्षरांनी केली जाईल," असं वक्तव्य 'सामना'च्या अग्रलेखामधून करण्यात आलं आहे. "भारतात लोकशाही मार्गाने आंदोलन करणे हा गंभीर गुन्हा मानण्यात येऊ लागला आहे. दिल्लीसारख्या ठिकाणी आंदोलन करण्याच्या अनेक जागांवर बंदी घातली. त्यात ‘जंतर मंतर’चा समावेश आहे. कॉक्रोच जनता पार्टीचे अभिजीत दीपके, सौरभ दास, आशुतोष रांका आणि अजिंक्य शिंदे यांनी ‘जंतर मंतर’वरील बंदीच्या विरोधात ‘तिरंगा’ आंदोलन केले. पोलिसांनी त्यांना अटक केली व सुटकेसाठी ‘पीस बॉण्ड’ म्हणजे यापुढे शांतता राखण्याचे हमीपत्र लिहून घेतले. नेहा बोरा या आणखी तेजतर्रार मुलीनेही आंदोलन केले, पण तिने अशा प्रकारच्या ‘शांतता हमीपत्रावर’ सही करण्यास नकार दिला. त्यामुळे मार्कंडेय काटजूंसारख्या सुप्रीम कोर्टाच्या माजी न्यायाधीशांनी नेहा बोराचे कौतुक केले व कॉक्रोच पार्टीच्या त्या चार नेत्यांवर टीकेची झोड उठवली. ‘पीस बॉण्ड’वर सही करून कॉक्रोच पार्टीच्या तरुण नेत्यांनी मोठाच धोका केला असे काटजू म्हणतात. खरे तर ही सर्व तरुण मुले नागरी स्वातंत्र्यासाठी लढत आहेत. त्यांना वारंवार पोलीस कोठडीत व तिहारसारख्या तुरुंगात ढकलले जात आहे. न्या. काटजूंसारखे लोक स्वतः कोणतीही भूमिका घ्यायला तयार नाहीत व इतरांना फुकटचे सल्ले देत आहेत," असा टोला ठाकरेंच्या शिवसेनेनं लगावला आहे.
"नेहा बोरा व तिची संघटना अधिक तीक्रतेने आंदोलन करत आहे. तिच्या मागे डावे पक्ष उभे आहेत व डाव्या पक्षांना रस्त्यावरील आंदोलनाचा सगळ्यात जास्त अनुभव आहे. दीपके वगैरे लोक अद्यापि नवखे आहेत व ते आता तयार होत आहेत. न्या. काटजू यांनी या लढणाऱ्या मुलांना मार्गदर्शन केले पाहिजे. ‘पीस बॉण्ड’बाबतचा कायदा नागरी स्वातंत्र्याची मुस्कटदाबी करण्यासाठी वापरला जात असेल तर न्या. काटजू यांनी त्यांचा वकिलीचा कोट पुन्हा चढवून जबाबदारी पार पाडली पाहिजे. ‘पीस बॉण्ड’च्या नावाखाली सरकार कठोरपणे वागत आहे. सरकारला आंदोलनाचा गोंगाट नको आहे. देशात स्मशान शांतता आणि अंधभक्तांच्या टाळय़ा व जयजयकाराचे नारे हवे आहेत. आता आम्ही थोडी माहिती देऊ इच्छितो. कलम 126, भारतीय न्याय संहिता (जुने कलम 107 आयपीसी) अंतर्गत हा बॉण्ड म्हणजे शांतता राखण्याचे वचन आहे. म्हणजे मौन राखण्याची हमी नाही. हे कलम कोणालाही सार्वजनिक निदर्शनात सहभागी होण्यापासून रोखत नाही. शांततापूर्ण मार्गाने निषेध करण्यास अनुच्छेद 19 अंतर्गत नागरिकांना संरक्षण दिले आहे. शांततेचा भंग ही पूर्णपणे वेगळी गोष्ट आहे. त्यामुळे एखाद्याला ‘पीस बॉण्ड’ दिल्यावर तो पुन्हा आंदोलनात सहभागी होऊ शकत नाही हा दावा चुकीचा आहे," असं अग्रलेखात म्हटलं आहे.
"पुन्हा ‘पीस बॉण्ड’चा भंग झाला आहे की नाही, हे पोलीस अधिकारी ठरवत नाहीत. कलम 141, भारतीय न्याय संहिता (जुने कलम 122) नुसार हा ‘भंग’ दंडाधिकाऱ्यांसमोर सिद्ध करावा लागतो. पोलिसांनी ‘बॉण्डचा भंग’ झाल्याचे सिद्ध केले तर परिणाम काय होईल? बॉण्डच्या उर्वरित कालावधीसाठी जास्तीत जास्त एक वर्ष साधी कैद आणि रकमेची जप्ती. यास दीर्घ तुरुंगवास म्हणता येणार नाही. आता लोकशाही स्वातंत्र्याच्या लढय़ात उतरलेल्या तरुणांचे आदर्श भगतसिंग, अश्फाकउल्ला खान वगैरे असतील तर त्यांनी या तुरुंगवासाची फिकीर व भीती बाळगू नये. आता आम्ही सर्व तरुणांना व देशभक्तांना सांगू इच्छितो की, ‘पीस बॉण्ड’वर सही करणे म्हणजे सरकारची माफी मागणे नाही, गुडघे टेकणे नाही. त्यात कोणत्याही अपराधाची कबुली नसते. सर्वोच्च न्यायालयाने मधू लिमये प्रकरणात स्पष्ट केल्याप्रमाणे हा ‘अधिकार’ किंवा ‘बॉण्ड’ हा प्रतिबंधात्मक आहे. दंडात्मक नाही. ‘पीस बॉण्ड’वर सही केल्याने होणाऱ्या टीकेमुळे गांगरून जाण्याचे कारण नाही. भाजपमधील लोकांनी स्वातंत्र्य लढय़ात भाग घेतला नाही व अनेकांनी इंग्रजांचे ‘मुखबीर’ म्हणजे खबरी म्हणून काम केले. त्यामुळे इंग्रज काळातील अनेक माफीनाम्यांशी आजचा ‘पीस बॉण्ड’ जोडणे इतिहास व कायदा असा दोघांनाही अन्यायकारक आहे," असं ठाकरेंच्या शिवसेनेनं म्हटलं आहे.
"आमच्या माहितीप्रमाणे नेहा बोरा हिच्याकडे कोणी ‘पीस बॉण्ड’ मागितला नाही. नेहा बोरा वारंवार आंदोलन करत आहे व पोलीस तिला अटकाव करीत आहेत. बोरा हिचे म्हणणे आहे की, आंदोलन करणे हा तिचा अधिकार आहे. ते तिचे स्वातंत्र्य आहे. तिच्या प्रकरणात दिल्ली हायकोर्टाने निर्देश दिले आहेत की, चौकशी सुरू असेपर्यंत, पोलिसांकडून संपूर्ण अहवाल येईपर्यंत कोणीही बॉण्ड मागू शकत नाही. कॉक्रोच पार्टीची मुले व नेहा बोराच्या लढय़ात हा फरक आहे. न्या. काटजू यांनी ‘पीस बॉण्ड’वर तरुणांसाठी निदान एखादा अभ्यास वर्ग तरी घ्यावा. सरकारची मनःशांती विविध कारणांनी हरवत असताना ते कधी कोणावर ‘पीस बॉण्ड’चे हत्यार उचलतील याचा नेम नाही. पंतप्रधान मोदी व गौतम अदानी यांच्यातील ‘फ्रेण्डशिप बॉण्ड’वर एक व्हिडीओ समाजमाध्यमांवर वावरू लागला. त्यामुळेही शांतता भंग पावली व तो व्हिडीओच पोलिसांनी हटवायला लावला. यास काय म्हणायचे?" असा सवाल ठाकरेंच्या शिवसेनेनं विचारला आहे.