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'भाजपमधील लोकांनी स्वातंत्र्य लढ्यात इंग्रजांचे खबरी म्हणून काम केल्याने...', ‘पीस बॉण्ड’वरुन ठाकरेंच्या शिवसेनेचा टोला ​

"केंद्रातील सरकारला आंदोलनाचा गोंगाट नको आहे. देशात स्मशान शांतता आणि अंधभक्तांच्या टाळय़ा व जयजयकाराचे नारे हवे आहेत," असा टोला ठाकरेंच्या शिवसेनेनं लगावला आहे.

Written BySwapnil Ghangale
Published: Oct 27, 2026, 08:43 AM IST|Updated: Oct 27, 2026, 08:43 AM IST
'भाजपमधील लोकांनी स्वातंत्र्य लढ्यात इंग्रजांचे खबरी म्हणून काम केल्याने...', ‘पीस बॉण्ड’वरुन ठाकरेंच्या शिवसेनेचा टोला ​
Image Credit: ठाकरेंच्या शिवसेनेनं साधला निशाणा (फाइल फोटो)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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'भाजपमधील लोकांनी स्वातंत्र्य लढ्यात इंग्रजांचे खबरी म्हणून काम केल्याने...', ‘पीस बॉण्ड’वरुन ठाकरेंच्या शिवसेनेचा टोला ​
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