बड्या नेत्याच्या PA ची हत्या! 'पर्सनल असिस्टंट'चा पगार किती असतो? सामान्यांना पडला प्रश्न

Shuvendu Adhikari PA Chandranath Rath Shot dead : (West Bengal Election) पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीचे निकाल जारी झाले आणि ममता बॅनर्जी यांच्या सरकारवर पायउताराची वेळ आली हेच या निकालांनी स्षष्ट केलं. एकिकडे प. बंगालच्या मुख्यमंत्रीपदी भाजपचे सुवेंदू अधिकारी विराजमान होणार, याबाबतच्या चर्चा असतानाच दुसरीकडे एका धक्कादायक घटनेनं बंगाल हादरलं. ही घटना म्हणजे अधिकारी यांचे स्वीय सहायक अर्थात पर्सनल असिस्टंट चंद्रनाथ रथ यांची हत्या. अधिकारी यांचे PA असणाऱ्या रथ यांची हत्या केल्यानंतर सामान्यांमध्येसुद्धा अनेक प्रश्नांची चर्चा झाली. त्याचलाच एक प्रकार म्हणजे PA किंवा स्वीय सहायकांचं नेमकं काम काय आणि त्यांना किती पगार मिळतो? जाणून आश्चर्य वाटेल पण या पगाराचा आकडा हजारांपासून अगदी लाखोंच्या घरातही असतो.
अमुक एका व्यक्तीचा पीए, तमूक एका मंत्र्यांचा किंवा अधिकाऱ्यांचा पीए इथपासून ते कलाकारांचे पीए, इतकंच काय तर नोकरीच्या ठिकाणी वरिष्ठांचे, कंपन्यांच्या मालकांचेही पीए असतात. खासगी कंपन्य़ांपासून शासनाच्या अख्तयारित असणाऱ्या विविध कार्यालयांमध्येसुद्धा PA पदावर काही मंडळी कार्यरत असतात.
पीए किंवा पर्सनल असिस्टंट म्हणजे स्वीय सहायक. या पदावर असणाऱ्या व्यक्तींना सेक्रेटरी असंही म्हणतात. उच्च पदस्थ व्यक्तींच्या हाताखाली या व्यक्ती काम करतात जी त्या पदस्थ व्यक्तींची कार्यालयीन कामं सांभाळतात. राजकीय पक्षांच्या नेत्यांचेसुद्धा पीए असतात. नेत्यांना येणाऱ्या मेल चेक करणं, मेलना उत्तरं देणं, पत्रव्यवहार पाहणं, फोनना उत्तरं देणं, त्यांच्या बैठका, भेटीगाठी निश्चित करणं, दिनचर्येचं नियोजन करणं अशी कामं ही मंडळी करतात. अधिकारी, नेता किंवा ज्या व्यक्तीचा पीए म्हणून काम करत आहात त्या व्यक्तीनं सांगितलेल्या गोष्टी ऐकून त्यानुसार काम करणं हा PA च्या कामाचाच भाग.
व्यक्ती, संस्था, त्या व्यक्तीचं पद, कामाचं स्वरुप या साऱ्याला अनुसरून PA चा पगार निश्चित होतो. कला, कॉर्पोरेट, शासकीय, राजकीय अशा एकंदर सर्व क्षेत्रांचा आढावा घेतल्यास भारतात स्वीय सहायकांचा वार्षिक पगार साधारण 3 लाखांच्या घरात असतो. यातही अनुभवी PA ना अधिक रक्कम मोजली जाते.
Senior-level किंवा 8 हून अधिक वर्षांचा अनुभव असलेल्या PA चा पगार वर्षाला साधारण ₹5,50,000 ते अगदी 6 लाखांच्याही घरात असतो. मुंबईत एखाद्या कंपनीत पर्सनल असिस्टंटचा सरासरी पगार दरमहा 30 ते 50 हजार किंवा त्याहून अधिकही असू शकतो. महाराष्ट्रात मंत्री आणि आमदारांच्या स्वीय सहाय्यकांचा (PA) पगार 30000 पासून पुढे असल्याचं म्हटलं जातं. पगाराचा आकडा हा व्यक्ती आणि कामासह ज्या व्यक्तीचे PA आहात त्या व्यक्तीच्या पदावर आणि कामाच्या स्वरुपावरही अवलंबून असतो.
(पगाराचे आकडे उपलब्ध माहिती आणि संदर्भांवर आधारिक असून त्यामध्ये प्रत्यक्षात फरकही असू शकतो. त्यामुळं झी24 तास या आकड्यांची खातरजमा करत नाही.)