PM SVANidhi Yojana : छोट्या व्यावसायिकांना शासनाकडून मोठी मदत, मिळवा 90 हजार रुपयांपर्यंत कर्ज!

PM SVANidhi Yojana: ही योजना जून 2020 मध्ये सुरू करण्यात आली होती. कोरोनाच्या काळात अनेक छोट्या व्यापार्यांचे व्यवसाय बंद पडले, उत्पन्नाचे साधन थांबले. अशा लोकांना पुन्हा उभे राहण्यासाठी शासनाने ही योजना आणली असून ही आजही कार्यरत आहे. या योजनेतील खास बाब म्हणजे एकदा कर्जाची परतफेड केल्यानंतर, लाभार्थीला दुसऱ्यांदा कर्जाच्या स्वरूपात कोणत्याही व्याजदराशिवाय दुप्पट रक्कम मिळू शकते. त्याशिवाय घेतलेल्या कर्जाची रक्कम एका वर्षाच्या कालावधीत फेडता येते
कोणाकोणाला मिळतो योजनेचा लाभ?
या योजनेचा फायदा हातगाडीवाले, छोटे व्यापारी, रेल्वेमध्ये वस्तू विकणाररी लोक घेऊ शकतात. मात्र मोठ्या व्यावसायिकांना या योजनेचा लाभ मिळत नाही.
किती मिळू शकते रक्कम?
सुरुवातीला या योजनेत 80 हजार रुपयांपर्यंत कर्ज मिळत होते, मात्र आता ही मर्यादा वाढवून 90 हजार रुपये करण्यात आली आहे. कर्ज तीन टप्प्यांत दिले जाते
अर्ज कसा करावा?
या योजनेसाठी ऑनलाइन अर्ज करता येतो. त्यासाठी अधिकृत वेबसाइट https://pmsvanidhi.mohua.gov.in वर जाऊन लॉगिन करून फॉर्म भरावा लागतो. तसेच नजीकच्या कॉमन सर्विस सेंटरवर (सीएससी) जाऊन ऑफलाइन अर्ज देखील करता येतो.
इतकी सोपी आहे फॉर्म भरण्याची पद्धत
आवश्यक कागदपत्र आणि पुरावे
शासनाची ही योजना छोट्या व्यावसायिकांसाठी मोठा दिलासा ठरत आहे, कारण यातून त्यांना पुन्हा व्यवसाय सुरू करण्याची नवी संधी मिळते.
FAQ
1. ही योजना अजून कार्यरत आहे का?
होय, ही योजना आजही कार्यरत आहे आणि छोट्या व्यापाऱ्यांना लाभ देत आहे.
2. कोणाला योजनेचा लाभ मिळतो?
हातगाडीवाले, छोटे व्यापारी, रेल्वेत वस्तू विकणारे यांना लाभ मिळतो. मोठ्या व्यावसायिकांना याचा लाभ मिळत नाही.
3. कर्जाची परतफेड कशी करावी?
कर्ज एका वर्षात परत करता येते. पहिल्या कर्जाची परतफेड केल्यास दुसऱ्या कर्जाची रक्कम दुप्पट आणि व्याजमुक्त मिळू शकते.