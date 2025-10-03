English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
मृत्यू प्रमाणपत्र बनवण्यासाठी किती खर्च येतो? किती दिवस लागतात? A टू Z माहिती!

Death Certificate Process: मृत्यू प्रमाणपत्र मिळवण्याच्या सोप्या प्रक्रियेबद्दल जाणून घेऊया.

प्रविण दाभोळकर | Updated: Oct 3, 2025, 06:48 PM IST
मृत्यू प्रमाणपत्र बनवण्यासाठी किती खर्च येतो? किती दिवस लागतात? A टू Z माहिती!
मृत्यू प्रमाणपत्र

Death Certificate Process: मृत्यू प्रमाणपत्र हे एक महत्त्वपूर्ण दस्तऐवज आहे, जे मृत व्यक्तीच्या निधनाची अधिकृत पुष्टी करते. मालमत्ता हस्तांतरण, विमा दावे किंवा सरकारी योजनांचा लाभ घेण्यासाठी याची गरज भासते. असे असले तरी अनेकांना मृत्यू प्रमाणपत्राची नेमकी प्रक्रिया काय असते? त्यासाठी काय कागदपत्र लागतात? किती खर्च येतो? किती कालावधी लागतो? याबद्दल अनेकांना माहिती नसते. मृत्यू प्रमाणपत्र मिळवण्याच्या सोप्या प्रक्रियेबद्दल जाणून घेऊया.

मृत्यू प्रमाणपत्राचे महत्त्व

मृत्यू प्रमाणपत्र मृत व्यक्तीच्या नातेवाइकांना त्यांच्या मालमत्ता, बँक खाती, विमा पॉलिसी किंवा सरकारी योजनांचे लाभ हस्तांतरित करण्यासाठी आवश्यक आहे. याशिवाय, संयुक्त खात्यांचे व्यवहार, थकबाकी मागणी किंवा मालमत्तेचे विभाजन यासाठीही हे प्रमाणपत्र उपयुक्त ठरते. हे दस्तऐवज नसल्यास कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण होऊ शकत नाहीत.

कुठे अर्ज करावा?

जर मृत्यू महानगरपालिका क्षेत्रात (रुग्णालयात किंवा घरी) झाला असेल, तर स्थानिक महानगरपालिकेत अर्ज करावा. ग्रामीण भागात मृत्यू झाल्यास, ग्रामपंचायत किंवा ग्रामसभेच्या कार्यालयात संपर्क साधावा. काही प्रकरणांमध्ये, शहर दंडाधिकारी कार्यालयातही अर्ज करता येतो.

आवश्यक कागदपत्रे

मृत्यू प्रमाणपत्रासाठी अर्ज करताना मृत व्यक्तीचे आधार कार्ड, रेशन कार्ड, ओळखपत्र, पासपोर्ट आकाराचा फोटो, अर्ज फॉर्म आणि प्रतklärung यासारखी कागदपत्रे सादर करावी लागतात. ही कागदपत्रे अर्जासोबत जोडणे अनिवार्य आहे, जेणेकरून प्रक्रिया सुरळीत होईल.

ऑनलाइन प्रक्रिया आणि वेळ

अनेक राज्यांनी मृत्यू प्रमाणपत्राची प्रक्रिया ऑनलाइन केली आहे. तुमच्या राज्याच्या अधिकृत वेबसाइटवर जाऊन तुम्ही अर्ज करू शकता. साधारणपणे, प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी 14 ते 21 दिवस लागतात. ऑनलाइन सुविधेमुळे ही प्रक्रिया अधिक सुलभ आणि जलद झाली आहे.

कुठे लागते आवश्यकता?

मृत्यू प्रमाणपत्राचा उपयोग सरकारी योजनांचे लाभ, विमा दावे, मालमत्तेचे हस्तांतरण किंवा संयुक्त खात्यांचे व्यवस्थापन यासाठी होतो. मृत व्यक्तीच्या नावावरील थकबाकी मागण्यासाठीही याची आवश्यकता असते. हे प्रमाणपत्र कायदेशीर आणि आर्थिक व्यवहारांसाठी आधारस्तंभ आहे.मृत्यू प्रमाणपत्र मिळवण्याची प्रक्रिया सोपी आहे. पण योग्य कागदपत्रे आणि प्रक्रिया पाळणे महत्त्वाचे आहे. वेळेत अर्ज करून तुम्ही कायदेशीर अडचणी टाळू शकता आणि आवश्यक लाभ मिळवू शकता. यासाठी कोणते शुल्क आकारले जात नाही. केवळ तुम्हाला हव्या तितक्या प्रती घेण्यासाठी शुल्क भरावे लागू शकते.

FAQ

प्रश्न: मृत्यू प्रमाणपत्राचे महत्त्व काय आहे आणि ते कोणत्या कामांसाठी आवश्यक आहे?

उत्तर: मृत्यू प्रमाणपत्र हे मृत व्यक्तीच्या निधनाची अधिकृत पुष्टी करणारे महत्त्वाचे दस्तऐवज आहे. ते मालमत्ता हस्तांतरण, विमा दावे, सरकारी योजनांचे लाभ मिळवणे, संयुक्त बँक खात्यांचे व्यवस्थापन आणि थकबाकी मागण्यासाठी आवश्यक आहे. याशिवाय, मालमत्तेचे विभाजन किंवा कायदेशीर प्रक्रियेसाठीही याचा वापर होतो.

प्रश्न: मृत्यू प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी कुठे आणि कसे अर्ज करावे?

उत्तर: मृत्यू जर महानगरपालिका क्षेत्रात (रुग्णालयात किंवा घरी) झाला असेल, तर स्थानिक महानगरपालिकेत अर्ज करावा. ग्रामीण भागात मृत्यू झाल्यास, ग्रामपंचायत किंवा ग्रामसभेच्या कार्यालयात संपर्क साधावा. काही प्रकरणांत शहर दंडाधिकारी कार्यालयातही अर्ज करता येतो. अनेक राज्यांमध्ये ही प्रक्रिया ऑनलाइन आहे, जिथे राज्याच्या अधिकृत वेबसाइटवर अर्ज करता येतो.

प्रश्न: मृत्यू प्रमाणपत्रासाठी कोणती कागदपत्रे आवश्यक आहेत आणि प्रक्रियेला किती वेळ लागतो?

उत्तर: मृत्यू प्रमाणपत्रासाठी मृत व्यक्तीचे आधार कार्ड, रेशन कार्ड, ओळखपत्र, पासपोर्ट आकाराचा फोटो, अर्ज फॉर्म आणि प्रतLPADDING यासारखी कागदपत्रे सादर करावी लागतात. ही कागदपत्रे अर्जासोबत जोडणे आवश्यक आहे. प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी साधारणपणे १४ ते २१ दिवस लागतात, विशेषतः ऑनलाइन प्रक्रियेमुळे ही प्रक्रिया जलद आणि सुलभ झाली आहे.

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

