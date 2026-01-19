The 30 Day Rule: अनावश्यक खर्च टाळण्यासाठी 30 दिवसांचा अत्यंत सोपा उपाय; ना घाई होईल, ना पश्चाताप

The 30 Day Rule: मार्केटमध्ये फिरताना किंवा ऑनलाइन स्क्रोल करताना अनेकदा एखादी गोष्ट आपलं लक्ष वेधून घेते आणि काही कळायच्या आता आपण ती खरेदी करुन टाकतो. ती खरेदी केल्यानंतर आपल्याला त्या क्षणी गरजेच्या वाटत असल्या तरी काही काळानंतर त्याचा पश्चाताप होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. याचा परिणाम आपल्या दीर्घकालीन आर्थिक नियोजनावर होतो. इथेच हा 30 दिवसांचा नियम आपल्या कामी येतो.
हे काही क्लिष्ट सूत्र नाही, तर ही एक साधी सवय आहे जी तुम्हाला तुमचे पैसे वाचवण्यास आणि खर्च करण्यापूर्वी थोडा खोलवर विचार करण्यास मदत करते. ही सवय वित्त तज्ञांमध्ये लोकप्रिय होत आहे.
ही योजना किंवा नियम फार सोप आहे. जेव्हा कधी तुम्हाला अनावश्यक किंवा कमी गरजेची वस्तू खरेदी करावीशी वाटेल तेव्हा तुम्ही त्यावेळी ती खरेदी करण्यापासून स्वत:ला रोखा. त्याव्यतिरिक्त ती एका कागदावर लिहा. सोबत त्याची किंमत आणि किती तारखेला पाहिलं ते लिहा. यानंतर पुढील 30 दिवस वाट पाहा. जर महिन्याभरानंतरही तुम्हाला ती घ्यावीशी वाटत असेल आणि तुमच्या बजेटमध्ये बसत असेल तर मग खरेदी करा. पण सर्वाधिक वेळा ती सुरुवातीची गरज संपते आणि पैसे वाचतात.
ती हाव, तीव्र इच्छा खंडित करतं: हे खरेदी करण्याची तीव्र इच्छा आणि प्रत्यक्ष खर्च करण्याच्या कृती दरम्यान एक अंतर निर्माण करते.
मानसशास्त्राचा उपयोग: अभ्यासातून असे दिसून आले आहे की, प्रतीक्षा केल्याने मेंदूची तार्किक बाजू भावनिक इच्छांवर मात करण्यास मदत करते.
कमी पश्चात्ताप : बहुतेक आवेगपूर्ण खरेदी केलेल्या वस्तू कालांतराने त्यांचे आकर्षण गमावतात.
तुम्ही खरेदी करण्याचा विचार नसलेली एखादी वस्तू दिसली तर हीच थांबण्याची योग्य वेळ आहे. तात्काळ खरेदी करण्याच्या इच्छेला बळी न पडता, त्या वस्तूचे नाव, किंमत, ती कुठे उपलब्ध आहे आणि जर ती ऑनलाइन मिळत असेल तर त्याची लिंक, या सर्व गोष्टी लिहून ठेवण्यासाठी थोडा वेळ घ्या. त्यानंतर तिथून निघून जा.
केवळ किमतीचा विचार करू नका. या खरेदीमुळे तुमच्या मासिक बजेटवर परिणाम होईल किंवा तुमच्या बचतीच्या ध्येयांना विलंब होईल का? जर त्यामुळे तुमच्या आर्थिक प्राधान्यांमध्ये कोणताही व्यत्यय येत नसेल, तरच खरेदी करा.
वेगवेगळी दुकाने किंवा ऑनलाइन प्लॅटफॉर्म्स तपासा. तुम्हाला तीच वस्तू चांगल्या किमतीत किंवा भविष्यातील सेलमध्ये मिळू शकते.
किरकोळ विक्रेते अनेकदा, विशेषतः सणासुदीच्या काळात किंवा आठवड्याच्या शेवटी, ऑफर्स आणतात. वाट पाहिल्याने तुम्हाला सवलती मिळवण्याची किंवा कूपन वापरण्याची संधी मिळते.
त्याच गरजा पूर्ण करणाऱ्या कमी प्रसिद्ध ब्रँडच्या किंवा तत्सम वस्तूंचा विचार करा. अनेकदा, कमी किमतीची वस्तूही तेच काम तितक्याच चांगल्या प्रकारे करते.
त्या वस्तूच्या किमतीचे कामाच्या तासांमध्ये रूपांतर करा. जर एखाद्या वस्तूची किंमत 1500 रुपये असेल आणि तुम्ही तासाला 200 रुपये कमवत असाल, तर स्वतःला विचारा की ती वस्तू तुमच्या सात तासांपेक्षा जास्त वेळेच्या किमतीची आहे का?
महिन्याच्या अखेरपर्यंत, त्या वस्तूची ओढ कमी होऊ शकते आणि जरी तसे झाले नाही, तरी किमान तुम्ही घाईत खरेदी न करता, विचारपूर्वक खरेदी कराल.