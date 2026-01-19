English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • भारत
  • The 30 Day Rule: अनावश्यक खर्च टाळण्यासाठी 30 दिवसांचा अत्यंत सोपा उपाय; ना घाई होईल, ना पश्चाताप

The 30 Day Rule: अनावश्यक खर्च टाळण्यासाठी 30 दिवसांचा अत्यंत सोपा उपाय; ना घाई होईल, ना पश्चाताप

The 30 Day Rule: जेव्हा कधी तुम्हाला अनावश्यक गोष्ट खरेदी करावी असं वाटेल, तेव्हा स्वत:ला थांबवा आणि 30 दिवसांचा हा नियम पाळा.   

शिवराज यादव | Updated: Jan 19, 2026, 10:29 PM IST
The 30 Day Rule: मार्केटमध्ये फिरताना किंवा ऑनलाइन स्क्रोल करताना अनेकदा एखादी गोष्ट आपलं लक्ष वेधून घेते आणि काही कळायच्या आता आपण ती खरेदी करुन टाकतो. ती खरेदी केल्यानंतर आपल्याला त्या क्षणी गरजेच्या वाटत असल्या तरी काही काळानंतर त्याचा पश्चाताप होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. याचा परिणाम आपल्या दीर्घकालीन आर्थिक नियोजनावर होतो. इथेच हा 30 दिवसांचा नियम आपल्या कामी येतो. 

हे काही क्लिष्ट सूत्र नाही, तर ही एक साधी सवय आहे जी तुम्हाला तुमचे पैसे वाचवण्यास आणि खर्च करण्यापूर्वी थोडा खोलवर विचार करण्यास मदत करते. ही सवय वित्त तज्ञांमध्ये लोकप्रिय होत आहे.

काय आहे 30 दिवसांचा नियम?

ही योजना किंवा नियम फार सोप आहे. जेव्हा कधी तुम्हाला अनावश्यक किंवा कमी गरजेची वस्तू खरेदी करावीशी वाटेल तेव्हा तुम्ही त्यावेळी ती खरेदी करण्यापासून स्वत:ला रोखा. त्याव्यतिरिक्त ती एका कागदावर लिहा. सोबत त्याची किंमत आणि किती तारखेला पाहिलं ते लिहा. यानंतर पुढील 30 दिवस वाट पाहा. जर महिन्याभरानंतरही तुम्हाला ती घ्यावीशी वाटत असेल आणि तुमच्या बजेटमध्ये बसत असेल तर मग खरेदी करा. पण सर्वाधिक वेळा ती सुरुवातीची गरज संपते आणि पैसे वाचतात. 

हा नियम कामी कसा येतो?

ती हाव, तीव्र इच्छा खंडित करतं: हे खरेदी करण्याची तीव्र इच्छा आणि प्रत्यक्ष खर्च करण्याच्या कृती दरम्यान एक अंतर निर्माण करते.

मानसशास्त्राचा उपयोग: अभ्यासातून असे दिसून आले आहे की, प्रतीक्षा केल्याने मेंदूची तार्किक बाजू भावनिक इच्छांवर मात करण्यास मदत करते.

कमी पश्चात्ताप : बहुतेक आवेगपूर्ण खरेदी केलेल्या वस्तू कालांतराने त्यांचे आकर्षण गमावतात.

वास्तविक जीवनात 30 दिवसांचा नियम कसा पाळावा

तुम्ही खरेदी करण्याचा विचार नसलेली एखादी वस्तू दिसली तर हीच थांबण्याची योग्य वेळ आहे. तात्काळ खरेदी करण्याच्या इच्छेला बळी न पडता, त्या वस्तूचे नाव, किंमत, ती कुठे उपलब्ध आहे आणि जर ती ऑनलाइन मिळत असेल तर त्याची लिंक, या सर्व गोष्टी लिहून ठेवण्यासाठी थोडा वेळ घ्या. त्यानंतर तिथून निघून जा.

पुढील 30 दिवसांत, ती नोंद पुन्हा वाचा आणि स्वतःला काही प्रामाणिक प्रश्न विचारा:

हे माझ्या बजेटमध्ये बसते का?

केवळ किमतीचा विचार करू नका. या खरेदीमुळे तुमच्या मासिक बजेटवर परिणाम होईल किंवा तुमच्या बचतीच्या ध्येयांना विलंब होईल का? जर त्यामुळे तुमच्या आर्थिक प्राधान्यांमध्ये कोणताही व्यत्यय येत नसेल, तरच खरेदी करा.

हे मला दुसरीकडे स्वस्तात मिळू शकेल का?

वेगवेगळी दुकाने किंवा ऑनलाइन प्लॅटफॉर्म्स तपासा. तुम्हाला तीच वस्तू चांगल्या किमतीत किंवा भविष्यातील सेलमध्ये मिळू शकते.

पुढे काही ऑफर्स येणार आहेत का?

किरकोळ विक्रेते अनेकदा, विशेषतः सणासुदीच्या काळात किंवा आठवड्याच्या शेवटी, ऑफर्स आणतात. वाट पाहिल्याने तुम्हाला सवलती मिळवण्याची किंवा कूपन वापरण्याची संधी मिळते.

यापेक्षा अधिक स्वस्त पर्याय उपलब्ध आहे का?

त्याच गरजा पूर्ण करणाऱ्या कमी प्रसिद्ध ब्रँडच्या किंवा तत्सम वस्तूंचा विचार करा. अनेकदा, कमी किमतीची वस्तूही तेच काम तितक्याच चांगल्या प्रकारे करते.

यासाठी मी माझा किती वेळ खर्च करेन?

त्या वस्तूच्या किमतीचे कामाच्या तासांमध्ये रूपांतर करा. जर एखाद्या वस्तूची किंमत 1500 रुपये असेल आणि तुम्ही तासाला 200 रुपये कमवत असाल, तर स्वतःला विचारा की ती वस्तू तुमच्या सात तासांपेक्षा जास्त वेळेच्या किमतीची आहे का?

महिन्याच्या अखेरपर्यंत, त्या वस्तूची ओढ कमी होऊ शकते आणि जरी तसे झाले नाही, तरी किमान तुम्ही घाईत खरेदी न करता, विचारपूर्वक खरेदी कराल.

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

