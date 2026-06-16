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Nifty50 च्या जन्माची नेमकी कहाणी काय? जाणून घ्या सविस्तर या रिपोर्टच्या माध्यमातून

आज 'निफ्टी ५०' हा भारतीय शेअर बाजाराचा मुख्य चेहरा बनला आहे. लाखो गुंतवणूकदार, फंड मॅनेजर्स आणि विश्लेषक भारताच्या शेअर बाजाराची कामगिरी मोजण्यासाठी याचा वापर करतात. या प्रसिद्ध निर्देशांकाच्या (Index) निर्मितीमागे भारताच्या आर्थिक प्रगतीची एक रंजक कथा आहे.

Written ByPrashant Jadhav
Published: Jun 16, 2026, 08:37 PM IST|Updated: Jun 16, 2026, 08:37 PM IST
Nifty50 च्या जन्माची नेमकी कहाणी काय? जाणून घ्या सविस्तर या रिपोर्टच्या माध्यमातून

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Prashant Jadhav

Prashant Jadhav

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Nifty50 च्या जन्माची नेमकी कहाणी काय? जाणून घ्या सविस्तर या रिपोर्टच्या माध्यमातून
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