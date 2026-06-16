/Nifty50 च्या जन्माची नेमकी कहाणी काय? जाणून घ्या सविस्तर या रिपोर्टच्या माध्यमातून

आज 'निफ्टी ५०' हा भारतीय शेअर बाजाराचा मुख्य चेहरा बनला आहे. लाखो गुंतवणूकदार, फंड मॅनेजर्स आणि विश्लेषक भारताच्या शेअर बाजाराची कामगिरी मोजण्यासाठी याचा वापर करतात. या प्रसिद्ध निर्देशांकाच्या (Index) निर्मितीमागे भारताच्या आर्थिक प्रगतीची एक रंजक कथा आहे.
• आर्थिक सुधारणा: १९९० च्या दशकाच्या सुरुवातीला भारतात आर्थिक उदारीकरण सुरू झाले. यामुळे बाजारपेठ परदेशी गुंतवणूक आणि खाजगी उद्योगांसाठी खुली झाली.
• नव्या इंडेक्सची गरज: भारतीय अर्थव्यवस्था वेगाने वाढत असताना, बाजाराची कामगिरी मोजण्यासाठी एका आधुनिक आणि पारदर्शक निर्देशांकाची गरज निर्माण झाली.
• NSE ची स्थापना: १९९२ मध्ये राष्ट्रीय शेअर बाजार (NSE) ची स्थापना झाली. त्यानंतर, भारतीय कॉर्पोरेट क्षेत्रातील बदल आणि आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे नियम पूर्ण करणारा एक निर्देशांक तयार करण्याची गरज जाणवू लागली.
• NSE चे उद्दिष्ट: एनएसईला असा निर्देशांक हवा होता, जो फक्त शेअर्सच्या किमती दाखवणार नाही, तर देशातील सर्वात मोठ्या आणि सर्वाधिक खरेदी-विक्री होणाऱ्या (लिक्विड) कंपन्यांची अचूक माहिती देईल.
• भागीदारी: वरील उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी NSE ने 'इंडिया इंडेक्स सर्व्हिसेस अँड प्रॉडक्ट्स लिमिटेड' (IISL) या निर्देशांक तयार करणाऱ्या विशेष कंपनीसोबत भागीदारी केली.
• सुरुवात: सखोल अभ्यास आणि तज्ज्ञांशी चर्चा केल्यानंतर, २२ एप्रिल १९९६ रोजी निफ्टी ५० ची सुरुवात झाली.
• नावाचा अर्थ: “निफ्टी” (Nifty) हा शब्द “नॅशनल” (National) आणि “फिफ्टी” (Fifty - ५० कंपन्या) या दोन शब्दांपासून मिळून तयार झाला आहे.
• कडक निकष: यामध्ये NSE वर सूचीबद्ध (Listed) असलेल्या ५० आघाडीच्या कंपन्यांचा समावेश केला जातो. या कंपन्यांची निवड बाजार भांडवल (Market Capitalization), रोकडसुलभता (Liquidity), व्यवहारांची वारंवारता आणि इम्पॅक्ट कॉस्ट या कडक नियमांच्या आधारे केली जाते.
• बदलती रचना: हा निर्देशांक कधीही स्थिर नसतो. कंपन्यांच्या कामगिरीनुसार त्यात नियमित बदल केले जातात. पात्र कंपन्यांना यात प्रवेश मिळतो, तर निकष पूर्ण न करणाऱ्या कंपन्या बाहेर पडतात.
• उद्योगांचे प्रतिनिधित्व: काळानुरूप यामध्ये बदल झाले आहेत. पूर्वी पारंपारिक क्षेत्रांचे वर्चस्व होते, पण आता माहिती तंत्रज्ञान (IT), दूरसंचार, वित्तीय सेवा आणि उपभोग्य वस्तू (Consumer Goods) यांसारख्या आधुनिक उद्योगांना यात मोठे स्थान मिळाले आहे.
गेल्या ३० वर्षांत निफ्टी ५० ने भारताच्या आर्थिक बदलांचे अचूक चित्र दाखवले आहे. या काळात आर्थिक तेजी-मंदी, जागतिक संकटे आणि तंत्रज्ञानातील क्रांती या सर्वांचा अनुभव या निर्देशांकाने घेतला आहे.
पूर्वी बाजारावर राज्य करणाऱ्या कंपन्यांच्या जागी आता वित्तीय सेवा आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रातील नव्या कंपन्या आल्या आहेत. यावरून भारताची अर्थव्यवस्था आता एका औद्योगिक अर्थव्यवस्थेकडून वैविध्यपूर्ण आणि आधुनिक अर्थव्यवस्थेकडे कशी सरकली आहे, हे दिसून येते.
निफ्टी ५० ची निर्मिती ही भारतीय शेअर बाजाराच्या इतिहासातील एक मोठी घटना होती. 'फ्री-फ्लोट बाजार भांडवल पद्धत' आणि कठोर नियमांमुळे आज हा भारतीय शेअर बाजाराचा मापदंड बनला आहे. हा केवळ एक निर्देशांक नसून, भारताच्या आर्थिक प्रगतीचे प्रतीक आणि आधुनिक गुंतवणुकीचा मुख्य कणा आहे.