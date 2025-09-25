English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Ladakhमध्ये काय होतेय पूर्ण राज्याची मागणी? काय आहेत त्याचे फायदे? जाणून घ्या सर्वकाही!

Ladakh: पूर्ण राज्यत्व म्हणजे काय? याचे काय फायदे आहेत? जाणून घ्या!

प्रविण दाभोळकर | Updated: Sep 25, 2025, 02:45 PM IST
Ladakhमध्ये काय होतेय पूर्ण राज्याची मागणी? काय आहेत त्याचे फायदे? जाणून घ्या सर्वकाही!

Ladakh: लडाखमधील तरुण आणि स्थानिक संघटना राज्यत्व आणि सहाव्या अनुसूचीच्या अंमलबजावणीसाठी रस्त्यावर उतरल्या आहेत. 24 सप्टेंबर 2025 रोजी लेहमध्ये झालेल्या आंदोलनात तरुणांमध्ये उग्रता दिसून आली. यावेळी भाजप कार्यालय आणि सीआरपीएफ वाहनाला आग लावण्यात आली, ज्यामुळे पोलिसांना अश्रूधुर आणि लाठीचार्जचा वापर करावा लागला. आंदोलकांच्या मते, केंद्रशासित प्रदेश म्हणून लडाखला अपुरी सत्ता मिळतेय. गृहमंत्रालयाने दखल घेतली असून 6 ऑक्टोबरला दिल्लीत चर्चेची बैठक ठरली आहे. सोनम वांगचुकसारख्या नेत्यांच्या नेतृत्वाखालील हे आंदोलन आदिवासी हक्कांसाठीही लढत आहे. पण लडाखला हवं असलेलं पूर्ण राज्यत्व म्हणजे काय? याचे काय फायदे आहेत? जाणून घ्या!

पूर्ण राज्यत्व म्हणजे काय?

पूर्ण राज्यत्व हा एक घटनात्मक दर्जा आहे, ज्यामुळे प्रदेशाला स्वतंत्र शासनाची जबाबदारी मिळते. यात स्वतःची विधानसभा, मुख्यमंत्री आणि राज्य मंत्रिमंडळ असते, जे स्थानिक कायदे, धोरणे आणि विकास योजना स्वतंत्रपणे तयार करू शकते. भारतातील २८ राज्ये असेच कार्यरत आहेत, तर दिल्ली किंवा लडाखसारखे केंद्रशासित प्रदेश केंद्राच्या थेट नियंत्रणाखाली असतात. राज्यत्वामुळे स्थानिक गरजांनुसार निर्णय घेणे सोपे होते.

केंद्रशासित प्रदेशाशी तुलना

केंद्रशासित प्रदेश राष्ट्रपतींच्या नियुक्त प्रशासकाद्वारे चालवले जातात, जिथे बहुतेक अधिकार दिल्लीत केंद्रित असतात. राज्यात विधानसभा कायदे बनवते, तर केंद्रशासितमध्ये विधानसभेची सत्ता मर्यादित किंवा नसते. राज्य स्वायत्त असते, तर केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये केंद्राचा हस्तक्षेप जास्त असतो, ज्यामुळे स्थानिक विकासावर परिणाम होतो.

राज्यत्वाचे प्रमुख फायदे काय?

स्वशासनाची ताकद

स्वतःचे कायदे आणि नियम बनवण्याचा अधिकार, ज्यामुळे स्थानिक समस्या त्वरित सोडवता येतात.

विकासावर नियंत्रण

शिक्षण, आरोग्य, रस्ते आणि पर्यटनासारख्या क्षेत्रांमध्ये स्वतंत्र योजना राबवता येतात.

आर्थिक स्वावलंबन

कर संकलन आणि महसूल वाटप स्वतंत्रपणे हाताळता येतो, केंद्रावर अवलंब कमी होतो.

स्थानिक नेतृत्व

पंचायत आणि जिल्हा स्तरावर मजबूत प्रशासन, ज्यामुळे आदिवासी हक्क आणि पर्यावरण संरक्षण सुधारते.

राजकीय ओळख

संसदेत वेगळी जागा आणि राष्ट्रीय विकासात मोठा वाटा. हे राज्यत्व लडाखच्या भौगोलिक आणि सांस्कृतिक वैशिष्ट्यांना न्याय देईल, असे आंदोलक सांगतात.

FAQ

प्रश्न: लडाखमधील पूर्ण राज्यत्वाची मागणी का जोर धरत आहे?

उत्तर: लडाखला केंद्रशासित प्रदेश म्हणून मर्यादित अधिकार मिळतात, ज्यामुळे स्थानिक विकास आणि निर्णयप्रक्रिया मंदावते. पूर्ण राज्यत्वामुळे स्वतःची विधानसभा, मुख्यमंत्री आणि स्वायत्त प्रशासन मिळेल, जे स्थानिक गरजा प्रभावीपणे पूर्ण करू शकेल.

प्रश्न: पूर्ण राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेश यात काय फरक आहे?

उत्तर: पूर्ण राज्याला स्वतःचे कायदेमंडळ, मुख्यमंत्री आणि स्वायत्त सरकार असते, जे स्वतंत्रपणे कायदे आणि धोरणे बनवते. केंद्रशासित प्रदेश केंद्र सरकारच्या नियंत्रणाखाली असतो, जिथे प्रशासक आणि केंद्राचे निर्णय प्राधान्य घेतात.

प्रश्न: पूर्ण राज्यत्वामुळे लडाखला कोणते फायदे मिळतील?

उत्तर: पूर्ण राज्यत्वामुळे लडाखला स्वशासन, स्वतंत्र विकास योजना, आर्थिक स्वावलंबन, स्थानिक प्रशासनावर नियंत्रण आणि राष्ट्रीय स्तरावर राजकीय ओळख मिळेल. यामुळे शिक्षण, आरोग्य, पर्यटन आणि आदिवासी हक्कांचे संरक्षण सक्षम होईल.

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

