Ladakhमध्ये काय होतेय पूर्ण राज्याची मागणी? काय आहेत त्याचे फायदे? जाणून घ्या सर्वकाही!

Ladakh: लडाखमधील तरुण आणि स्थानिक संघटना राज्यत्व आणि सहाव्या अनुसूचीच्या अंमलबजावणीसाठी रस्त्यावर उतरल्या आहेत. 24 सप्टेंबर 2025 रोजी लेहमध्ये झालेल्या आंदोलनात तरुणांमध्ये उग्रता दिसून आली. यावेळी भाजप कार्यालय आणि सीआरपीएफ वाहनाला आग लावण्यात आली, ज्यामुळे पोलिसांना अश्रूधुर आणि लाठीचार्जचा वापर करावा लागला. आंदोलकांच्या मते, केंद्रशासित प्रदेश म्हणून लडाखला अपुरी सत्ता मिळतेय. गृहमंत्रालयाने दखल घेतली असून 6 ऑक्टोबरला दिल्लीत चर्चेची बैठक ठरली आहे. सोनम वांगचुकसारख्या नेत्यांच्या नेतृत्वाखालील हे आंदोलन आदिवासी हक्कांसाठीही लढत आहे. पण लडाखला हवं असलेलं पूर्ण राज्यत्व म्हणजे काय? याचे काय फायदे आहेत? जाणून घ्या!
पूर्ण राज्यत्व हा एक घटनात्मक दर्जा आहे, ज्यामुळे प्रदेशाला स्वतंत्र शासनाची जबाबदारी मिळते. यात स्वतःची विधानसभा, मुख्यमंत्री आणि राज्य मंत्रिमंडळ असते, जे स्थानिक कायदे, धोरणे आणि विकास योजना स्वतंत्रपणे तयार करू शकते. भारतातील २८ राज्ये असेच कार्यरत आहेत, तर दिल्ली किंवा लडाखसारखे केंद्रशासित प्रदेश केंद्राच्या थेट नियंत्रणाखाली असतात. राज्यत्वामुळे स्थानिक गरजांनुसार निर्णय घेणे सोपे होते.
केंद्रशासित प्रदेश राष्ट्रपतींच्या नियुक्त प्रशासकाद्वारे चालवले जातात, जिथे बहुतेक अधिकार दिल्लीत केंद्रित असतात. राज्यात विधानसभा कायदे बनवते, तर केंद्रशासितमध्ये विधानसभेची सत्ता मर्यादित किंवा नसते. राज्य स्वायत्त असते, तर केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये केंद्राचा हस्तक्षेप जास्त असतो, ज्यामुळे स्थानिक विकासावर परिणाम होतो.
स्वतःचे कायदे आणि नियम बनवण्याचा अधिकार, ज्यामुळे स्थानिक समस्या त्वरित सोडवता येतात.
शिक्षण, आरोग्य, रस्ते आणि पर्यटनासारख्या क्षेत्रांमध्ये स्वतंत्र योजना राबवता येतात.
कर संकलन आणि महसूल वाटप स्वतंत्रपणे हाताळता येतो, केंद्रावर अवलंब कमी होतो.
पंचायत आणि जिल्हा स्तरावर मजबूत प्रशासन, ज्यामुळे आदिवासी हक्क आणि पर्यावरण संरक्षण सुधारते.
संसदेत वेगळी जागा आणि राष्ट्रीय विकासात मोठा वाटा. हे राज्यत्व लडाखच्या भौगोलिक आणि सांस्कृतिक वैशिष्ट्यांना न्याय देईल, असे आंदोलक सांगतात.
उत्तर: लडाखला केंद्रशासित प्रदेश म्हणून मर्यादित अधिकार मिळतात, ज्यामुळे स्थानिक विकास आणि निर्णयप्रक्रिया मंदावते. पूर्ण राज्यत्वामुळे स्वतःची विधानसभा, मुख्यमंत्री आणि स्वायत्त प्रशासन मिळेल, जे स्थानिक गरजा प्रभावीपणे पूर्ण करू शकेल.
उत्तर: पूर्ण राज्याला स्वतःचे कायदेमंडळ, मुख्यमंत्री आणि स्वायत्त सरकार असते, जे स्वतंत्रपणे कायदे आणि धोरणे बनवते. केंद्रशासित प्रदेश केंद्र सरकारच्या नियंत्रणाखाली असतो, जिथे प्रशासक आणि केंद्राचे निर्णय प्राधान्य घेतात.
उत्तर: पूर्ण राज्यत्वामुळे लडाखला स्वशासन, स्वतंत्र विकास योजना, आर्थिक स्वावलंबन, स्थानिक प्रशासनावर नियंत्रण आणि राष्ट्रीय स्तरावर राजकीय ओळख मिळेल. यामुळे शिक्षण, आरोग्य, पर्यटन आणि आदिवासी हक्कांचे संरक्षण सक्षम होईल.