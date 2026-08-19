/Explained:काय आहे शिवसेनेच्या धनुष्यबाण चिन्हाचा इतिहास? जे गोठवण्याची होतेय मागणी; सुप्रीम कोर्टात सुरु आहे घमासान युक्तिवाद!

शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण निवडणूक चिन्हाचा वाद पुन्हा एकदा सर्वोच्च न्यायालयात चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला आहे. 19 ऑगस्ट 2026 रोजी उद्धव ठाकरे गटाचे ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात महत्त्वाची मागणी केली. शिवसेना पक्ष आणि चिन्हाबाबत अंतिम निर्णय होणार नसेल, तर धनुष्यबाण हे निवडणूक चिन्ह गोठवावे, अशी विनंती त्यांनी केली. मात्र, ही सिब्बल यांची न्यायालयासमोरील मागणी आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने धनुष्यबाण गोठवण्याचा आदेश दिलेला नाही, हे महत्त्वाचे आहे. सध्या न्यायालय उद्धव ठाकरे गटाच्या त्या याचिकेवर सुनावणी करत आहे, ज्यात निवडणूक आयोगाने एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील गटाला खरी शिवसेना मानून धनुष्यबाण दिल्याच्या निर्णयाला आव्हान देण्यात आले आहे.
आज महाराष्ट्राच्या राजकारणात शिवसेना म्हटलं की धनुष्यबाण अशी ओळख निर्माण झाली आहे. मात्र, शिवसेनेच्या स्थापनेपासून हे चिन्ह पक्षाकडे नव्हतं. 1966 मध्ये बाळासाहेब ठाकरे यांनी शिवसेनेची स्थापना केली, तेव्हा ती सुरुवातीला राजकीय पक्ष म्हणून नव्हे, तर एक संघटना म्हणून कार्यरत होती. त्या काळात ‘गर्जणारा वाघ’ ही शिवसेनेची प्रमुख दृश्य ओळख होती.निवडणुकीच्या राजकारणात आल्यानंतर मात्र पक्षाला वेगवेगळ्या काळात वेगवेगळी निवडणूक चिन्हं वापरावी लागली. त्यामुळे आज ज्या धनुष्यबाणाला शिवसेनेची ओळख मानलं जातं, त्यामागे जवळपास दोन दशकांचा वेगळ्या चिन्हांचा प्रवास आहे.
शिवसेनेने सुरुवातीच्या काळात अनेक निवडणुका वेगवेगळ्या चिन्हांवर लढवल्या. 1968 च्या मुंबई महापालिका निवडणुकीत ढाल-तलवार हे चिन्ह वापरण्यात आले होते. त्यानंतर 1980 च्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांमध्ये रेल्वे इंजिन हे चिन्ह शिवसेनेच्या उमेदवारांसाठी वापरले गेले.1984 च्या लोकसभा निवडणुकीत शिवसेनेकडे स्वतःचं कायमस्वरूपी चिन्ह नसल्यामुळे पक्षाने भाजपच्या कमळ चिन्हावर निवडणूक लढवली. त्यानंतर 1985 च्या विधानसभा निवडणुकीत शिवसेनेच्या उमेदवारांनी मशाल, सूर्य आणि बॅट-बॉल अशा वेगवेगळ्या चिन्हांवर निवडणूक लढवली. म्हणजेच धनुष्यबाण मिळण्यापूर्वी शिवसेनेचा निवडणूक चिन्हांचा प्रवास बराच वैविध्यपूर्ण होता.
1989 हे वर्ष शिवसेनेच्या निवडणूक इतिहासात महत्त्वाचं ठरलं. याच वर्षी निवडणूक आयोगाने धनुष्यबाण हे शिवसेनेचं कायमस्वरूपी निवडणूक चिन्ह म्हणून दिलं. त्यानंतर महाराष्ट्रातील निवडणुकांमध्ये शिवसेनेची ओळख धनुष्यबाणाशी घट्ट जोडली गेली.पुढील तीन दशकांहून अधिक काळ हेच चिन्ह पक्षाच्या प्रचाराचं, निवडणूक मोहिमेचं आणि मतदारांच्या ओळखीचं प्रमुख माध्यम बनलं. त्यामुळे धनुष्यबाण हा केवळ मतपत्रिकेवरील एक चित्र राहिला नाही, तर शिवसेनेच्या राजकीय ब्रँडचा अविभाज्य भाग बनला.
निवडणुकीत पक्षाचं चिन्ह हे मतदारांसाठी अत्यंत महत्त्वाचं असतं. विशेषतः ग्रामीण आणि मोठ्या प्रमाणावरच्या मतदारसंघांमध्ये पक्षाची ओळख अनेकदा नावापेक्षा चिन्हातून पटकन होते. त्यामुळे अनेक वर्षे शिवसेनेसोबत असलेल्या धनुष्यबाणाला मोठं राजकीय महत्त्व प्राप्त झालं.शिवसेनेच्या राजकीय विस्तारासोबत धनुष्यबाणाची ओळखही महाराष्ट्रभर मजबूत झाली. म्हणूनच 2022 मध्ये शिवसेनेत मोठी फूट पडल्यानंतर पक्षाचं नाव आणि धनुष्यबाण कुणाला मिळणार, हा प्रश्न दोन्ही गटांसाठी अत्यंत संवेदनशील बनला. हा वाद केवळ निवडणूक चिन्हाचा नव्हता; तो पक्षाच्या राजकीय वारशाशी आणि संघटनात्मक ओळखीशी जोडला गेला.
एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली आमदारांचा मोठा गट उद्धव ठाकरे यांच्यापासून वेगळा झाल्यानंतर शिवसेनेच्या पक्षनाव आणि निवडणूक चिन्हावर दावा निर्माण झाला. या वादाच्या काळात निवडणूक आयोगाने शिवसेनेचं नाव आणि धनुष्यबाण हे चिन्ह तात्पुरते गोठवले. दोन्ही गटांना स्वतंत्र नावं आणि चिन्हं देण्यात आली. नंतर 17 फेब्रुवारी 2023 रोजी निवडणूक आयोगाने एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील गटाला ‘शिवसेना’ हे पक्षनाव आणि धनुष्यबाण हे निवडणूक चिन्ह दिलं. उद्धव ठाकरे गटाला ‘शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे)’ हे नाव आणि ‘मशाल’ हे चिन्ह देण्यात आलं. याच निर्णयाला उद्धव ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं आहे.
सध्या सर्वोच्च न्यायालयात मुख्य प्रश्न केवळ “धनुष्यबाण कुणाला?” एवढाच नाही. निवडणूक आयोगाने पक्षातील फूट, संघटनात्मक बहुमत आणि विधिमंडळातील संख्याबळ यांचा विचार करत दिलेला निर्णय कायदेशीरदृष्ट्या योग्य होता का, यावरही सुनावणी होत आहे. उद्धव ठाकरे गटाचे कपिल सिब्बल यांनी राजकीय पक्ष आणि विधिमंडळ पक्ष यांच्यातील फरक अधोरेखित केला आहे. निवडणूक चिन्हाबाबतच्या वादात नंतर घडलेल्या घटनांचा आधार घेण्याच्या निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेवरही त्यांनी प्रश्न उपस्थित केले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयानेही पक्षातील अंतर्गत लोकशाही, संस्थांची भूमिका आणि फुटीच्या घटनाक्रमाबाबत प्रश्न विचारले आहेत.
त्यामुळे सध्या “धनुष्यबाण गोठलं” असं म्हणणं चुकीचं ठरेल. धनुष्यबाण गोठवण्याची मागणी न्यायालयात करण्यात आली आहे; त्यावर अंतिम निर्णय झालेला नाही. पुढील न्यायालयीन निर्णयामुळे शिवसेनेच्या पक्षनाव आणि निवडणूक चिन्हाच्या वादाला निर्णायक दिशा मिळू शकते. 1966 मध्ये शिवसेनेची सुरुवात झाली तेव्हा धनुष्यबाण चिन्ह नव्हतं. अनेक वेगवेगळी चिन्हं वापरल्यानंतर 1989 मध्ये धनुष्यबाण कायमस्वरूपी निवडणूक चिन्ह बनलं. 2022 च्या पक्षफुटीनंतर हेच चिन्ह पुन्हा वादाच्या केंद्रस्थानी आलं आणि आता त्याचा अंतिम कायदेशीर निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुनावणीतून ठरणार आहे.