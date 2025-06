स्पेनमध्ये विचारलं,'भारताची राष्ट्रभाषा कोणती?' DMK नेत्याने असं दिलं उत्तर, तुम्ही विचारही केला नसेल!

India National language: सध्या अनेक भारतीय नेते ऑपरेशन सिंदूर संदर्भात अनेक देशांना भेट देतायत. यातून पाकिस्तानच्या दहशतवादाचा पर्दाफाश केला जातोय. दरम्यान ऑपरेशन सिंदूरनंतर भारताच्या आउटरीच कार्यक्रमाचा भाग म्हणून द्रमुक खासदार कनिमोझी करुणानिधी देखील स्पेनला सर्वपक्षीय शिष्टमंडळाचे नेतृत्व करतायत. त्यांच्यात झालेल्या चर्चेचा व्हिडीओ सध्या सोशल मीडियात व्हायरल होतोय. असं काय आहे या व्हिडीओत? सविस्तर जाणून घेऊया.

स्पेनच्या भेटीदरम्यान खासदार कनिमोझी करुणानिधी यांना भारताच्या राष्ट्रभाषेबद्दल एक प्रश्न विचारण्यात आला. ज्याचे उत्तर त्यांनी असे दिले की तुम्हालाही ऐकून आनंद होईल.

यावेळी त्यांना दहशतवादाविषयी प्रश्न विचारण्यात आला. आपल्या देशात बरेच काही करणे बाकी आहे आणि आपल्याला ते करायचे आहे. दुर्दैवाने आपली दिशाभूल केली जातेय. आपल्याला दहशतवाद, युद्ध यासारख्या गोष्टींना तोंड द्यावे लागतंय जे पूर्णपणे अनावश्यक आहे. भारत एक सुरक्षित ठिकाण असून काश्मीर देखील सुरक्षित राहील याची खात्री सरकार करत असल्याचे उत्तर यावेळी देण्यात आले.

भारत सुरक्षित आहे. ते काहीही प्रयत्न करू शकतात पण ते आपल्याला मार्गावरून हटवू शकत नाहीत. काश्मीर सुरक्षित राहील याची खात्री आहे. भारतीय म्हणून आपल्याला हा संदेश स्पष्ट करावा लागेल असेही त्यांनी पुढे सांगितले.

माद्रिदमधील भारतीय डायस्पोराच्या एका सदस्याने त्यांना भाषेबद्दल हा प्रश्न विचारला. ज्याचे उत्तर देताना त्या म्हणाल्या, भारताची राष्ट्रभाषा एकता आणि विविधता आहे. हाच संदेश हे शिष्टमंडळ जगाला देतंय. आणि याच कारणामुळे हा व्हिडीओ सोशल मीडियात ट्रेण्ड होतोय. भारताची राष्ट्रभाषा 'विविधतेत एकता' आहे. हे उत्तर देऊन त्यांच्या शिष्टमंडळाने जगाला भारतात एकात्मता असल्याचा संदेश जगाला दिला.

#WATCH | Madrid, Spain: While addressing the Indian diaspora, DMK MP Kanimozhi said, "The national language of India is unity and diversity. That is the message this delegation brings to the world, and that is the most important thing today..." pic.twitter.com/cVBrA99WK3

— ANI (@ANI) June 2, 2025