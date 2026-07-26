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5 कोटींचे घर अन् कोट्यवधींचे शेअर्स; नवे शिक्षणमंत्री प्रल्हाद जोशी यांची संपत्ती किती?

धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यानंतर प्रल्हाद जोशी यांच्याकडे शिक्षण खात्याचा अतिरिक्त कार्यभार सोपवला आहे.

Written ByMansi kshirsagar
Published: Jul 26, 2026, 01:52 PM IST|Updated: Jul 26, 2026, 01:52 PM IST
5 कोटींचे घर अन् कोट्यवधींचे शेअर्स; नवे शिक्षणमंत्री प्रल्हाद जोशी यांची संपत्ती किती?
Image Credit: What is the net worth of new Education Minister Pralhad Joshi

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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5 कोटींचे घर अन् कोट्यवधींचे शेअर्स; नवे शिक्षणमंत्री प्रल्हाद जोशी यांची संपत्ती किती?
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