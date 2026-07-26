/5 कोटींचे घर अन् कोट्यवधींचे शेअर्स; नवे शिक्षणमंत्री प्रल्हाद जोशी यांची संपत्ती किती?

धर्मेंद्र प्रधानांच्या राजीनाम्यानंतर प्रल्हाद जोशींकडे केंद्रीय शिक्षणमंत्रीपदाची जबाबदारी देण्यात आली आहे. आज प्रल्हाद जोशींनी केंद्रीय शिक्षणमंत्रीपदाचा पदभार स्वीकारला आहे. प्रल्हाद जोशी नवे शिक्षणमंत्री होताच त्यांच्याबद्दल अधिक माहिती सर्च केली जाऊ लागली आहे. कोण आहेत प्रल्हाद जोशी? त्यांचे शिक्षण किती व नेटवर्थ किती? जाणून घेऊयात सविस्तर
प्रल्हाद जोशी यांचा जन्म 27 नोव्हेंबर 1962 रोजी झाला आहे. 2004 साली त्यांनी धारवाड मतदारसंघातून लोकसभा जिंकली होती. त्यानंतर सातत्याने ते विजय मिळवत आहेत. प्रल्हाद जोशी यांच्या संपत्तीबाबत मिळालेल्या माहितीनुसार, त्यांच्या नावावर 5 कोटींचे अलीशान घर असून अनेक गुंतवणुकी आहेत. 2024च्या लोकसभा निवडणुकी दरम्यान निवडणुक आयोगाला दिलेल्या प्रतिज्ञापत्रात त्यांनी म्हटलं होतं.
2024 च्या निवडणुकीसाठीच्या प्रतिज्ञापत्रानुसार, देशाचे नवनियुक्त शिक्षण मंत्री, प्रल्हाद जोशी यांनी स्वतःची आणि त्यांच्या कुटुंबाची एकूण निव्वळ संपत्ती 21.09 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त असल्याचे जाहीर केले आहे. त्यांनी 8.97 कोटी रुपयांची जंगम मालमत्ता जाहीर केली, ज्यापैकी 2.72 कोटी रुपये प्रल्हाद जोशी यांच्या मालकीचे, 5.93 कोटी रुपये त्यांच्या पत्नी ज्योती जोशी यांच्या मालकीचे आणि 32 लाख रुपयांपेक्षा जास्त किमतीची मालमत्ता मुलगी अनन्या व्ही. जोशी यांच्या मालकीची आहे.
यामध्ये रोख रक्कम, बँक ठेवी, मुदत ठेवी, म्युच्युअल फंड, शेअर्समधील गुंतवणूक, विमा पॉलिसी, पीपीएफ, सोन्या-चांदीचे दागिने आणि इतर गोष्टींचा समावेश आहे. कोट्यवधी रुपयांची मालमत्ता जाहीर करण्याव्यतिरिक्त, त्यांच्यावर 8 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त कर्जदेखील आहे.
निवडणूक आयोगाला सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रानुसार, 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी प्रल्हाद जोशी आणि त्यांच्या पत्नीच्या बँक खात्यात 92 लाख रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम जमा होती. याशिवाय, त्या दोघांनी शेअर्स आणि म्युच्युअल फंडात 1.62 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त गुंतवणूक केली होती. त्यांच्या पोर्टफोलिओमध्ये इनो न्यू केम प्रा. लि., मिराकुलम मोटर्स प्रायव्हेट लिमिटेड, एबल डिझाइन इंजिनिअरिंग सर्व्हिस प्रा. लि. यांच्या शेअर्सचा समावेश होता. याशिवाय, त्यांनी एसबीआय म्युच्युअल फंड, एसबीआय ब्लू चिप फंड, मिडकॅप फंडातही लाखो रुपयांची गुंतवणूक केली आहे. याशिवाय, त्यांच्या पीपीएफ खात्यात 10 लाख रुपये होते, तर त्यांच्याकडे 21 लाख रुपयांची एलआयसी पॉलिसीही होती.
सोन्या-चांदीच्या दागिन्यांबाबत, प्रल्हाद जोशींच्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे की, त्यांच्याकडे 180 ग्रॅम सोन्याच्या साखळ्या आणि अंगठ्या आणि 5 किलोग्रॅम चांदी होती, तर त्यांच्या पत्नीकडे 500 ग्रॅम सोन्याचे दागिने आणि 2 किलोग्रॅम चांदी होती. त्यांच्या मुलीकडेही 250 ग्रॅम सोन्याचे दागिने होते. विशेष म्हणजे, कोट्यवधींची संपत्ती असूनही, त्यांच्या किंवा त्यांच्या पत्नीच्या मालकीची कार किंवा इतर कोणतेही वाहन नाही.
कोट्यवधी रुपयांच्या घरांचे आणि जमिनीचे मालक असलेल्या प्रल्हाद जोशी यांच्या निव्वळ संपत्तीतील स्थावर मालमत्ता पाहिल्यास, त्यांच्या कुटुंबासह त्यांच्या स्थावर मालमत्तेचे मूल्य 12 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहे. यामध्ये हुबळी आणि बंगळूरु येथील आलिशान घरे, धारवाडमधील शेतजमीन आणि कर्नाटकातील बिगरशेती जमिनीचा समावेश आहे.
निवडणूक प्रतिज्ञापत्र पाहिल्यास, धारवाडमध्ये 86.39 लाख रुपयांपेक्षा जास्त किमतीची शेतजमीन प्रल्हाद जोशी यांच्या पत्नीच्या नावावर नोंदणीकृत आहे. याशिवाय, केशवपूर, हुबळी आणि बंगळूरु येथे 5.25 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किमतीची बिगरशेती जमीन प्रल्हाद जोशी यांच्या नावावर नोंदणीकृत आहे. घरांबद्दल बोलायचे झाल्यास, त्यांच्या पत्नीच्या नावावर एकही घर नाही, परंतु प्रल्हाद जोशी यांच्या मालकीचे हुबळीतील मयुरी इस्टेट आणि बंगळूरुतील मल्लेश्वरम येथे एक घर आणि एक अपार्टमेंट आहे, ज्याचे एकूण मूल्य 5.99 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त असल्याचे म्हटले जाते.