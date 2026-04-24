Raghav Chadha Net Worth : भाजपमध्ये सामील होणाऱ्या राघव चड्ढा यांची संपत्ती किती?

Raghav Chadha Net Worth : एका वाद प्रकरणानंतर खासदार राघव चड्ढा यांनी अरविंद केजरीवाल यांच्या आम आदमी पक्षाची साथ सोडण्याची घोषणा केली. एवढंच नाहीतर त्यांनी आपण भाजपमध्ये सहभागी होणार असल्याचेही त्यांनी जाहीर केलं. त्यानंतर दिल्लीतील राजकारणात मोठी खळबळ माजली. त्यामुळे राघव चड्ढा यांची सध्या सर्वत्र चर्चा होत आहे. अशातच राघव चड्ढा यांची संपत्ती किती आहे, हे जाणून घेत आहेत. वृत्तानुसार, राघव चड्ढा एकूण संपत्ती ही 50 लाखांच्या घरात आहे. तर त्यांच्याकडे 36 लाखांच्या किंमतीचं दिल्लीत घर आहे.
2019 मधील निवडणुकीच्या वेळी दक्षिण दिल्लीतील 'आप'चे उमेदवार असलेल्या चड्ढा यांनी 16 लाख रुपयांपेक्षा जास्त किमतीची जंगम मालमत्ता जाहीर केली होती. त्यांच्याकडे कोणतीही स्थावर मालमत्ता नव्हती. प्रतिज्ञापत्रानुसार, चड्ढा यांनी त्यांच्या शेवटच्या वर्षाच्या आयकर विवरणपत्रात 2,19,320 रुपयांचे उत्पन्न दाखवण्यात आलं होतं.
2020 मध्ये, जेव्हा त्यांनी राजेंद्र नगर मतदारसंघातून दिल्ली विधानसभा निवडणूक जिंकली त्यावेळी चड्ढा यांनी ₹ 19.97 लाखांची निव्वळ संपत्ती जाहीर करण्यात आली होती. त्यावेळीही चड्ढा यांनी कोणतीही स्थावर मालमत्ता जाहीर केली नव्हती.
2022 मध्ये, जेव्हा चड्ढा राज्यसभेवर निवडून आले तेव्हा त्यांनी 37 लाख रुपयांची जंगम मालमत्ता जाहीर करण्यात आली होती. यामध्ये 30,000 रुपये रोख, 6.35 लाख रुपयांचे बॉण्ड्स आणि शेअर्स यांचा समावेश केला आहे.
2022 च्या निवडणुकीच्या प्रतिज्ञापत्रानुसार, चड्ढा यांच्या मालकीची 1.32 लाख रुपये किमतीची मारुती स्विफ्ट डिझायर कार आहे. त्यांनी प्रतिज्ञापत्रात कोणतीही स्थावर मालमत्ता जाहीर केली नव्हती.
अभिनेत्री आणि राघव यांची पत्नी परिणीती चोप्रा यांची एकूण संपत्ती अंदाजे 74 कोटींच्या घरात आहे. तर मुंबईतील वांद्रे परिसरात तिचं एक घर आहे, ज्याची किंमत अंदाजे 22 कोटी आहे. तिच्याकडे आलिशान गाड्यांचा संग्रह असून ज्यामध्ये 1.30 कोटींची रेंज रोव्हर व्होग, 43.19 लाखांची ऑडी क्यू4 आणि 69.27 लाखांची ऑडी क्यू7 आहे.
जर राघव चड्ढा आणि परिणीती चोप्रा या दोघांची एकूण संपत्ती अंदाजे 74.5 कोटींच्या घरात आहे.