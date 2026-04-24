Raghav Chadha Net Worth : भाजपमध्ये सामील होणाऱ्या राघव चड्ढा यांची संपत्ती किती?

Raghav Chadha Net Worth : खासदार राघव चड्ढा यांनी अरविंद केजरीवाल यांची साथ सोडत भाजपमध्ये सहभागी होण्याची घोषणा केली आहे. त्यानंतर राघव चड्ढा यांची संपत्ती किती याबद्दल गुगलवर सर्च करण्यात येत आहे. 

नेहा चौधरी | Updated: Apr 24, 2026, 05:49 PM IST
Raghav Chadha Net Worth : एका वाद प्रकरणानंतर खासदार राघव चड्ढा यांनी अरविंद केजरीवाल यांच्या आम आदमी पक्षाची साथ सोडण्याची घोषणा केली. एवढंच नाहीतर त्यांनी आपण भाजपमध्ये सहभागी होणार असल्याचेही त्यांनी जाहीर केलं. त्यानंतर दिल्लीतील राजकारणात मोठी खळबळ माजली. त्यामुळे राघव चड्ढा यांची सध्या सर्वत्र चर्चा होत आहे. अशातच राघव चड्ढा यांची संपत्ती किती आहे, हे जाणून घेत आहेत. वृत्तानुसार, राघव चड्ढा एकूण संपत्ती ही 50 लाखांच्या घरात आहे. तर त्यांच्याकडे 36 लाखांच्या किंमतीचं दिल्लीत घर आहे. 

प्रतिज्ञापत्र राघव चड्ढा यांची काय होती संपत्ती?

2019 मधील निवडणुकीच्या वेळी दक्षिण दिल्लीतील 'आप'चे उमेदवार असलेल्या चड्ढा यांनी 16 लाख रुपयांपेक्षा जास्त किमतीची जंगम मालमत्ता जाहीर केली होती. त्यांच्याकडे कोणतीही स्थावर मालमत्ता नव्हती. प्रतिज्ञापत्रानुसार, चड्ढा यांनी त्यांच्या शेवटच्या वर्षाच्या आयकर विवरणपत्रात 2,19,320 रुपयांचे उत्पन्न दाखवण्यात आलं होतं. 

2020 मध्ये, जेव्हा त्यांनी राजेंद्र नगर मतदारसंघातून दिल्ली विधानसभा निवडणूक जिंकली त्यावेळी चड्ढा यांनी ₹ 19.97 लाखांची निव्वळ संपत्ती जाहीर करण्यात आली होती. त्यावेळीही चड्ढा यांनी कोणतीही स्थावर मालमत्ता जाहीर केली नव्हती.

2022 मध्ये, जेव्हा चड्ढा राज्यसभेवर निवडून आले तेव्हा त्यांनी 37 लाख रुपयांची जंगम मालमत्ता जाहीर करण्यात आली होती. यामध्ये 30,000 रुपये रोख, 6.35 लाख रुपयांचे बॉण्ड्स आणि शेअर्स यांचा समावेश केला आहे.

2022 च्या निवडणुकीच्या प्रतिज्ञापत्रानुसार, चड्ढा यांच्या मालकीची 1.32 लाख रुपये किमतीची मारुती स्विफ्ट डिझायर कार आहे. त्यांनी प्रतिज्ञापत्रात कोणतीही स्थावर मालमत्ता जाहीर केली नव्हती. 

राघव चड्ढा की परिणीती चोप्रा कोण सर्वात श्रीमंत?

अभिनेत्री आणि राघव यांची पत्नी परिणीती चोप्रा यांची एकूण संपत्ती अंदाजे 74 कोटींच्या घरात आहे. तर मुंबईतील वांद्रे परिसरात तिचं एक घर आहे, ज्याची किंमत अंदाजे 22 कोटी आहे. तिच्याकडे आलिशान गाड्यांचा संग्रह असून ज्यामध्ये 1.30 कोटींची रेंज रोव्हर व्होग, 43.19 लाखांची ऑडी क्यू4 आणि 69.27 लाखांची ऑडी क्यू7 आहे. 

जर राघव चड्ढा आणि परिणीती चोप्रा या दोघांची एकूण संपत्ती अंदाजे 74.5 कोटींच्या घरात आहे. 

Neha Choudhary

नेहा चौधरी या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर (वरिष्ठ उपसंपादक) पदावर कार्यरत आहे. त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 20 वर्षांचा अनुभव आहे. इलेक्ट्रॉनिक आणि ऑनलाइन मीडियामध्ये प्रदीर्घ अनुभव आहे. त्यांनी पत्रकाराची सुरुवात रिपोर्टर म्हणून देशोन्नती वृत्तपत्रातून केली. राजकारणापासून मनोरंजनापर्यंत बातम्यांचा आढावा त्यांनी घेतला. 2006 मधील मुंबई लोकल ट्रेन बॉम्बस्फोट हल्ला,  26/11 मुंबई हल्ला, प्रमोद महाजन हत्या अशा अनेक घटनांचे कव्हरेज त्यांनी केलं आहे. त्यानंतर ई टीव्ही मराठीमध्येही रिपोर्टर म्हणून काम केलं. त्यानंतर मी मराठी, साम मराठी, जय महाराष्ट्र, न्यूज 18 लोकमतमध्ये अनेक वर्ष त्यांनी आऊटपूटमध्ये रनडाउन प्रोड्यूसर म्हणून काम केलं. आता त्या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये कार्यरत आहेत. इथे त्या राजकारण, गुन्हेगारीपासून मनोरंजनापर्यंत ग्रामीण भागातील बातम्यांमध्ये आपलं योगदान देतात. त्यासोबत सोशल मीडियावरील व्हायरल आणि ट्रेंडिंगवरही त्या लिखाण करतात. तर आरोग्य, लाइफस्टाइल या बातम्यांमध्ये विशेष रुची आहे. तर गेल्या 2 वर्षांपासून त्यांनी ज्योतिष आणि धर्म यावर काम करत आहेत. त्यांनी हस्तरेषाशास्त्र, वास्तु आणि फेंगशुईसह वैदिक ज्योतिष, अंकशास्त्र आणि टॅरोचाही पुस्तकाच वाचन आणि तज्ज्ञांनी बोलून लोकांना माहितीपूर्ण बातम्या देतात. सण, उत्सवाचे धार्मिक आणि वैज्ञानिक महत्त्व याची त्या त्यांचा बातम्यांमधून समतोल राखतात. त्यांच्या मोकळ्या वेळेत त्यांना धार्मिक ग्रंथांच वाचन तसंच प्रवास, संगीताची आवड आहे. 

