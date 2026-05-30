/भाऊ-बहिणीच्या विवाहाचा भविष्यात काय होतो परिणाम? कुटुंबाची अत्यंत भयानक स्थिती, अंगावर काटा उभा राहील!

Marriage Between Siblings: व्हिटेकर कुटुंबाची कथा आज जगभरात चर्चिली जात असली, तरी ती मानवतेकडे संवेदनशील नजरेने पाहण्याचा संदेशही देते.
Marriage Between Siblings: अमेरिकेतील वेस्ट व्हर्जिनिया राज्यातील ‘ऑड’ या दुर्गम भागात राहणारे व्हिटेकर कुटुंब काही वर्षांपासून जगभर चर्चेचा विषय ठरलंय. सोशल मीडियावर आणि विविध डॉक्यूमेंट्रीमधून या कुटुंबाची कहाणी समोर आल्यानंतर अनेकांना धक्का बसला. या कुटुंबातील अनेक सदस्यांना बोलण्यात अडचणी, बौद्धिक मर्यादा आणि शारीरिक समस्या असल्याचे दिसून आले. तज्ज्ञांच्या मते, यामागे अनेक पिढ्यांपासून सुरू असलेल्या जवळच्या नात्यातील विवाहांची साखळी हे एक प्रमुख कारण असू शकते. काय घडलंय नेमकं? सविस्तर जाणून घेऊया.
समोर आलेल्या माहितीनुसार, या कुटुंबाची कहाणी 19व्या शतकाच्या उत्तरार्धात सुरू झाली. एकाच वंशातील आणि जवळच्या नात्यातील व्यक्तींमध्ये वारंवार विवाह झाल्यामुळे आनुवंशिक दोष पुढील पिढ्यांमध्ये अधिक प्रमाणात पोहोचल्याचे सांगितले जाते. वैद्यकीय संशोधनानुसार अशा विवाहांमुळे काही दुर्मिळ दोष निर्माण करणारे जीन्स मुलांमध्ये एकत्र येण्याची शक्यता वाढते. परिणामी जन्मजात विकार, बौद्धिक अडचणी किंवा इतर आरोग्य समस्या निर्माण होऊ शकतात. मात्र प्रत्येक नात्यातील विवाहातून असे परिणाम होतीलच असे नाही, असेही तज्ज्ञ स्पष्ट करतात.
फोटोग्राफर आणि डॉक्यूमेंट्री प्रोड्यूसर मार्क लैटा यांनी या कुटुंबावर आधारित व्हिडीओ प्रसिद्ध केला. यांनंतर व्हिटेकर कुटुंब अचानक चर्चेत आले. त्यांच्या यूट्यूब मालिकेला लाखो-कोट्यवधी लोकांनी पाहिले. या व्हिडीओंमध्ये कुटुंबाचे राहणीमान, सामाजिक एकाकीपणा आणि आर्थिक अडचणी दाखवण्यात आल्या. अनेकांनी या कुटुंबाबद्दल सहानुभूती व्यक्त केली, तर काहींनी अशा प्रकारच्या चित्रणावर नैतिक प्रश्नही उपस्थित केले. गरिबी आणि वैयक्तिक परिस्थितीचे सार्वजनिक प्रदर्शन योग्य आहे का, यावर मोठी चर्चा रंगली.
सोशल मीडियावर प्रसिद्धी मिळाल्यानंतर या कुटुंबाच्या आयुष्यात नवीन समस्या निर्माण झाल्या. त्यांच्या नावाने निधी गोळा करणे, आर्थिक मदतीभोवती निर्माण झालेले वाद आणि फसवणुकीच्या आरोपांमुळे परिस्थिती अधिक गुंतागुंतीची बनली. काही प्रकरणांमध्ये देणग्यांचा गैरवापर झाल्याच्या तक्रारीही समोर आल्या. यामुळे पोलिस तपासाची वेळ आली. दरम्यान, कुटुंबाच्या गोपनीयतेचा प्रश्नही गंभीर बनला. अनेक जण केवळ कुतूहलापोटी त्यांच्या घरी पोहोचू लागल्याने स्थानिक नागरिकांनीही चिंता व्यक्त केली होती.
व्हिटेकर कुटुंबाची कथा ही फक्त एका कुटुंबाची वेगळी कहाणी नसून ग्रामीण गरिबी, शिक्षणाचा अभाव, आरोग्यसेवेची कमतरता आणि सामाजिक एकाकीपणा यांसारख्या गंभीर प्रश्नांवर प्रकाश टाकणारी घटना मानली जाते. तज्ज्ञांच्या मते, अशा भागांमध्ये जनजागृती, वैद्यकीय सल्ला आणि आनुवंशिक आरोग्यविषयक मार्गदर्शन उपलब्ध होणे आवश्यक आहे. या घटनेकडे केवळ धक्कादायक किंवा मनोरंजनाच्या दृष्टीने पाहण्याऐवजी समाजाने त्यामागील मानवी आणि आरोग्यविषयक वास्तव समजून घेणे अधिक महत्त्वाचे आहे.