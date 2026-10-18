/मुसळधार पाऊस, अरुंद गल्ली आणि दर्शनासाठी उसळलेली गर्दी; कोलकात्यातील चोरबागान दुर्गापूजा मंडपात नेमकं काय घडलं?

कोलकात्यातील चोरबागान सार्वजनीन दुर्गापूजा मंडपात एक दुर्घटना घडली. तिकडे झालेल्या चेंगराचेंगरीत १९ जणांचा मृत्यू झाला असून, २५ जण जखमी झाले आहेत. या दुर्घटनेनंतर प्रशासनाने घटनास्थळ सील करून तपास सुरू केला आहे. गर्दीचे नियोजन, मंडपाची रचना आणि आपत्कालीन परिस्थितीत बाहेर पडण्याची व्यवस्था याबाबत आता प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. तिथे नेमकं काय घडलं याबद्दल अधिक जाणून घेऊयात...
ही दुर्घटना संध्याकाळी साडेसातच्या सुमारास घडली. २०२६ च्या दुर्गापूजा दिनदर्शिकेनुसार, सप्तमीच्या दोन दिवसांपैकी पहिल्या दिवशी हा प्रकार घडला. यंदा राज्य सरकारने निवडलेल्या तीन उत्कृष्ट पूजा मंडपांमध्ये चोरबागान मंडपाचाही समावेश होता. प्रत्यक्षदर्शींनी दिलेल्या माहितीनुसार, संध्याकाळी अचानक मुसळधार पाऊस सुरू झाल्याने पावसापासून बचाव करण्यासाठी अनेकजण मंडपाच्या आत जाण्याचा प्रयत्न करू लागले. आधीच गर्दीने भरलेल्या परिसरात त्यामुळे मोठा गोंधळ निर्माण झाला. मागून येणाऱ्या लोकांचा दबाव वाढत गेला आणि पुढे जाण्यासाठी किंवा बाहेर पडण्यासाठी जागाच उरली नाही.
उत्तर कोलकात्यातील राधा माधव साहा लेन ही अरुंद गल्ली चोरबागान दुर्गापूजा मंडपाकडे जाण्याचा प्रमुख मार्ग आहे. या गल्लीत दर्शनासाठी हजारो भाविक रांगेत उभे होते. पाऊस सुरू झाल्यानंतर मंडपात प्रवेश करू पाहणाऱ्यांची संख्या अचानक वाढली. मात्र, दर्शन घेऊन बाहेर पडू इच्छिणारे भाविकही पावसामुळे थांबले होते. त्यामुळे प्रवेश आणि बाहेर पडण्याच्या मार्गावर गर्दीचा प्रचंड ताण निर्माण झाला.
एका प्रत्यक्षदर्शीच्या म्हणण्यानुसार, मागून लोकांचा जोरदार रेटा येत होता; मात्र समोरचा मार्ग मोकळा होत नव्हता. पावसामुळे मंडपाबाहेर जाण्यास लोक तयार नव्हते. अचानक जोराचा धक्का बसल्याने अनेकांचा तोल गेला. मंडपाच्या बाहेर पडण्याच्या मार्गाजवळ असलेल्या पायऱ्यांवरून अनेकजण खाली पडले. त्यानंतर मागून येणाऱ्या गर्दीमुळे खाली पडलेल्या लोकांना सावरण्याची संधीही मिळाली नाही. काही लोक स्वतःहून बाहेर पडण्यात यशस्वी झाले, तर अडकलेल्या अनेकांना बाहेर काढण्यासाठी स्थानिक नागरिकांनी मंडपाचा काही भाग तोडला.
दुर्घटनेनंतर घटनास्थळी पोहोचलेल्या स्थानिकांनी अपुऱ्या गर्दी व्यवस्थापनावर प्रश्न उपस्थित केले. पुरेशा संख्येने पोलीस कर्मचारी आणि स्वयंसेवक तैनात नव्हते, असा आरोपही काही नागरिकांनी केला.
जखमींवर कोलकाता मेडिकल कॉलेजसह विविध रुग्णालयांमध्ये उपचार सुरू करण्यात आले. कोलकाता मेडिकल कॉलेजमधील डॉक्टरांनी दिलेल्या माहितीनुसार, बहुतांश मृत्यू गुदमरल्यामुळे झाले. चेंगराचेंगरीत अनेकांना गंभीर दुखापतीही झाल्या.
चोरबागानमधील दुर्गापूजा दरवर्षी गर्दीच्या नियोजनाच्या दृष्टीने आव्हानात्मक ठरते. अरुंद गल्लीत मंडप उभारला जात असल्याने भाविकांची ये-जा नियंत्रित करणे कठीण होते. यंदाच्या दुर्घटनेत मंडपाच्या रचनेचीही भूमिका असण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. मंडपाच्या वरच्या भागातून दर्शन घेतल्यानंतर भाविकांना पायऱ्यांवरून खाली उतरून बाहेर पडावे लागत होते. अशा परिस्थितीत एकाच ठिकाणी गर्दीचा ताण वाढल्यास बाहेर पडण्याचा मार्ग अडवला जाण्याचा धोका निर्माण होऊ शकतो. सूत्रांच्या माहितीनुसार, पूजा समितीतील बदलांमुळे गर्दी व्यवस्थापनाचा पूर्वानुभव असलेल्या काही व्यक्ती यंदा व्यवस्थापनात नव्हत्या. मात्र, दुर्घटनेमागील नेमकी कारणे तपासानंतरच स्पष्ट होतील.
यापूर्वी २०१५ मध्ये दक्षिण कोलकात्यातील देशप्रिय पार्क येथे दुर्गापूजेच्या काळात मोठ्या प्रमाणावर गर्दी जमली होती. जगातील सर्वात मोठी दुर्गामूर्ती पाहण्यासाठी भाविकांची मोठी गर्दी झाल्याने परिसरातील वाहतूक विस्कळीत झाली होती. त्या वेळी अनेकांना त्रास झाला आणि काही जण जखमी झाले; मात्र कोणाचाही मृत्यू झाला नव्हता.
या दुर्घटनेनंतर भाजप नेते शुभेंदू अधिकारी यांनी रुग्णालयात जाऊन जखमींची आणि मृतांच्या कुटुंबीयांची भेट घेतली. त्यांनी या घटनेसाठी आयोजकांच्या निष्काळजीपणाला जबाबदार धरले. कोलकात्यातील सर्व दुर्गापूजा समित्यांनी मंडपांमध्ये पुरेशी प्रकाशव्यवस्था करावी आणि भाविकांच्या सुरक्षेसाठी आवश्यक उपाययोजना कराव्यात, असे आवाहन त्यांनी केले. ही घटना अत्यंत दुःखद असल्याचे सांगत त्यांनी दोषींवर आवश्यक ती कारवाई करण्याची मागणीही केली.
मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या प्राथमिक माहितीनुसार, पूजा समितीने केलेल्या एका घोषणेमुळे ही परिस्थिती निर्माण झाली असण्याची शक्यता आहे. मात्र, या दाव्याची पुष्टी तपासातून होणे आवश्यक आहे. सध्या जखमींवर उपचार करणे आणि प्रभावित कुटुंबांना मदत पोहोचवणे हे प्रशासनाचे प्राधान्य असल्याचे त्यांनी सांगितले. जखमींपैकी २४ जणांची प्रकृती स्थिर असून, एका व्यक्तीची प्रकृती गंभीर असल्याची माहिती देण्यात आली. घटनेची चौकशी करण्यासाठी चोरबागान पूजा मंडपाचा परिसर फॉरेन्सिक पथक, विशेष कृती दल (STF) आणि अग्निशमन विभागाकडे सोपवण्यात आला आहे.
या दुर्घटनेनंतर मृतांच्या कुटुंबीयांसाठी आणि जखमींसाठी आर्थिक मदतीची घोषणा करण्यात आली आहे.
दुर्गापूजेच्या काळात कोलकात्यात लाखो भाविक विविध मंडपांना भेट देतात. अशा वेळी प्रवेश आणि बाहेर पडण्यासाठी स्वतंत्र मार्ग, पुरेसे सुरक्षा कर्मचारी, गर्दीवर नियंत्रण ठेवणारी यंत्रणा आणि पावसासारख्या अचानक उद्भवणाऱ्या परिस्थितींसाठी पर्यायी व्यवस्था असणे महत्त्वाचे ठरते. चोरबागानमधील दुर्घटनेने या उपाययोजनांच्या अंमलबजावणीबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. तपासातून दुर्घटनेची नेमकी कारणे स्पष्ट झाल्यानंतर भविष्यात अशा घटना टाळण्यासाठी कोणती पावले उचलली जातात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.