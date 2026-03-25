English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • भारत
  • Explained: कोविडच्या सहा वर्षांनी भारतात पुन्हा लॉकडाउन लागणार? नेमकं कारण काय?

Explained: कोविडच्या सहा वर्षांनी भारतात पुन्हा 'लॉकडाउन' लागणार? नेमकं कारण काय?

India lockdown again trending: मध्यपूर्वेत सध्या तणाव सुरु असताना आणि कोविडच्या सहा वर्षानंतर भारतीय इंटरनेटवर ‘India lockdown again’ आणि ‘lockdown news’ यासंदर्भातील सर्च करत आहेत. खरंच भारतात लॉकडाउन लावण्याची तयारी सुरु झाली आहे का? जाणून घ्या  

शिवराज यादव | Updated: Mar 25, 2026, 08:53 AM IST
Explained: कोविडच्या सहा वर्षांनी भारतात पुन्हा 'लॉकडाउन' लागणार? नेमकं कारण काय?

India lockdown again trending: भारतात सध्या अनेक लोक लॉकडाउन लागणार आहे की नाही या संभ्रमात आहेत. मध्यपूर्वेत सध्या तणाव सुरु असताना आणि कोविडच्या सहा वर्षानंतर भारतीय इंटरनेटवर ‘India lockdown again’ आणि ‘lockdown news’ यासंदर्भातील सर्च करत आहेत. यामागे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लोकसभा आणि राज्यसभेत अमेरिका-इस्रायल आणि इराण यांच्यात सुरु असलेल्या युद्धाची माहिती देताना केलेला उल्लेख कारणीभूत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी युद्ध असंच सुरु राहिल्यास परिस्थिती गंभीर होईल असं सांगताना कोविड महामारी आणि त्यामुळे निर्माण झालेल्या समस्यांचा उल्लेख केला होता. नरेंद्र मोदींच्या भाषणानंतर काही वेळातच 'India lockdown again' आणि 'lockdown news' ट्रेंड होऊ लागलं. 

Add Zee News as a Preferred Source

नरेंद्र मोदी नेमकं काय म्हणाले?

"भूतकाळातही, आमच्या सरकारने जागतिक संकटांचा बोजा शेतकऱ्यांवर पडू दिला नाही," असं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी संसदेत म्हणाले. या युद्धामुळे निर्माण झालेली कठीण जागतिक परिस्थिती दीर्घकाळापर्यंत कायम राहण्याची शक्यता आहे, असंही त्यांनी नमूद केलं. तसंच कोविड-19 महामारीच्या काळात ज्याप्रमाणे देश एकजुटीने उभा राहिला होता, त्याचप्रमाणे आताही सज्ज आणि एकजूट राहण्याचे आवाहन त्यांनी देशाला केलं.

मध्यपूर्वेत शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी संवाद आणि मुत्सद्देगिरी हाच एकमेव मार्ग आहे, अशी भारताची भूमिका असल्याचं त्यांनी पुन्हा एकदा अधोरेखित केलं. तणाव निवळण्यावर भर देण्यासाठी भारत, इराण, इस्रायल आणि अमेरिका यांसह सर्व संबंधित पक्षांच्या नियमित संपर्कात असल्याचंही पंतप्रधान मोदी यांनी नमूद केले.

मध्यपूर्वेतील परिस्थिती सातत्याने बदलत असल्याचं लक्षात घेत, पंतप्रधानांनी मंगळवारी सांगितलं की, याचे नकारात्मक परिणाम आणखी काही काळ कायम राहण्याची शक्यता आहे. नागरिकांनी कोणत्याही संभाव्य परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी सज्ज राहावं, असं आवाहन त्यांनी केलं आहे.

नरेंद्र मोदींनी यावेळी 'युद्धाचे गंभीर दुष्परिणाम' अधोरेखित करताना भारताने कोविड- 19 च्या काळात दिलेल्या लढ्याची याची तुलना केली. तज्ज्ञ समित्यांनी त्यावेळी प्रमुख आव्हानांचा सामना करण्यात महत्त्वाची मदत केली होती. त्यांनी पुढे सांगितले की, आता हे सात 'अधिकारप्राप्त गट' (Empowered Groups) या संघर्षाच्या परिणामांचा वेध घेतील आणि इंधन, खते, वायू, पुरवठा साखळी व महागाई यांसारख्या बाबींवर धोरणात्मक रणनीती आखतील.

भारतात पुन्हा लॉकडाउन लागणार आहे का?

केंद्र सरकाने अधिकृतपणे कोणत्याही लॉकडाउनची घोषणा केलेली नाही. त्यामुळे अद्याप तरी लॉकडाउन लागण्याची कोणतीही शक्यता नाही. नरेंद्र मोदी यांनी फक्त आगामी अपेक्षित आव्हानांचा सामना करण्यासाठी लॉकडाउनच्या काळाचा संदर्भ दिला आहे. पण तो लावला जाणार असल्याचं विधान केलेलं नाही. 

मध्यपूर्वेत अद्यापही तणाव कायम

28 फेब्रुवारी रोजी इराणवर अमेरिका आणि इस्रायलने केलेल्या संयुक्त हल्ल्यांनंतर मध्यपूर्वेतील संघर्ष अधिकच चिघळला. या हल्ल्यांमध्ये इराणचे सर्वोच्च नेते अयातुल्ला अली खामेनी यांचा मृत्यू झाला. याला प्रत्युत्तर म्हणून, इराणने तेल अवीव, एलात आणि डिमोना यांसारख्या इस्रायली शहरांवर, तसंच संपूर्ण प्रदेशातील अमेरिकन लष्करी तळांवर हल्ले केले. इस्रायलनेही पश्चिम आणि मध्य इराणमध्ये हल्ले करून याला प्रत्युत्तर दिलं आहे.

या संघर्षामुळे व्यापार आणि ऊर्जा पुरवठ्यात, विशेषतः मोक्याच्या 'हॉर्मुझ सामुद्रधुनी'मार्गे होणाऱ्या पुरवठ्यात व्यत्यय निर्माण झाला असून जागतिक ऊर्जा संकट उभं राहिलं आहे आणि कच्च्या तेलाच्या किमती वाढल्या आहेत.

2020 मध्ये कऱण्यात आली होती लॉकडाउनची घोषणा

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 24 मार्च 2020 रोजी, कोविड-19 महामारीपासून बचावाचा उपाय म्हणून 21 दिवसांच्या देशव्यापी लॉकडाऊनची घोषणा केली होती. यामध्ये  देशातील नागरिकांच्या हालचालींवर निर्बंध घालण्यात आले. या उपाययोजनेपूर्वी, 22 मार्च रोजी 14 तासांचा 'जनता कर्फ्यू' पाळण्यात आला होता आणि कोविड-19 ने प्रभावित झालेल्या इतर देशांमध्येही विविध नियमांची अंमलबजावणी सुरू झाली होती. ज्या वेळी हा लॉकडाऊन लागू करण्यात आला, त्या वेळी भारतात कोरोना विषाणू संसर्गाची सुमारे 500 प्रकरणं नोंदवली गेली होती.

'कोरोनाव्हायरस डिसीज 2019' (COVID-19) हा 'SARS-CoV-2' या विषाणूमुळे होणारा एक संसर्गजन्य आजार आहे. जानेवारी 2020 मध्ये सुरुवात झाल्यानंतर, हा विषाणू जगभर पसरला आणि त्याचे रूपांतर कोविड-19 महामारीमध्ये झाले. मार्च 2020 मध्ये, जागतिक आरोग्य संघटनेने (WHO) याला 'जागतिक आरोग्य आणीबाणी' म्हणून घोषित केलं होतं. मे 2023 मध्ये या संसर्गाला पूर्णविराम मिळाला. 

अनेक महिने दररोज हजारो रुग्ण, असंख्य मृत्यू आणि मोठ्या लसीकरण मोहिमेचा सामना केल्यानंतर, भारताने कोविड-19 वर यशस्वीपणे नियंत्रण मिळवलं आहे. चीनच्या वुहान शहरात प्रथम आढळलेल्या या विषाणूपासून कोणताही मोठा धोका नाही.

जरी हा आजार पूर्णपणे नाहीसा झाला नसला तरी, 2 फेब्रुवारीपर्यंत केवळ सात सक्रिय रुग्ण आढळले असून 30 हजार 581 जणांना रुग्णालयातून घरी सोडण्यात आले आहे. त्यामुळे परिस्थिती मोठ्या प्रमाणात नियंत्रणात असून, चिंतेचे किंवा पुन्हा लॉकडाऊन लागू करण्याचे कोणतेही तात्काळ कारण नाही.

About the Author

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

...Read More

Tags:
Israel Iran war US Iran War Narendra Modi Benjamin Netanyahu Ayatollah Ali Khamenei

