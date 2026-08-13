/शिवसेना सुनावणीतील 3 न्यायमूर्तींचा पगार किती? आकडा पाहून व्हाल थक्क; CJI सूर्यकांत यांना मिळतात सर्वाधिक मानधन

शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण चिन्हासंदर्भातील महत्त्वाच्या सुनावणीमुळे सर्वोच्च न्यायालयातील सीजेआय सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठाकडे महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे. त्यामुळे या तीन न्यायमूर्तींचा पगार किती?, त्यांना कोणते भत्ते मिळतात? आणि सीजेआय आणि इतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींच्या वेतनात किती फरक आहे, याची उत्सुकता निर्माण झाली आहे. याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया.
न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना हे सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश असल्याने त्यांचा मूलभूत मासिक पगार ₹2 लाख 50 हजार आहे. त्यामुळे CJI सूर्यकांत यांच्या मूलभूत पगारापेक्षा प्रत्येक न्यायमूर्तीचा बेसिक पगार ₹30 हजारांनी कमी आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या अधिकृत कारणपत्रिका आणि सरकारी वेतन नियमांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांसाठी ₹2.50 लाख मासिक वेतन नमूद आहे.
न्यायमूर्तींना केवळ बेसिक पगारच मिळत नाही. कायद्यानुसार सीजेआय यांना दरमहा ₹४५ हजार आणि इतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींना ₹34 हजार सम्पचुरी अलाऊन्स मिळतो. हा भत्ता प्रामुख्याने अधिकृत पाहुणचार आणि संबंधित खर्चासाठी असतो. त्यामुळे सीजेआय यांचा बेसिक पगार आणि हा भत्ता एकत्र केला तर रक्कम ₹3.25 लाख होते; इतर न्यायमूर्तींसाठी ही रक्कम ₹2.84 लाख होते. मात्र ही रक्कम संपूर्ण ‘इन-हँड सॅलरी’ समजणे योग्य नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींना अधिकृत निवासाची सुविधा उपलब्ध असते. मात्र न्यायमूर्तींनी अधिकृत निवासाचा लाभ न घेतल्यास नियमांनुसार हाऊस रेंट अलावन्स (HRA) मिळू शकतो. सरकारी कागदपत्रानुसार हा भत्ता मूलभूत पगाराच्या 24 टक्के दराने असून, महागाई भत्त्याच्या ठरावीक पातळ्या ओलांडल्यानंतर तो 27 किंवा 30 टक्क्यांपर्यंत वाढू शकतो. त्यामुळे प्रत्यक्ष एकूण मासिक आर्थिक लाभ हा केवळ बेसिक पगारापेक्षा वेगळा असू शकतो.
न्यायमूर्तींच्या सेवाशर्तींमध्ये इतरही सुविधा आहेत. अधिकृत नियमांनुसार मुख्य न्यायाधीश आणि इतर न्यायाधीशांना अधिकृत वाहनाची सुविधा तसेच दरमहा 200 लिटरपर्यंत इंधन किंवा प्रत्यक्ष वापर, यापैकी जे कमी असेल तेवढी सुविधा देण्याची तरतूद आहे. याशिवाय वैद्यकीय सुविधा, प्रवासाशी संबंधित लाभ आणि अधिकृत निवास यांसारख्या सुविधा सेवाशर्तींचा भाग आहेत. त्यामुळे ‘पगार’ आणि ‘एकूण सुविधा’ हे दोन वेगळे विषय आहेत.
भारताचे विद्यमान सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांचा मूलभूत मासिक पगार ₹2 लाख 80 हजार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या अधिकृत माहितीनुसार त्यांनी 24 नोव्हेंबर 2025 रोजी भारताचे 53 वे सरन्यायाधीश म्हणून पदभार स्वीकारला असून त्यांचा कार्यकाळ 9 फेब्रुवारी 2027 रोजी संपणार आहे. CJI पदासाठीचा पगार इतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींपेक्षा जास्त असतो.
या खंडपीठात CJI सूर्यकांत यांच्यासोबत जॉयमाल्या बागची आणि व्ही. मोहना आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या अधिकृत कॉस लिस्टमध्ये या तिघांचे खंडपीठ नमूद आहे. वेतनाच्या दृष्टीने पाहिल्यास CJI सूर्यकांत यांचा बेसिक पगार ₹2.80 लाख, तर दोन्ही अन्य न्यायमूर्तींचा₹2.50 लाख दरमहा आहे. मात्र कर, लागू कपाती आणि कोणत्या सुविधांचा प्रत्यक्ष लाभ घेतला आहे यानुसार हातात येणारी रक्कम बदलू शकते. त्यामुळे सोशल मीडियावर सांगितला जाणारा ‘इन-हँड पगार’ आणि अधिकृत मूलभूत वेतन यांची सरमिसळ करू नये.