तोंडात बोळा कोंबला, हात-पाय बांधून 4 दिवस सामूहिक बलात्कार, 35 वर्षांपूर्वीच्या 'त्या' प्रकरणाची फाईल पुन्हा ओपन

Sarla Bhatt Murder Case: रुग्णांची सेवा करणे हा तिचा धर्म होता. मात्र 27 वर्षांच्या नर्ससोबत जो अधर्म घडला ते ऐकून आजही अनेकांच्या अंगावर शहारा येतो. 35 वर्षांपूर्वी काश्मीरी पंडित नर्स सरला भट यांच्या हत्येने जम्मू-काश्मीर हादरले होते. आज पुन्हा एकदा ही केस रिओपन करण्यात आली आहे. लोकांना अपेक्षा आहे की आता सरलाला न्याय मिळले. पण सरला भट यांच्यासोबत नेमकं घडलं काय होतं?
18 एप्रिल 1990 मध्ये काश्मीरमध्ये दहशतवाद फोफावला होता. श्रीनगरच्या सौरा परिसरातात अचानक गोंधळ पसरला. सरला भट यांचे अपहरण करण्यात आले. अनंतनाग येथे राहणारी सरला भट शेर ए काश्मीर आयुर्विज्ञान संस्थेत नर्स म्हणून कार्यरत होती. सरलावर सामूहिक बलात्कार करण्यात आला. तिच्या तोंडात कपडा कोंबून ठेवण्यात आला होता तर हात-पाय बांधले होते. अनेक दिवसापर्यंत तिच्यावर बलात्कार करण्यात आला.
श्रीनगरच्या मल्लाबाग येथे तिचा मृतदेह आढळला. तिची गोळ्या झाडून हत्या करण्यात आली होती. तिचा छिन्न-विछिन्न अवस्थेतील मृतदेह पाहून सर्वांनाच धक्का बसला. सरलाच्या मृतदेहाशेजारी एक नोटदेखील सापडली होती. यात दहशतवाद्यांनी सरलाला पोलिसांची खबरी असल्याचा दावा केला. सरलाची हत्या ही दहशतवाद्यांनी काश्मिरी पंडितांविरुद्ध केलेल्या हिंसाचाराच्या मोहिमेचा एक भाग होती.
स्थानिकांनी तेव्हा दिलेल्या माहितीनुसार, सरलाने काश्मीरी पंडितांना सरकारी नोकरी न सोडण्यासाठी आणि काश्मीर खोऱ्यातून स्थलांतरित न होण्याचे आव्हान केले होते. त्यामुळं सरला दहशतवाद्यांच्या निशाण्यावर होती.
सुरुवातीला निगीन पोलिस स्टेशनमध्ये हा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता परंतु त्यावेळी तपासादरम्यान दोषींची ओळख पटू शकली नाही. गेल्या वर्षी, हा खटला एसआयए (विशेष तपास संस्था) कडे सोपवण्यात आला होता, जो 1990 च्या दशकातील न सुटलेल्या दहशतवाद प्रकरणांचा पुनर्तपास करण्यासाठी आणि दहशतवाद पीडितांना न्याय देण्यासाठी जम्मू आणि काश्मीर प्रशासनाच्या व्यापक प्रयत्नांचा एक भाग आहे.
या प्रकरणात, एसआयएने श्रीनगरमधील आठ घरांची झडती घेतली आहे. या दरम्यान, JKLF शी पूर्वी संबंधित असलेल्या लोकांना लक्ष्य करण्यात आले आहे. या ठिकाणांपैकी एक म्हणजे जेकेएलएफ प्रमुख यासीन मलिक आणि जेकेएलएफचे माजी नेते पीर नूरुल हक शाह उर्फ 'एअर मार्शल' यांचे घर. ज्यांच्या घरांची झडती घेण्यात आली आहे. त्यात मृत किंवा सध्या तुरुंगात असलेले लोक समाविष्ट आहेत. यामध्ये जेकेएलएफचे माजी कमांडर सहभागी आहेत. सरला भट यांच्या हत्येमागील संपूर्ण दहशतवादी कट उघड करण्यासाठी पुरावे गोळा करणे हे या छाप्यांचे उद्दिष्ट आहे.
उत्तर: सरला भट या 27 वर्षीय काश्मीरी पंडित नर्स होत्या, ज्या अनंतनागच्या काझीबाग येथील रहिवासी होत्या. त्या श्रीनगरमधील शेर-ए-काश्मीर इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्सेस (SKIMS) येथील निओनॅटोलॉजी वॉर्डमध्ये कार्यरत होत्या. 1990 मध्ये दहशतवादाच्या काळातही त्यांनी काश्मीर खोरे सोडले नाही आणि आपले कर्तव्य बजावत राहिल्या.
उत्तर: सरला भट यांच्या हत्येनंतर निगीन पोलिस स्टेशनमध्ये FIR क्रमांक 56/1990 दाखल झाला होता. मात्र, त्यावेळी दहशतवाद आणि भीतीच्या वातावरणामुळे साक्षीदार पुढे आले नाहीत आणि स्थानिक पोलिसांना दोषींना पकडण्यात यश आले नाही.
उत्तर: 2023 मध्ये, जम्मू आणि काश्मीरच्या लेफ्टनंट गव्हर्नर मनोज सिन्हा यांच्या प्रशासनाने 1990 च्या दशकातील न सुटलेल्या दहशतवादी हत्यांचा तपास पुन्हा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला. सरला भट यांचा खटला विशेष तपास संस्थेकडे (SIA) सोपवण्यात आला, जेणेकरून दहशतवाद पीडितांना न्याय मिळावा आणि दोषींना शिक्षा होऊ शकेल. हा तपास “न्यायाला उशीर झाला, पण नाकारला जाणार नाही” या तत्त्वावर आधारित आहे