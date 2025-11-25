राम मंदिरावरील ध्वजारोहणासाठी 44 मिनिटांचा मुहूर्त आणि 25 नोव्हेंबर ही तारीख का निवडली गेली? 99% लोकांना माहीत नसेल...

Ram Mandir Dhwajarohan 2025 : आज सर्व हिंदुंसाठी एक अभिमानाचा आणि भावनिक दिवस आहे. श्री रामजन्मभूमी अयोध्या येथील राम मंदिराची निर्मिती पूर्ण झाली असून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते मंदिरावर ध्वजारोहण सोहळा पार पडला. राम मंदिरावर फडकवला गेलेला हा भगव्या रंगाचा ध्वज वैभवाचे प्रतीक मानले जाते आणि गेले काही दिवस याच वैभवाच्या महानुष्ठानासाठी अयोध्या नगरी भव्यतेने सजवण्याची जय्यत तयारी सुरू होती. ज्योतिषांच्या मते, श्री राम मंदिरावरील ध्वजारोहण अभिजीत मुहूर्तावर केले गेले आहे. या ध्वाजारोहण सोहळ्याचा मुहूर्त सकाळी 11 वाजून 45 मिनिटांपासून ते दुपारी 12 वाजून 29 मिनिटांचा होता. पण ध्वजारोहणासाठी हा 44 मिनिटांचा मुहूर्त आणि 25 नोव्हेंबर हीच तारीख का निवडली गेली होती, याचा विचार तुम्ही कधी केला आहे का? चला तर मग याबदद्ल सविस्तर जाणून घेऊया.
असे मानले जाते की, प्रभू श्री राम यांचा जन्म याच अभिजीत मुहूर्तावर झाला होतो. म्हणूनच मंदिरावरील ध्वजा रोहणासाठी देखील हा खास मुहूर्त निवडला गेला होता. अयोध्येतील साधु आणि संतांचे म्हणणे आहे की, त्रेता युगात श्री राम जानी यांचा विवाह सोहळा मार्गशीर्ष महिन्याच्या शुक्ल पक्षाच्या पंचमी तिथीला पार पडला होता. आज म्हणजेच 25 नोव्हेंबर रोजी पंचमी तिथी आहे. तसेच हिंदू पंचागानुसार दरवर्षी विवाह पंचमीच्या दिवशी सर्वाधिक विवाहाच्या तिथी निश्चित केल्या जातात. याच निमित्ताने मुहूर्ताप्रमाणे ध्वजोरोहणासाठी ही खास तारीख निवडली गेली होती असे, सांगितले जात आहे.
राम मंदिरावर फडकवला गेलेला ध्वज भगव्या रंगाचा आहे. या ध्वजाची लांबी 22 फूट आणि रूंदी 11 फूट आहे तर, ध्वजदंडाची लांबी 42 फूट आहे. या ध्वजाला 161 फूटाच्या उंचीवर फडकवले गेले आहे. ध्वजावर सूर्य, ऊँ, कोविदार वृक्ष असे तिन चिन्ह आहेत. हा ध्वज सूर्य देवाचे प्रतीक आहे असे मानले जात आहे. सनातन धर्मात भगवा रंग हा त्याग, बलिदान, वीरता आणि भक्तीचे प्रतीक मानले जाते. रघुवंश शासनकाळात या रंगाला विशेष महत्त्व होते आणि आजच्या काळातही भगव्या रंगाला हिंदू धर्मात तितकेच महत्त्व आहे. सनातन धर्मातील हा रंग ज्ञान, पराक्रम, समर्पण आणि विजयाचे प्रतिनिधित्व करतो.
ध्वजावर असलेले कोविदीर वृक्ष आणि ओमकाराच्या चिन्हाचे देखील एक पवित्र आणि खास महत्त्व आहे. सनातन धर्मातील अनेक प्राचीन ग्रंथांमध्ये या कोविदीर वृक्षाचा उल्लेख पहायला मिळतो. हा वृक्ष पारीजात आणि मंदार या दोन पवित्र वृक्षांच्या संयोगातून कोविदीर वृक्षाची निर्मिती झाली अशी मान्यता आहे. तसेच रघुवंशी परंपरेत या वृक्षाला अधिक महत्त्वपूर्ण मानले गेले आहे. याशिवाय वाल्मीकि रामायणामधील भरत ध्वजावरही याच कोविदार वृक्षाचे वर्णन केले गेले आहे. याचप्रमाणे ओमकाराचे उच्चारण सनातन धर्मातील प्रत्येक मंत्रामध्ये केले जाते. ध्वजावर असलेले ओमकाराचे चिन्ह संपूर्ण विश्वाचे प्रतिनिधित्व करत आहे.
सनातन धर्मात मंदिरावर ध्वजारोहण करण्याची परंपरा प्राचीन काळापासून चालत आली आहे. गरुड पुराणानुसार, मंदिरावर फडकवला गेलेला ध्वज हा तेथिल देवी-देवतांच्या उपस्थितीला दर्शवतो; आणि ज्या क्षेत्रात हा ध्वज फडकवला जातो ते क्षेत्र पवित्र मानले जाते. हिंदू शास्त्रांमध्ये मंदिराच्या शिखरावर हा ध्वज देवाची महिमा, शक्ती आणि संरक्षणाचे प्रतीक आहे असे सांगितले गेले आहे. वाल्मीकि रामायण आणि रामचरितमानस या महाग्रंथांमध्ये दखील ध्वज, पताका आणि तोरणांचे वर्णन पहायला मिळते.