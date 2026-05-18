/Water Fuel: आता पाणी वापरून चालणार गाड्या! पेट्रोल-डिझेल आणि CNG ची गरज नाही? विदेशी कंपनीने मांडला नवीन फॉर्म्युला

What is Water Fuel Technology: एका परदेशी कंपनीने नवीन तंत्रज्ञानाबद्दल मोठा दावा केला आहे. यामुळे गाडी चालण्यासाठी पेट्रोल-डिझेल आणि CNG ची गरज लागणार नाही असं म्हंटल जात आहे.
What is Water Fuel Technology by fowe eco solutions: जगभरात सध्या एक मोठी चिंता निर्माण झाली आहे आणि ती म्हणजे तेलाच्या किमती सतत वाढणे. यासोबत पेट्रोल-डीझेलसाठी जागतिक स्तरावर कच्च्या तेलाची मागणी वाढत आहे. CNG चे दरही वाढत आहेत. या पार्श्वभूमीवर एका परदेशी कंपनीने भन्नाट सोल्युशन काढलं आहे. ते म्हणजे पाणी इंधनाचा! मोनाकोतील FOWE Eco Solutions कंपनीने एक नवीन तंत्रज्ञान सादर केले आहे, ज्याद्वारे गाड्यांमध्ये आणि औद्योगिक मशीनरीमध्ये ईंधनाची खपत 10% पर्यंत कमी करता येऊ शकते. कंपनीच्या मते, हे तंत्रज्ञान भारतासारख्या तेल आयातीवर अवलंबून असलेल्या देशासाठी महत्त्वपूर्ण ठरू शकते. कारण देशाचे आर्थिक भार हलका करता येईल. भारतासारख्या देशात जेथे सुमारे 88% कच्चे तेल आयातावर अवलंबून आहे, तिथे ही तंत्रज्ञानाची सुरुवात देशाच्या अर्थव्यवस्थेसाठी आणि तेल बचतीसाठी एक आशादायी उपाय ठरू शकतो.
कंपनीच्या माहितीप्रमाणे, त्यांचे पेटंट तंत्रज्ञान “Cavitec Fuel Emulsion” इंधन आणि पाण्याला एक विशेष प्रक्रियेत मिसळते. या प्रक्रियेमुळे इंधनाच्या कणांमध्ये पाण्याचे अत्यंत सूक्ष्म थेंब तयार होतात, जे जळताना मायक्रो एक्सप्लोझन निर्माण करतात.यामुळे इंधन अधिक प्रभावीपणे जळते आणि फायदे मिळतात.
कंपनीच्या मते, बॉयलर, जहाजाचे इंजिन आणि औद्योगिक यंत्रांमध्ये या तंत्रज्ञानाने 3.6% ते 10% पर्यंत ईंधन बचत नोंदवली गेली आहे. भारतातील काही रिफायनरी आणि केलेल्या चाचण्यांमध्येही समान बचत दिसून आली आहे.
FOWE Eco Solutions च्या मते, या तंत्रज्ञानामुळे NOx, SOx आणि इतर हानिकारक वायू उत्सर्जनात 40% पर्यंत घट शक्य आहे. यामुळे वातावरणावर सकारात्मक परिणाम होतो, धुराचे प्रमाण कमी होते आणि औद्योगिक यंत्रांमध्ये जमा होणारी घाण देखील कमी होते. परिणामी, मशीनच्या देखभाल खर्चातही घट होऊ शकते.
भारतासारख्या देशात जेथे तेल आयातावर अवलंबून राहणे आर्थिकदृष्ट्या महागडे ठरते, तिथे अशा तंत्रज्ञानामुळे देशाच्या तेल आयातीवर थेट परिणाम होऊ शकतो. यामुळे देशाचा विदेशी चलन बचाव होईल आणि पेट्रोल-डीझेलच्या वाढत्या किमतींवर काही प्रमाणात नियंत्रण मिळू शकतो. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही अनेक वेळा ईंधन बचतीसाठी उपाययोजना करण्याची गरज अधोरेखित केली आहे, आणि अशा तंत्रज्ञानाने ही धोरणे साकारण्यात मदत होऊ शकते.
सध्या हे तंत्रज्ञान मुख्यतः औद्योगिक क्षेत्र, जहाजे, वीज संयंत्रांमध्ये वापरले जात आहे. सर्वसामान्य वाहने मोठ्या प्रमाणावर अद्याप या तंत्रज्ञानाचा वापर करत नाहीत.
तज्ज्ञांचा अंदाज आहे की जर हे तंत्रज्ञान यशस्वी ठरले, तर काय होणार याबद्दल अजनून घेऊयात.
FOWE Eco Solutions ची ही तंत्रज्ञानाची कल्पना भारतासारख्या तेल आयातीवर अवलंबून असलेल्या देशासाठी एक आशादायी संधी आहे. पाणी वापरून गाड्या आणि औद्योगिक मशीनरी अधिक कार्यक्षम बनवणे आणि प्रदूषण कमी करणे हे फक्त आर्थिकच नव्हे तर पर्यावरणासाठीही फायदेशीर ठरू शकते. भविष्यात, जर ही तंत्रज्ञान मोठ्या प्रमाणावर यशस्वी ठरली, तर जगभरातील ईंधन वापरात आणि प्रदूषण नियंत्रणात क्रांतिकारी बदल घडवू शकते.