Women Rights: समान पगारापासून मातृत्व रजेपर्यंत, भारतीय महिलांना काय आहेत अधिकार? जाणून घ्या

Women Rights In India : भारतात कामकाज करणाऱ्या महिलांसाठी मजबूत हक्कांचे जाळे विणले गेले आहे. मातृत्व लाभापासून ते कामाच्या ठिकाणी पूर्ण संरक्षणापर्यंत, सरकारने अनेक कायदे तयार केले आहेत. या हक्कांचा उपयोग करून महिला आत्मविश्वासाने काम करू शकतात. या कायद्यांची माहिती प्रत्येक स्त्रीला असणे आवश्यक आहे. याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया.
भारतात पुरुष आणि महिला एकाच कामासाठी एकाच पगाराची अपेक्षा करू शकतात. समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 नुसार, कामाचे स्वरूप, कौशल्य आणि जबाबदारी सारखी असल्यास लिंगभेद न करता वेतन द्यावे लागते. यात भत्ते, बोनस आणि इतर सुविधांचाही समावेश आहे. कंपनीने भेदभाव केल्यास महिला मजुर किंवा कर्मचारी न्यायालयात दावा करू शकते. नवीन श्रम संहितांमध्येही हा नियम अधिक कडक करण्यात आला आहे. यामुळे महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम बनवले जाते आणि त्यांची प्रगती थांबवली जात नाही.
गर्भवती महिलेला मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 (2017 सुधारित) अंतर्गत 26 आठवडे रजा मिळते. पहिल्या दोन मुलांसाठी ही रजा पूर्ण पगारासह असते. तिसऱ्या मुलासाठी 12 आठवडे मिळतात. दत्तक घेतलेल्या किंवा सर्वेगसी मुलासाठीही 12 आठवडे रजा उपलब्ध आहे. यात वैद्यकीय खर्च, पूर्व आणि नंतरची रजा यांचाही समावेश आहे. 50 किंवा अधिक कर्मचारी असलेल्या कंपन्या क्रेच सुविधा देणे बंधनकारक आहे. यामुळे महिला बाळंतपणानंतर सहज कामावर परतू शकतात.
लैंगिक छळ प्रतिबंध, प्रतिबंध आणि निवारण अधिनियम 2013 (POSH) हा कायदा प्रत्येक कार्यालयात सक्रिय असणे गरजेचे आहे. 10 किंवा अधिक कर्मचारी असलेल्या संस्थेला अंतर्गत तक्रार समिती स्थापन करणे अनिवार्य आहे. तक्रार आल्यास 90 दिवसांत कारवाई होणे बंधनकारक असते. छळ करणाऱ्यावर दंड, नोकरी गमावणे किंवा तुरुंगवासाची शिक्षा होऊ शकते. यामुळे महिला निर्भयपणे काम करू शकतात आणि त्यांचा आत्मसन्मान जपला जातो.
नवीन श्रम संहितांनुसार महिलांना रात्री 7 ते सकाळी 6 या वेळेत काम करण्याची परवानगी आहे. मात्र कंपनीने सुरक्षित वाहतूक, सुरक्षा रक्षक, सीसीटीव्ही आणि महिलांच्या संमतीची व्यवस्था करणे बंधनकारक आहे. एकट्याने रात्री काम करू नये, यासाठी जोडीदार कर्मचारी देणेही आवश्यक असते. यामुळे महिलांना सुरक्षेसोबत अतिरिक्त कमाईची संधी मिळते.
कोणत्याही कंपनीला गर्भवती किंवा मुलांसह महिला असल्याने नोकरी नाकारता येत नाही. नवीन कायद्यांत भर्ती, पदोन्नती किंवा कामाच्या प्रकारात भेदभाव करणे गुन्हा आहे. समान कौशल्य असलेल्या महिलेला पुरुषांप्रमाणे संधी मिळायलाच हवी. यामुळे कार्यस्थळी समानता वाढते आणि महिलांचा आत्मविश्वास वाढतो.
80 किंवा अधिक कर्मचारी असलेल्या कंपन्यांना 6 वर्षांखालील मुलांसाठी क्रेच सुविधा द्यावी लागते. मातृत्व रजेदरम्यान आरोग्य विमा, वैद्यकीय तपासणी आणि पोषण आहाराची तरतूद आहे. नवीन सामाजिक सुरक्षा संहितेनुसार, गर्भवती महिलांना विशेष आरोग्य लाभ आणि कुटुंब कल्याण योजनांचा फायदा मिळतो. यामुळे महिला काम आणि कुटुंब यांचा समतोल साधू शकतात.
सरकारने या कायद्यांची जाणीव वाढवण्यासाठी जाहिराती, प्रशिक्षण आणि हेल्पलाइन सुरू केल्या आहेत. तरीही अनेक छोट्या कंपन्यांत अंमलबजावणी कमकुवत आहे. महिलांनी आपले हक्क जाणून घेऊन तक्रार नोंदवावी. यामुळे कामाच्या ठिकाणचे वातावरण अधिक सुरक्षित आणि समान होईल. शेवटी या हक्कांचा वापर करून महिला आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी होतात आणि देशाच्या विकासात योगदान देतात. प्रत्येक महिला या कायद्यांचा फायदा घेऊन मजबूत पाऊले टाकू शकते.