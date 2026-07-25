/धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनाम्याच्या दोन पानी पत्रात काय लिहिलंय?

दिल्लीत गेल्या काही दिवसांपासून जंतरमंतर सुरु असलेल्या विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाला मोठं यश मिळालं आहे. नीट पेपरफुटी प्रकरणी केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी राजीनामा द्यावा अशी मागणी कॉक्रोच जनता पार्टीसोबत देशभरातील विद्यार्थ्यांकडून करण्यात येते होती. अखेर त्यांच्या या आंदोलनाचा सर्वात मोठा विजय म्हणजे अखेर धर्मेंद्र प्रधान यांना राजीनामा द्यावा लागला आहे. नीट पेपरफुटीप्रकरणी सामाजिक कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांनी सर्वप्रथम दिल्लीतील जंतरमंतरवरून बेमुदत उपोषणाला सुरु केली होती. त्यानंतर या आंदोलनाला कॉक्रोच जनता पार्टीसोबत विद्यार्थ्यांनी सहभाग घेतला आणि हे आंदोलन देशभरात पसरलं.
माझ्या तरुण सहकाऱ्यांनो,
मी गेल्या चार दशकांहून अधिक काळ विद्यार्थी, शिक्षक आणि शिक्षण क्षेत्रातील सुधारांसाठी स्वतःला समर्पित केले आहे. एक सशक्त, सर्वसमावेशक आणि दूरदृष्टी असलेली शिक्षण व्यवस्थाच एका मजबूत राष्ट्राचा पाया असते, यावर माझा नेहमीच ठाम विश्वास राहिला आहे.
मी देशातील तरुणांच्या आकांक्षा, भावना आणि त्यांच्या न्याय्य अपेक्षांचा मनापासून आदर करतो. भारतातील युवा पिढीची स्वप्ने साकार करणे, हा आपल्या सर्वांच्या राजकीय आणि सामाजिक जीवनाचा नैतिक संकल्प आहे. आदरणीय पंतप्रधानांच्या दूरदर्शी नेतृत्वाखाली देशाची सेवा करण्याची जी संधी मला मिळाली, त्याबद्दल मी पंतप्रधानांचे मनःपूर्वक आभार मानतो.
मात्र, ३ मे २०२६ रोजी झालेल्या NEET-UG परीक्षेत काही गैरप्रकार समोर आले. भारत सरकारने याची त्वरित दखल घेत ही तपासणी 'सीबीआय'कडे सोपवली, परीक्षा रद्द करून पुन्हा परीक्षेची नवी तारीख जाहीर केली. यासोबतच, पुढील वर्षापासून ही परीक्षा 'सीबीटी' (संगणकावर आधारित) पद्धतीने घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
या काळात २० लाखांपेक्षा जास्त विद्यार्थ्यांची परीक्षा अतिशय सुरळीत पार पडावी, हीच आमची मुख्य प्राथमिकता होती. यासाठी केंद्र सरकारने राज्य सरकारे आणि विशेषतः जिल्हा प्रशासनासोबत पूर्ण समन्वयाने काम केले. विद्यार्थी, पालक आणि माता-पित्यांच्या मोलाच्या सहकार्यामुळे २१ जून २०२६ रोजी ही परीक्षा यशस्वीपणे संपन्न झाली.
पहिल्याच दिवसापासून मी याची पूर्ण जबाबदारी स्वीकारली आणि या परिस्थितीपासून कधीही काढता पाय घेतला नाही. कोणत्याही हुशार आणि गुणवंत विद्यार्थ्याचे भविष्य परीक्षा माफियांच्या हाती खराब होऊ देणार नाही आणि कोणावरही अन्याय होऊ देणार नाही, हाच माझा दृढ संकल्प होता.
१६ जुलै रोजी जाहीर झालेला नीट-युजीचा निकाल अतिशय समाधानकारक राहिला, ज्यामध्ये गरीब आणि सामान्य पार्श्वभूमीतून आलेल्या अनेक गुणवंत विद्यार्थ्यांना यश मिळाले. पण दुर्दैवाने, या काळातही काही जबाबदार पदांवर बसलेल्या व्यक्तींनी विद्यार्थ्यांना दिशाभूल करण्याचा आणि अडचणी निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला, ज्यामुळे माझे मन अत्यंत व्यथित झाले.
मी नेहमीच आपल्या लोकशाहीच्या ताकदीवर अढळ विश्वास ठेवत आलो आहे आणि तरुणांच्या इच्छा, स्वप्ने व अपेक्षांचा मी कायम मनापासून सन्मान केला आहे. ते केवळ भारताचे भविष्यच नाहीत, तर एका नव्या आणि विकसित भारताचे शिल्पकार, निर्माते आणि मार्गदर्शक आहेत. गेल्या १० दिवसांतील घडामोडी पाहून माझे मन अत्यंत दुःखी झाले आहे. हा माझ्यासाठी वैयक्तिक प्रतिष्ठेचा विषय मुळीच नाही.
भारताची युवाशक्ती हीच या देशाची खरी ताकद आहे.आपल्या देशाच्या युवाशक्तीला गैरसमजाच्या चक्रव्यूहात फसू देणार नाही, हाच माझा ध्यास आहे. जंतर-मंतरवर आणि देशात जी परिस्थिती निर्माण झाली आहे, तिचा कोणताही राष्ट्रविरोधी घटकांनी गैरफायदा घेऊ नये, देशाची एकता अबाधित राहावी, भारतातील एकाही विद्यार्थ्याचे भविष्य कायदेशीर अडचणीत सापडू नये आणि आपल्या मुलांनी त्यांचा अमूल्य वेळ अभ्यासात व करिअर घडवण्यावरच केंद्रित करावा; याच विचाराने मी माझा राजीनामा आदरणीय पंतप्रधानांकडे सोपवला आहे.
मी आदरणीय पंतप्रधानांच्या मार्गदर्शनाबद्दल, विश्वासाबद्दल आणि निरंतर सहकार्याबद्दल मनापासून कृतज्ञता व्यक्त करतो. तसेच, मंत्रिमंडळातील माझे सर्व सन्माननीय सहकारी, मंत्रालयाचे अधिकारी व कर्मचारी आणि ज्यांच्यासोबत मला काम करण्याचे भाग्य लाभले त्या सर्व व्यक्तींचे मी आभार मानतो. राष्ट्रसेवा हीच माझ्या आयुष्याची सर्वोच्च प्राथमिकता आहे आणि मी तिच्यासाठी सदैव समर्पित राहीन.
प्रभू श्रीजगन्नाथजींच्या आशीर्वादाने मी भविष्यातही भारतमाता, ओडिशाची जनता आणि देशातील तरुणांच्या स्वप्नांना पूर्ण करण्यासाठी स्वतःला पूर्ण श्रद्धेने समर्पित ठेवेन.
आपला,
धर्मेंद्र प्रधान