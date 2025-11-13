'मृत्यूनंतर त्यांच्या अस्थिंचं काय झालं?' पंडित जवाहरलाल नेहरु यांनी आपल्या मृत्यूपत्रात काय म्हटलंय?

English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Jawaharlal Nehru Birthday: आज देशाचे पहिले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांचा वाढदिवस आहे आणि शाळांपासून ते कार्यालयांपर्यंत सर्वत्र त्यांचे स्मरण केले जात आहे.

Nov 13, 2025
संपूर्ण देश जवाहरलाल नेहरूंची जयंती 'बालदिन' म्हणून साजरी करतो. आज मुलांपासून ते राजकारण्यांपर्यंत सर्वजण नेहरूंचे स्मरण करतात आणि नेहरूंच्या जयंतीनिमित्त देशभरात अनेक कार्यक्रम आयोजित केले जातात. या काळात लोक नेहरूंचे जीवन आठवतात आणि त्यांच्याबद्दल जाणून घेण्याचा प्रयत्न करतात. त्यांच्या दूरदर्शी विचारांचीही मोठ्या प्रमाणात चर्चा होते. या संदर्भात त्यांच्या मृत्युपत्राचीही मोठ्या प्रमाणात चर्चा होते.

नेहरूंनी त्यांच्या मृत्युपत्रात काय लिहिले आहे ते समजून घेऊया. ज्याचा एक महत्त्वाचा भाग त्यांच्या अंत्यसंस्काराशी संबंधित आहे. नेहरूंनी त्यांच्या मृत्युपत्रात त्यांच्या अंत्यसंस्काराबद्दल विस्तृतपणे लिहिले होते आणि त्यांनी त्यांच्या मृत्यूनंतर त्यांच्या अस्थींचे काय करायचे याची लोकांना आधीच माहिती दिली होती. तर, त्यांनी त्यांच्या मृत्युपत्रात त्यांच्या अस्थींबद्दल काय म्हटले ते जाणून घेऊया.

मृत्युपत्रात काय लिहिले होते?

नवी दिल्लीतील नेहरू स्मारकात, नेहरूंच्या मृत्युपत्राचा एक भाग स्मारक म्हणून दगडावर कोरलेला आहे. मृत्युपत्रावरील शिलालेखात असे म्हटले आहे की त्यांना भारतीय लोकांकडून इतके प्रेम आणि आपुलकी मिळाली होती की ते त्याचा एक अंशही परतफेड करू शकत नव्हते आणि खरंच, प्रेमासारख्या मौल्यवान गोष्टीची परतफेड कधीही करता येणार नाही.

अंत्यसंस्कारांबद्दल त्यांनी काय म्हटले?

नेहरूंनी त्यांच्या मृत्युपत्रात लिहिले होते: "माझ्या मृत्युपत्रानंतर कोणतेही धार्मिक विधी करावेत असे मला वाटत नाही. मी अशा कोणत्याही विधींवर विश्वास ठेवत नाही. म्हणून, माझ्या मृत्युपत्रानंतर असे करणे ढोंगीपणाचे ठरेल. असे करणे स्वतःला आणि इतरांना फसवण्यासारखे होईल." त्यांनी असेही अट घातली की जर ते परदेशात मरण पावले तर त्यांचे अंत्यसंस्कार तेथे करावेत आणि त्यांची अस्थी अलाहाबादला पाठवावीत. जर ते भारतात मरण पावले तर त्यांचे अंत्यसंस्कार करावेत.

अंत्यसंस्काराबद्दल त्यांनी लिहिले होते - 'माझ्या मूठभर अस्थी प्रयागच्या संगमात विसर्जित कराव्यात, जे भारताच्या समुद्रात विलीन व्हावे. माझ्या बहुतेक अस्थी विमानातून नेऊन शेतात विखुरल्या पाहिजेत, जिथे हजारो कष्टकरी लोक कामात गुंतलेले आहेत, जेणेकरून माझ्या अस्तित्वाचा प्रत्येक कण देशाच्या मातीत मिसळेल. याचा कोणताही भाग जतन केला जाऊ नये. त्यांनी त्यात लिहिले होते की गंगेत अस्थी जतन करण्यामागे कोणताही धार्मिक विचार किंवा धार्मिक भावना नाही. मला लहानपणापासूनच गंगेची ओढ आहे आणि मी जसजसा मोठा होत गेलो तसतसे माझे आसक्ती वाढत गेली. त्यामुळे गंगेत अस्थी विसर्जन करावेत. 

