/पुराच्या पाण्यात वाहून आलेली बँकेची तिजोरी लुटल्यास काय शिक्षा होऊ शकते? जाणून घ्या नियम

नेपाळमधील भीषण पुरादरम्यान एक धक्कादायक घटना घडली. नदीच्या प्रवाहामुळे बँकेची एक तिजोरी वाहून नदीकाठावर आली. त्यातील मोठी रोकड पाहून काही स्थानिकांनी ती तिजोरी फोडली आणि पैसे घेण्याचा प्रयत्न केला. पोलिसांनी वेळीच घटनास्थळी पोहोचून अनेक जणांना अटक केली आणि लाखो रुपये हस्तगत केले.
नेपाळमध्ये पुराच्या पाण्याचा प्रवाह इतका प्रचंड होता की, ही तिजोरी थेट धादिंग जिल्ह्यातील ‘गळछी’ गावाजवळील पेलखू खोला येथे त्रिशुली नदीच्या पात्रात येऊन अडकली. नदीपात्रात अडकलेली तिजोरी पाहून स्थानिकांनी मदतीऐवजी ती लुटण्याची संधी साधली. काही लोकांनी एकत्र येऊन ही तिजोरी फोडली आणि त्यातील रोकड लंपास केली. पोलिसांनी संशयावरून २९ जणांना ताब्यात घेतले. पोलिसांनी तब्बल ९२ लाख ६८ हजार ५०५ नेपाळी रुपये (सुमारे ५७ लाख भारतीय रुपये) जप्त केले आहेत.
अशा घटना केवळ नेपाळपुरत्या मर्यादित नाहीत; पूर किंवा इतर कोणत्याही आपत्तीच्या वेळी मौल्यवान वस्तू किंवा रोकड सापडल्यास काय करावे, याबद्दल भारतातील कायदाही अत्यंत स्पष्ट आहे. अशा परिस्थितींबाबत भारतीय कायदा काय सांगतो आणि शिक्षेच्या तरतुदी काय आहेत, हे आपण समजून घेऊया.
सर्वात पहिली आणि महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, एखादी मौल्यवान वस्तू सापडणे. मग ती रस्त्यावर असो, नदीकाठी असो किंवा पुराच्या पाण्यात, त्यामुळे ती वस्तू सापडणाऱ्या व्यक्तीला त्यावर मालकी हक्क मिळत नाही. कायद्यानुसार, हरवलेल्या प्रत्येक वस्तूचा एक कायदेशीर मालक असतो, मग ती बँक असो किंवा एखादा सामान्य नागरिक. जर एखाद्या व्यक्तीला अशी मालमत्ता सापडली आणि तिने ती कायदेशीर मालकाला किंवा पोलिसांच्या स्वाधीन करण्याऐवजी स्वतःकडेच ठेवली, तर तो फौजदारी गुन्हा मानला जातो.
देशात सध्या लागू असलेल्या फौजदारी कायद्यानुसार, म्हणजेच 'भारतीय न्याय संहिता' (BNS) च्या कलम ३१४ मध्ये अशा प्रकरणांचा समावेश होतो. जेव्हा एखादी व्यक्ती बेवारस मालमत्ता (जसे की पैसे किंवा मौल्यवान वस्तू) शोधून काढते आणि ती अप्रामाणिकपणे स्वतःच्या वापरासाठी बळकावते, तेव्हा हे कलम लागू होते. यापूर्वी 'भारतीय दंड संहिता' (IPC) च्या कलम ४०३ अंतर्गत अशीच तरतूद होती, ज्याची जागा आता कलम ३१४ ने घेतली आहे. या कलमांतर्गत दोषी आढळल्यास दोन वर्षांपर्यंत कारावास, दंड किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात. जबरदस्तीने तोडफोड आणि चोरी केल्यास कठोर कारवाई केली जाते.
नेपाळमधील प्रकरणात, केवळ एखादी वस्तू सापडणे एवढीच घटना नव्हती, तर त्यातील रोकड काढण्यासाठी तिजोरी मुद्दाम फोडण्यात आली होती. कायद्याच्या दृष्टीने, ही कृती केवळ अप्रामाणिकपणे मालमत्ता बळकावण्यापुरती मर्यादित नसून ती थेट 'चोरी'च्या श्रेणीत येते. BNS (भारतीय न्याय संहिता) मधील कलम ३०३ अन्वये चोरीची व्याख्या केली असून, एखाद्याची मालमत्ता त्याच्या संमतीशिवाय काढून घेणे हा गुन्हा मानला गेला आहे. यासाठी दोषी व्यक्तीला तीन वर्षांपर्यंतचा कारावास, दंड किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात. जर चोरी सुरक्षित कप्पा (secured enclosure), तिजोरी किंवा निवासस्थानातून केली गेली असेल, तर शिक्षेचे स्वरूप अधिक कठोर असू शकते आणि ती सात वर्षांपर्यंत वाढू शकते.
कायद्यानुसार, पूर किंवा नैसर्गिक आपत्तीच्या वेळी वाहून आलेली मौल्यवान वस्तू, रोख रक्कम किंवा बँकिंगशी संबंधित कागदपत्रे/वस्तू सापडल्यास, सर्वात जवळच्या पोलीस ठाण्याला त्वरित कळवणे आणि त्या वस्तू पोलिसांच्या स्वाधीन करणे ही योग्य कृती आहे. असे केल्याने केवळ संभाव्य कायदेशीर अडचणी टाळता येतात असे नाही, तर ती मालमत्ता तिच्या खऱ्या मालकापर्यंत पोहोचण्याची खात्रीही मिळते. याउलट, अशी मालमत्ता मुद्दाम लपवून ठेवणे, तिचे नुकसान करणे किंवा स्वतःच्या फायद्यासाठी तिचा वापर करणे हा फौजदारी गुन्हा ठरतो; ज्यासाठी अटक किंवा कारावासासारख्या कायदेशीर परिणामांना सामोरे जावे लागू शकते.